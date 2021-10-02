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Спасатель не понял, что ищет сам себя

Спасатель не понял, что ищет сам себя (3 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Турция   забавно   новости   поиски   поисковые работы   смешно   спасатель   
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Нетрезвый 50-летний турок принимал участие в спасательной экспедиции в лесу - до тех пор, пока не разобрался, что экспедиция выслана на его поиски.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Турция   забавно   новости   поиски   поисковые работы   смешно   спасатель   
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