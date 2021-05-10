Бельгийский фермер покусился на землю Франции

Преступление фермера против целостности Франции было раскрыто местным любителем исторической справедливости. Гуляя по лесу, местный житель, имя которого опять-таки не разглашается, заметил, что пограничный камень был перемещен, и доложил об этом местным властям. В результате расследования те подтвердили, что пограничный столб действительно стоит не на своем месте. Пока неясно, был ли поступок ревнителя исторической правды продиктован любовью к истине или неприязненными отношениями с фермером.