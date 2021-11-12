Взаперти: как занять пожилых на карантине

Коронавирус сделал карантин и самоизоляцию обыденным явлением. Все перестраивают свой образ жизни, некоторым сложнее справиться в силу определенных обстоятельств.
Каждый раз, когда происходит новый рост заболеваемости первыми, кто уходит на самоизоляцию и карантин являются пожилые люди. Люди, входящие в группу риска, для которых заболевание коронавирусом может сулить серьёзными последствиями для здоровья.
Ситуацию усугубляет тот факт, что родные и близкие не всегда могут провести карантин вместе со старшим поколением.
А пользоваться современной техникой будь то компьютером или мобильным гаджетом умеют не все.
Психологи утверждают, что долгое заточение в четырёх стенах у пожилых людей вызывают апатию к жизни и провоцируют негативные мысли, вплоть до суицидальных.
«Старики ощущают себя изгнанными из общества. Их жизнь как будто бы обесценилась перед всеобщим стремлением вернуться к нормальной жизни», — заявила CNN декан Школы общественного здравоохранения Mailman в Колумбийском университете Линда Фрид.
Очень важно, чтобы пожилые люди смогли с интересом и пользой провести время.
Так, 88 летний художник из США Роберт Симен на карантине создал серию рисунков, в общей сложности он нарисовал 365 рисунков.
К слову, художник не планирует завершать свое хобби. «Творчество меня занимает, я обожаю этим заниматься, но мои рисунки также приносят радость другим людям, что тоже здорово. Так что буду продолжать, пока могу», - заявил журналистам Роберт Симен.
В сети есть куча видео о том, как занять бабушек и дедушек на карантине
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Не важно чем, главное, чтобы распорядок дня у бабушек и дедушек был полностью расписан.
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Как интересно! А где и кто у нас объявил карантин и с чем он связан?