Статуе Константина Великого спустя 500 лет вернули палец

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Статуе римского императора Константина Великого в Капитолийском музее Рима вернули потерянный в XVI веке палец. Бронзовая статуя лишилась пальца больше 500 лет назад - он проделал целое путешествие.
Гигантской бронзовой статуе римского императора Константина Великого из Капитолийского музея Рима вернули палец, который потерялся около 500 лет назад. У пальца статуи целая история - оказалось, он с 1863 года находился во французском музее Лувр, который выкупил его у итальянского коллекционера римских и греческих древностей Джампьетро Кампана - давно потерянный палец был частью его коллекции.
Приобретение Наполеоном III большей части коллекции Кампаны обогатило коллекции Лувра. Когда ученые принялись изучать палец длиной 38 см в 1913 году, сначала они приняли его за палец большой ноги, который также отсутствовал. Однако, только в 2018 году было установлено, что это указательный палец руки статуи.
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По мнению ученых, палец оторвался, когда массивную сферу, которую держала статуя Константина, отделили от ладони и поместили на колонну на Аппиевой дороге в Римской империи, примерно в 1584 году. Еще целая рука статуи, держащая сферу, была изображена на рисунке 1465 года.
Ученые решили создать копию пальца, и отправить в римский музей. Для создания копии команда во главе с археологом Лувра Николя Меларом использовала специальную 3D-технику. В итоге, она идеально подошла к руке статуи Константина, а недавно ее воссоединили с остальной частью руки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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