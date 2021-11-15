Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и очутился в Новой Зеландии

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На прошлой неделе на побережье Новой Зеландии в районе Крайстчерча местные жители заметили пингвина Адели. Этот вид обитает исключительно в Антарктиде и на соседних с ней островах. Чтобы попасть в Новую Зеландию, любознательный пингвин преодолел расстояние в 3000 километров! Это третий подобный случай за всю историю наблюдений.
Пингвина-путешественник получил прозвище Пингу. Его забрали с пляжа Бердлингс-Флэт на Южном острове, накормили и отправили обратно домой силами местного природоохранного департамента.
Пингу преодолел 1900 миль (3000 км) ледяных вод. Когда он наконец добрался до Южного острова Новой Зеландии, он был совершенно измучен.
Его нашли лежащим на берегу, он долгое время не двигался и выглядел как мягкая игрушка. Но постепенно пришел в себя, начал бегать по пляжу, хлопать крыльями и шевелить хвостом. Однако в воду возвращаться не спешил.
Реабилитацией и возвращением Пингу домой занялся Департамент охраны природы Новой Зеландии. Анализ крови показал, что у пингвина недостаточный вес и обезвоживание. Ему давали питье и кормили через трубку для кормления.
"Ему дали смузи из рыбы. Он выглядел хорошо и был готов вернуться в море", - рассказала старший рейнджер департамента Анита Спенсер.
"Ему дали смузи из рыбы. Он выглядел хорошо и был готов вернуться в море", - рассказала старший рейнджер департамента Анита Спенсер.
"Я бы не сказала, что он заблудился, - добавила Спенсер. - Молодые пингвины часто "бродят", путешествуют на большие расстояния. Они не размножаются, пока им не исполнится от трех до шести лет. Итак, он просто отправился в путешествие, а теперь вернулся домой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну и так, чисто гипотетически... А почему решили что он точно из Антарктиды, а не сбежал от браконьеров или частного зоопарка?