Трое детей не помеха для победы на международном конкурсе красоты

Россиянка Ксения Давыдова победила в международном конкурсе красоты среди замужних.
Двадцати девятилетняя петербурженка покорила жюри своей красотой и талантами.
Девушка раньше работала моделью в Милане, а сейчас является специалистом по связям с общественностью, а также матерью трёх замечательных деток.
Особенно судей поразил танец, который она исполнила вместе со своим мужем.
Своим примером девушка показала, что можно быть не только хранительницей очага, работать, но при этом ещё и хорошо выглядеть.
Стоит отметить, что Ксения решилась на участие в конкурсе красоты, чтобы получить возможность ещё больше помогать людям.
Звание Mrs.Top Of The World 2021 открывает возможность участвовать в международных благотворительных проектах.
К слову, девушка в Петербурге курирует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», а также помогла организовать благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Источник:
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Почему тогда девятилетняя-слитно?
Википедь пишет что
Де вушка лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак.
Вот она настоящая Русская красота .Дай Бог этой семье счастья и благополучия