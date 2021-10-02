Спасатель не понял, что ищет сам себя

Пьяный турок несколько часов помогал поисково-спасательной группе искать пропавшего без вести, прежде чем сообразил, что они ищут его.

50-летний Бейхан Мутлу из Инегола в северо-западной провинции Бурса загулял. Его жена не могла связаться с супругом в течение нескольких часов, и, посоветовавшись со знакомыми, решила предупредить полицию об исчезновении супруга. Мутлу тем временем, здорово выпив с друзьями, бродил по лесу. Там он и наткнулся на группу спасателей и добровольцев, участвовавших в поисковой миссии, не подозревая, что они его ищут. Мутлу, не задумываясь, присоединился к поискам. Он прочесывал лес вместе с группой несколько часов. И только когда один из спасателей выкрикнул его имя и он ответил: «Я здесь», они осознали свою ошибку.