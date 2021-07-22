Почему раньше зеркала вешали под наклоном?

Зеркала еще каких-то сто лет назад стоили очень дорого, и позволить их могли себе лишь обеспеченные люди. В дореволюционной России большие зеркала в массивной оправе встречались, по большей части, лишь в усадьбах или богатых квартирах. И вот там зеркала были и напольными, и встроенными в трюмо, и настенными в нашем обычном понимании.





Зажиточные крестьяне привозили зеркала попроще с городских ярмарок, а вот бедные люди довольствовались небольшими зеркальцами. В любом случае, дорогие предметы чрезвычайно берегли, украшали вышитыми полотенцами и старались повесить повыше в доме, чтобы никто случайно их не разбил. Но тогда как же в зеркало смотреться?