Фотографа-любителя приняли за авиатеррориста: полет получился незабываемым

Мужчина ехал с двумя местами багажа. Они были сняты с самолета и еще раз проверены. Источники в аэропорту сообщили, что среди различных личных вещей были скейтборд и старинные фотоаппараты.

Сотрудники полиции и федеральные агенты в аэропорту задержали этого человека на несколько часов, прежде чем очистить его от обвинений. «ФБР и Департамент полиции администрации порта определили, что со стороны пассажира не было совершено никаких противоправных действий, и он был освобожден», - сказал официальный представитель администрации аэропорта Том Топусис.