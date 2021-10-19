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Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым

Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым (4 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Прерванный полет   забавно   новости   обознатушки   перепутала   самолет   террористы   
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Бдительная авиапассажирка, увидев, как ее сосед по креслу возится с угрожающего вида техническим устройством, тут же доложила экипажу о террористе. Как оказалось, она просто не слишком разбиралась в технике - но выяснилось это не раньше, чем летчики по всей форме отработали сигнал тревоги.
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Женщина, поднявшая тревогу, летела со своим мужем и детьми, сидя через проход от своего супруга. Она увидела, как другой мужчина, сидевший рядом с ее мужем, просматривает видео и фотографии старых фотоаппаратов. Как потом заявила женщина, она не узнала технику и подумала, что он ищет инструкции по запуску бомбы. Когда мужчина вытащил свою камеру и настроил ее, она убедилась, что он устанавливает таймер на детонаторе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Прерванный полет   забавно   новости   обознатушки   перепутала   самолет   террористы   
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15  комментариев
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14k
Patmaz 2 часа назад
А компенсация за потерянное время, и моральные страдания?
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1k
Hallo FreeSpace 16 минут назад
Идиоты ...
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3k
Serg 49 минут назад
Лучше перебздеть, чем недобздеть!
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2k
Denis 58 минут назад
Поколение блогеров, @ля!
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22k
Ваня 58 минут назад
совсем поплыли мозги...
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16k
Сергей Час назад
Логика железная: террорист прежде чем запустить таймер бомбы, ищет инструкцию в интернете. И, кстати, "террорист" же сам в этом самолёте летит, зачем ему на бомбе таймер? Если смертник, то нажал бы сам кнопочку и всего делов
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6k
МимоПроходил Час назад
Ох, кто-то на нормальный иск финансовый попадет. =) Интересно, компания или "бдительная женщина"
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171
Ник Лу Час назад
Тут, блин, не на всякий сайт зайдешь без проверки на "робота"... А такую ахинею нести проверка на интеллект не нужна...
Конечно с другой то стороны лишние вопросы в подобных ситуациях задавать некогда, но хоть бы головой подумали как это всего одна идиотка заметила бомбу, а куча соседей вокруг парня не заметили.
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188
Arti Час назад
Когда насмотришся перед полётом боевичков ))
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