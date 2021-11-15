Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и очутился в Новой Зеландии

"Я бы не сказала, что он заблудился, - добавила Спенсер. - Молодые пингвины часто "бродят", путешествуют на большие расстояния. Они не размножаются, пока им не исполнится от трех до шести лет. Итак, он просто отправился в путешествие, а теперь вернулся домой".

2021-11-15T16:23:18+03:00