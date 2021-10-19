Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым

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Бдительная авиапассажирка, увидев, как ее сосед по креслу возится с угрожающего вида техническим устройством, тут же доложила экипажу о террористе. Как оказалось, она просто не слишком разбиралась в технике - но выяснилось это не раньше, чем летчики по всей форме отработали сигнал тревоги.
Из-за инцидента с подозрением на теракт самолет, следовавший в Нью-Йорк, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Ла-Гуардия. Опасность, однако же, оказалась ложной: пассажир авиакомпании принял камеру другого путешественника за бомбу.
Рейс 4817 American Airlines из Индианаполиса, выполняемый компанией Republic Airways, совершил аварийную посадку в Ла-Гуардия сразу после 15:00, и власти взяли подозрительного пассажира под стражу на несколько часов. Но, как оказалось, потенциальный «бомбист» был просто поклонником старинных фотоаппаратов, а женщина, сообщившая о нем, совершила ошибку, приняв камеру за бомбу.
Рейс 4817 American Airlines из Индианаполиса, выполняемый компанией Republic Airways, совершил аварийную посадку в Ла-Гуардия сразу после 15:00, и власти взяли подозрительного пассажира под стражу на несколько часов. Но, как оказалось, потенциальный «бомбист» был просто поклонником старинных фотоаппаратов, а женщина, сообщившая о нем, совершила ошибку, приняв камеру за бомбу.
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So the end of our flight got interesting pic.twitter.com/gdJSUUG906— Laura (@lbrgdl) October 9, 2021
Женщина, поднявшая тревогу, летела со своим мужем и детьми, сидя через проход от своего супруга. Она увидела, как другой мужчина, сидевший рядом с ее мужем, просматривает видео и фотографии старых фотоаппаратов. Как потом заявила женщина, она не узнала технику и подумала, что он ищет инструкции по запуску бомбы. Когда мужчина вытащил свою камеру и настроил ее, она убедилась, что он устанавливает таймер на детонаторе.
Мужчина ехал с двумя местами багажа. Они были сняты с самолета и еще раз проверены. Источники в аэропорту сообщили, что среди различных личных вещей были скейтборд и старинные фотоаппараты.
Сотрудники полиции и федеральные агенты в аэропорту задержали этого человека на несколько часов, прежде чем очистить его от обвинений. «ФБР и Департамент полиции администрации порта определили, что со стороны пассажира не было совершено никаких противоправных действий, и он был освобожден», - сказал официальный представитель администрации аэропорта Том Топусис.
Сотрудники полиции и федеральные агенты в аэропорту задержали этого человека на несколько часов, прежде чем очистить его от обвинений. «ФБР и Департамент полиции администрации порта определили, что со стороны пассажира не было совершено никаких противоправных действий, и он был освобожден», - сказал официальный представитель администрации аэропорта Том Топусис.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Конечно с другой то стороны лишние вопросы в подобных ситуациях задавать некогда, но хоть бы головой подумали как это всего одна идиотка заметила бомбу, а куча соседей вокруг парня не заметили.