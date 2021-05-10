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Бельгийский фермер покусился на землю Франции

Бельгийский фермер покусился на землю Франции (5 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бельгия   граница   забавно   пограничный инцидент   пограничный столб   фермер   франция   
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Фермер из бельгийской деревни Эркелин своевольно увеличил бельгийскую территорию, сдвинув поставленный 200 лет назад пограничный столб. Однако войны между Францией и Бельгией ожидать не приходится: обе стороны отнеслись к происшедшему с юмором.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Бельгия   граница   забавно   пограничный инцидент   пограничный столб   фермер   франция   
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Андрей 51 минуту назад
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Сергей 2 минуты назад
Насмотрелся "Таможня даёт добро".Прикольный фильм.
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