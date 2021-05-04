Статуе Константина Великого спустя 500 лет вернули палец

Гигантской бронзовой статуе римского императора Константина Великого из Капитолийского музея Рима вернули палец, который потерялся около 500 лет назад. У пальца статуи целая история - оказалось, он с 1863 года находился во французском музее Лувр, который выкупил его у итальянского коллекционера римских и греческих древностей Джампьетро Кампана - давно потерянный палец был частью его коллекции.