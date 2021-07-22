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Почему раньше зеркала вешали под наклоном?

Почему раньше зеркала вешали под наклоном? (9 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   зеркало   зеркало под наклоном   интересно   факты   фото   
1352
9

Чтобы увидеть свое отражение, часто нужно было вытянуть шею и даже встать на цыпочки. Зачем это придумали?

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Метки: Россия   зеркало   зеркало под наклоном   интересно   факты   фото   
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3  комментария
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1k
Yuriy Mironenko 23 минуты назад
вообще то у такого наклонного зеркала есть одно технологическое преимущество - можно увидеть любую часть тела приближаясь или удаляясь от зеркала. если повесить прямо, то как вы посмотрите на задник своих сапог, чтобы оценить их красоту/чистоту :) дополнительно такое зеркало не бликует отражением солнечных лучей из окна вам в лицо.
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20k
Андрей Иванов 4 минуты назад
Зеркала в нынешнем качестве появились достаточно поздно в истории. И были изначально дорогие, особенно больших размеров. Почему в сказках часто дарят девушке зеркальце - так это очень дорогой подарок, на уровне нынешнего айфона. А тут зеркало на половину роста. Тол ест изначально зеркала появились у богатых, в каменных домах. А там обычно была деревянная отделка стен до середины (богато, утепляет и более износостойкое в отличии от обивки). То есть повесить зеркало можно только от уровня окончания этой обшивки. А там для нормального пользования его надо вешать под лёгким наклоном. Постепенно зеркала дешевели и начали появляться в менее зажиточных домах, но вешали их по сложившейся традиции "как в лучших домах Лондона и Парижу", не задумываясь о причинах.

Были и нормально установленные зеркала, ростовые в рамах и трюмо
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3k
Сергей 14 минут назад
"Но обители ведь зачем-то повесили их именно так."
Может, все таки, "обитатели"?
Да, и Горький (в подписи одного из фото) уже 30+ лет как Нижний Новгород.
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