Спасатель не понял, что ищет сам себя

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Нетрезвый 50-летний турок принимал участие в спасательной экспедиции в лесу - до тех пор, пока не разобрался, что экспедиция выслана на его поиски.
Пьяный турок несколько часов помогал поисково-спасательной группе искать пропавшего без вести, прежде чем сообразил, что они ищут его.
50-летний Бейхан Мутлу из Инегола в северо-западной провинции Бурса загулял. Его жена не могла связаться с супругом в течение нескольких часов, и, посоветовавшись со знакомыми, решила предупредить полицию об исчезновении супруга. Мутлу тем временем, здорово выпив с друзьями, бродил по лесу. Там он и наткнулся на группу спасателей и добровольцев, участвовавших в поисковой миссии, не подозревая, что они его ищут. Мутлу, не задумываясь, присоединился к поискам. Он прочесывал лес вместе с группой несколько часов. И только когда один из спасателей выкрикнул его имя и он ответил: «Я здесь», они осознали свою ошибку.
50-летний Бейхан Мутлу из Инегола в северо-западной провинции Бурса загулял. Его жена не могла связаться с супругом в течение нескольких часов, и, посоветовавшись со знакомыми, решила предупредить полицию об исчезновении супруга. Мутлу тем временем, здорово выпив с друзьями, бродил по лесу. Там он и наткнулся на группу спасателей и добровольцев, участвовавших в поисковой миссии, не подозревая, что они его ищут. Мутлу, не задумываясь, присоединился к поискам. Он прочесывал лес вместе с группой несколько часов. И только когда один из спасателей выкрикнул его имя и он ответил: «Я здесь», они осознали свою ошибку.
В разговоре со спасателями Мутлу признался, что не идет домой, опасаясь проблем с семьей. «Не наказывайте меня слишком строго!. Мой отец и так убьет меня!» - заявил он. Затем спасатели все же отвезли его домой. Неизвестно, был ли он как-то наказан за свои действия.
Это уже не первый подобный случа. Так, в 2012 году азиатская туристка, пропавшая без вести в Исландии, была найдена в ее собственной поисковой группе после того, как она не смогла узнать свое собственное описание, опубликованное полицией.
Это уже не первый подобный случа. Так, в 2012 году азиатская туристка, пропавшая без вести в Исландии, была найдена в ее собственной поисковой группе после того, как она не смогла узнать свое собственное описание, опубликованное полицией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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