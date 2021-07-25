Как выглядят российские границы

Как вы представляете себе границу между странами? У нашей страны целых 18 границ с другими государствами!
У России самая длинная граница в мире, ведь наша страна граничит с 18 другими. Восемь из них ― члены Советского Союза, остальные соседи находятся в Европе, Азии и даже на других континентах.
Граница России протянулась больше чем на 60 тыс. км, примерно ⅔ из них — по морям.
Так Россия граничит с Беларусью: здесь практически нет пропускных пунктов
Эстония и самое необычное соседство через крепость
Пожалуй, самая необычная граница у России с Эстонией. Она проходит по реке Нарва, и на двух ее берегах лежат города ― российский Ивангород и эстонская Нарва. И там и там есть крепости, соединенные пешеходным мостиком. Так что фактически можно спокойно прогуляться из одной страны в другую, правда, не стоит забывать, что для этого нужен шенген.
Ивангородская крепость и крепость Герман
Япония и Курилы
Граница с Японией проходит недалеко от Курильских островов, хотя до сих пор и оспаривается японцами. На островах есть два небольших города и деревни, в общей сложности в них живут около 20 тысяч человек. Японские рыбаки ― частые гости на Курилах, российские пограничники периодически фиксируют территориальные нарушения.
На острове Уруп, одном из крупнейших островов архипелага
КПП на границе между Грузией и Россией
США, которые в четырех километрах
До Штатов можно добраться всего за несколько минут, главное — знать где добираться. Дело в том, что в Беринговом проливе находятся два острова: Большой и Малый Диомид. Между ними меньше четырех километров. Первый принадлежит России, а второй ― США, считается территорией Аляски. Кстати, на Малом Диомиде есть даже коренное население: здесь живут около ста человек.
Между островами меньше четырех километров
Польша, в которую можно попасть на велосипеде
Польша граничит с Россией в Калининградской области. Пересечь границу можно несколькими способами: на поезде, машине и даже на велосипеде.
На фото ― Мамоново, где находится КПП
Граница с Азербайджаном проходит по реке Самур: на одном берегу расположен Дагестан
Монголия, степи и малое количество КПП
Российско-монгольская граница протянулась почти на 3500 км, но так как это очень отдаленные и труднодоступные территории, на них всего 12 охраняемых пунктов.
Скала недалеко от пограничной зоны
Казахская граница ― самая протяженная граница в мире: почти 7600 км
КНДР и самое маленькое соседство
С КНДР у нас самое короткое соседство ― меньше сорока километров. Государства разделяет река Туманная в Приморском крае, и через нее в советский период даже проложили Мост Дружбы.
Российские пограничники и мост вдалеке
Наш Дед Мороз и Йоулупукки у финской территории
Литва и одна из самых красивых границ планеты ― Куршская коса в Балтике
Южная Осетия и дорога через горы
В республику можно попасть лишь через горные перевалы и по единственной и очень живописной дороге ― Транскавказской магистрали.
Китай: помахать рукой соседу
Граница между Россией и Китаем — одна из самых протяженных: она больше 4200 км. Самое маленькое расстояние находится между Благовещенском и Хэйхэ: города находятся на разных берегах Амура и их разделяет всего лишь полкилометра. И благовещенцы вполне могут поприветствовать своих китайских соседей, помахав им рукой.
Набережная Благовещенска, с которой открывается вид на Китай
Граница с Норвегией расположена за Полярным кругом и обозначена пограничными столбами
Соседство с Украиной
На российско-украинской границе несколько КПП, и она практически вся ограждена. На фото ― озеро Сиваш, по которому проходит граница с Крымом.
Граница с Абхазией, которую можно пересечь пешком
Абхазия расположена недалеко от Адлера, так что попасть в страну можно даже без машины, например, на городском автобусе.
Так с высоты выглядит наш сосед ― Латвия
Границу пересекают рельсы, по которым ходят пассажирские поезда.
Источник:
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Фотки тоже по большей части *авно, можно было и лучше найти. вон как Юрий ниже скинул. В общем, пост на унылую двоечку.
Может ЛНР и не признана, но КПП есть.