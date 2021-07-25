Как выглядят российские границы

У России самая длинная граница в мире, ведь наша страна граничит с 18 другими. Восемь из них ― члены Советского Союза, остальные соседи находятся в Европе, Азии и даже на других континентах.

Граница России протянулась больше чем на 60 тыс. км, примерно ⅔ из них — по морям.





Так Россия граничит с Беларусью: здесь практически нет пропускных пунктов





Эстония и самое необычное соседство через крепость

Пожалуй, самая необычная граница у России с Эстонией. Она проходит по реке Нарва, и на двух ее берегах лежат города ― российский Ивангород и эстонская Нарва. И там и там есть крепости, соединенные пешеходным мостиком. Так что фактически можно спокойно прогуляться из одной страны в другую, правда, не стоит забывать, что для этого нужен шенген.

Ивангородская крепость и крепость Герман





Япония и Курилы

Граница с Японией проходит недалеко от Курильских островов, хотя до сих пор и оспаривается японцами. На островах есть два небольших города и деревни, в общей сложности в них живут около 20 тысяч человек. Японские рыбаки ― частые гости на Курилах, российские пограничники периодически фиксируют территориальные нарушения.

На острове Уруп, одном из крупнейших островов архипелага





КПП на границе между Грузией и Россией





США, которые в четырех километрах

До Штатов можно добраться всего за несколько минут, главное — знать где добираться. Дело в том, что в Беринговом проливе находятся два острова: Большой и Малый Диомид. Между ними меньше четырех километров. Первый принадлежит России, а второй ― США, считается территорией Аляски. Кстати, на Малом Диомиде есть даже коренное население: здесь живут около ста человек.

Между островами меньше четырех километров





Польша, в которую можно попасть на велосипеде

Польша граничит с Россией в Калининградской области. Пересечь границу можно несколькими способами: на поезде, машине и даже на велосипеде.

На фото ― Мамоново, где находится КПП





Граница с Азербайджаном проходит по реке Самур: на одном берегу расположен Дагестан





Монголия, степи и малое количество КПП

Российско-монгольская граница протянулась почти на 3500 км, но так как это очень отдаленные и труднодоступные территории, на них всего 12 охраняемых пунктов.

Скала недалеко от пограничной зоны





Казахская граница ― самая протяженная граница в мире: почти 7600 км





КНДР и самое маленькое соседство

С КНДР у нас самое короткое соседство ― меньше сорока километров. Государства разделяет река Туманная в Приморском крае, и через нее в советский период даже проложили Мост Дружбы.

Российские пограничники и мост вдалеке





Наш Дед Мороз и Йоулупукки у финской территории





Литва и одна из самых красивых границ планеты ― Куршская коса в Балтике





Южная Осетия и дорога через горы

В республику можно попасть лишь через горные перевалы и по единственной и очень живописной дороге ― Транскавказской магистрали.





Китай: помахать рукой соседу

Граница между Россией и Китаем — одна из самых протяженных: она больше 4200 км. Самое маленькое расстояние находится между Благовещенском и Хэйхэ: города находятся на разных берегах Амура и их разделяет всего лишь полкилометра. И благовещенцы вполне могут поприветствовать своих китайских соседей, помахав им рукой.

Набережная Благовещенска, с которой открывается вид на Китай





Граница с Норвегией расположена за Полярным кругом и обозначена пограничными столбами





Соседство с Украиной

На российско-украинской границе несколько КПП, и она практически вся ограждена. На фото ― озеро Сиваш, по которому проходит граница с Крымом.





Граница с Абхазией, которую можно пересечь пешком

Абхазия расположена недалеко от Адлера, так что попасть в страну можно даже без машины, например, на городском автобусе.





Так с высоты выглядит наш сосед ― Латвия

Границу пересекают рельсы, по которым ходят пассажирские поезда.