Взаперти: как занять пожилых на карантине

А пользоваться современной техникой будь то компьютером или мобильным гаджетом умеют не все.

Психологи утверждают, что долгое заточение в четырёх стенах у пожилых людей вызывают апатию к жизни и провоцируют негативные мысли, вплоть до суицидальных.