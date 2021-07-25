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Как выглядят российские границы

Как выглядят российские границы (19 фото)

Автор:
25 июля 2021 08:53
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   границы   интересно   путешествия   страны   фото   
1716
19

Как вы представляете себе границу между странами? У нашей страны целых 18 границ с другими государствами!

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Метки: Россия   границы   интересно   путешествия   страны   фото   
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9  комментариев
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5k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Понятно. Идем - через Монголию
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6k
МимоПроходил 17 минут назад
"Восемь из них члены Советского Союза" - боюсь тебя огорчу, но СССР распался... Прости.
Фотки тоже по большей части *авно, можно было и лучше найти. вон как Юрий ниже скинул. В общем, пост на унылую двоечку.
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27k
Антон Полчаса назад
Граница с КНДР самая обидная граница в мире - китайцы в бинокль смотрят на Японское море, и облизываются. Говорят, до сих пор они там мечтают о выходе своих границ в этом месте тихоокеанского побережья.
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6k
Serjio Полчаса назад
Нарва. Граница с Россией. Столб Эстонский, а за рекой уже Ивангород Россия
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0
Anri 45 минут назад
Есть ещё граница с Луганской Народной Республикой.
Может ЛНР и не признана, но КПП есть.
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958
Not Found! 2 часа назад
А "железный занавес" где ржавеет?...Заменили на пластмассовый?
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362
Дедуля 2 часа назад
КПП с Абхазией совершенно не такой.
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