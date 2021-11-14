Сатирические рисунки о современной жизни

Художник Павел Кучинский с юмором изображает человеческие пороки, катастрофы и ближайшее будущее. Он показывает, как общество зависимо от технологий и как мало его интересует, кроме собственного Я.
Остросоциальные рисунки, которые бьют точно в нужные места — это высокий уровень, которого удалось достичь польскому художнику Павлу Кучинскому. В своих работах он показывает пороки и проблемы современного общества, а также подмечает его интересные моменты. Получается у него настолько здорово, что он собрал уже большое количество фанатов по всему миру. Здесь можно найти несколько его работ, которые, возможно, тоже попадут вам точно в сердце.
Лучик света
Опасные отношения
Вдохновение
Путешествие по страницам
Лучшая музыка
Влияние телевидения
Образование
Работа за лайки
Маска соцсетей
Витают в облаках
Одиночество в большом городе
Вперёд, к знаниям!
Минутка отдыха
На волнах вдохновения
Два разных вида искусства
Затянуло
Другие не менее интересные работы от Павла Кучинского можно найти на его страничке в Инстаграме.
Источник:
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