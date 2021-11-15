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Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и очутился в Новой Зеландии

Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и очутился в Новой Зеландии (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   забавно   ну надо же   пингвин   прикольный пингвин   путешественник   
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На прошлой неделе на побережье Новой Зеландии в районе Крайстчерча местные жители заметили пингвина Адели. Этот вид обитает исключительно в Антарктиде и на соседних с ней островах. Чтобы попасть в Новую Зеландию, любознательный пингвин преодолел расстояние в 3000 километров! Это третий подобный случай за всю историю наблюдений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   забавно   ну надо же   пингвин   прикольный пингвин   путешественник   
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10  комментариев
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37k
Александр 4 часа назад
У него по глазам видно, что он сам охренел )
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37k
Александр 19 минут назад
Какой еще нах@й, Челябинск?
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22k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Адели кочуют вокруг Антарктиды на льдинах, в среднем удаляясь от места обитания на 600-700 км. Учитывая популяцию 4-5 млн особей их теоретически может занести и к Новой Зеландии как мамонтёнка в мультике.
Ну и так, чисто гипотетически... А почему решили что он точно из Антарктиды, а не сбежал от браконьеров или частного зоопарка?
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22k
Сибиряк 3 часа назад
Что эти пингвины себе позволяют?! Так они до Польши скоро доберутся.
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4k
a_komolow 3 часа назад
Течением отнесло
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 4 часа назад
Красноярск и Краснодар,да это даже не по пути,фигасе 3000км,главные слова в воду пингвин не спешил)))хватит на купался))
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2k
Mowgley 4 часа назад
Нормальный такой заплыв на 3000км
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4k
ron 4 часа назад
В кого только не переоденешься, чтобы эмигрировать в Новую Зеландию )))
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10k
Мафусаил 4 часа назад
Не кисло заблудился....
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