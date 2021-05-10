Бельгийский фермер покусился на землю Франции

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Фермер из бельгийской деревни Эркелин своевольно увеличил бельгийскую территорию, сдвинув поставленный 200 лет назад пограничный столб. Однако войны между Францией и Бельгией ожидать не приходится: обе стороны отнеслись к происшедшему с юмором.
В Евросоюзе отмечен пограничный конфликт: фермер из бельгийской деревни Эрклин в одиночку перекроил франко-бельгийскую границу с помощью своего трактора.
Фермер, личность которого неизвестна, вытащил пограничный камень 200-летней давности, установленный на его поле в соответствии с Кортрейкским договором 1820 года, заключенным после поражения Наполеона при Ватерлоо. И хотя камень был закопан на глубину более 2,5 метров на французской территории, бельгийский трактор легко справился с задачей.
Фермер, личность которого неизвестна, вытащил пограничный камень 200-летней давности, установленный на его поле в соответствии с Кортрейкским договором 1820 года, заключенным после поражения Наполеона при Ватерлоо. И хотя камень был закопан на глубину более 2,5 метров на французской территории, бельгийский трактор легко справился с задачей.
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Преступление фермера против целостности Франции было раскрыто местным любителем исторической справедливости. Гуляя по лесу, местный житель, имя которого опять-таки не разглашается, заметил, что пограничный камень был перемещен, и доложил об этом местным властям. В результате расследования те подтвердили, что пограничный столб действительно стоит не на своем месте. Пока неясно, был ли поступок ревнителя исторической правды продиктован любовью к истине или неприязненными отношениями с фермером.
Как заявил сам фермер, надоедливый пограничный камень просто мешал проезду его трактора, так что он убрал его в безопасное место. Мэр Эркелина Давид Лаво удивительно спокойно отнесся к перспективе межгосударственного конфликта. «Он увеличил Бельгию, но уменьшил Францию Это плохая идея, - заявил Лаво, со смехом добавив, - я был счастлив, мой город был больше. Но мэр Бузиньи-сюр-Рок с этим не согласится».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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