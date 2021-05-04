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Статуе Константина Великого спустя 500 лет вернули палец

Статуе Константина Великого спустя 500 лет вернули палец (9 фото)

Автор:
04 мая 2021 21:17
Сообщество : Искусство
Метки: археологи   в мире   искусство   истории   находки   статуи   статуя   фото   
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Статуе римского императора Константина Великого в Капитолийском музее Рима вернули потерянный в XVI веке палец. Бронзовая статуя лишилась пальца больше 500 лет назад - он проделал целое путешествие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   в мире   искусство   истории   находки   статуи   статуя   фото   
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3  комментария
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46k
Albert GER Час назад
Страшно подумать зачем им этот палец и шо они с ним вытворяли)))
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2k
Frank Borman 19 минут назад
В честь него был назван Константинополь, а от Константинополя уже пошел и Стамбул.
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8k
Караганда Час назад
да там кроме головы и руки-всё потеряли.
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