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Трое детей не помеха для победы на международном конкурсе красоты

Трое детей не помеха для победы на международном конкурсе красоты (6 фото)

Автор:
15 ноября 2021 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   интересно   конкурс красоты   миссис мира   современная женщина   творчество   фото   
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Россиянка Ксения Давыдова победила в международном конкурсе красоты среди замужних.

Двадцати девятилетняя петербурженка покорила жюри своей красотой и талантами.

Девушка раньше работала моделью в Милане, а сейчас является специалистом по связям с общественностью, а также матерью трёх замечательных деток.

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Особенно судей поразил танец, который она исполнила вместе со своим мужем.

Своим примером девушка показала, что можно быть не только хранительницей очага, работать, но при этом ещё и хорошо выглядеть.

Стоит отметить, что Ксения решилась на участие в конкурсе красоты, чтобы получить возможность ещё больше помогать людям.

Звание Mrs.Top Of The World 2021 открывает возможность участвовать в международных благотворительных проектах.

К слову, девушка в Петербурге курирует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», а также помогла организовать благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.


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Метки: Россия   интересно   конкурс красоты   миссис мира   современная женщина   творчество   фото   
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7  комментариев
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3k
Дмитрий 14 минут назад
Ну и молодец! Не путать с "да и .... с ней!"
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1k
Дмитрий 18 минут назад
как бы есть конкурс "бабушек". индустрия развлечений
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2k
Sergius SPb 24 минуты назад
Вот такие конкурсы мне по душе....
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Sam22 Полчаса назад
"Двадцати девятилетняя..."
Почему тогда девятилетняя-слитно?
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1k
Sam Полчаса назад
Трое детей и девушка... Может стоит посмотреть в словаре значение слова "девушка"?
Википедь пишет что
Де вушка лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак.
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370
Mixan 50 минут назад
Красивая девушка ,красивые дети ,красивая семья ..И гений чистой красоты !!!! Лицо ,глаза немного с иронией и очень притягательные ..
Вот она настоящая Русская красота .Дай Бог этой семье счастья и благополучия
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