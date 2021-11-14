FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2368 постов • 432 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Сатирические рисунки о современной жизни

Сатирические рисунки о современной жизни (17 фото)

Автор:
14 ноября 2021 09:15
Сообщество : Искусство
Метки: Pawel Kuczynski   Павел Кучинский   иллюстрации   люди   мир   подборка   фото   художники   
586
17

Художник Павел Кучинский с юмором изображает человеческие пороки, катастрофы и ближайшее будущее. Он показывает, как общество зависимо от технологий и как мало его интересует, кроме собственного Я.

Остросоциальные рисунки, которые бьют точно в нужные места — это высокий уровень, которого удалось достичь польскому художнику Павлу Кучинскому. В своих работах он показывает пороки и проблемы современного общества, а также подмечает его интересные моменты. Получается у него настолько здорово, что он собрал уже большое количество фанатов по всему миру. Здесь можно найти несколько его работ, которые, возможно, тоже попадут вам точно в сердце.

Лучик света

×
×

Опасные отношения

Вдохновение

Путешествие по страницам

Лучшая музыка

Влияние телевидения

Образование

Работа за лайки

Маска соцсетей

Витают в облаках

Одиночество в большом городе

Вперёд, к знаниям!

Минутка отдыха

На волнах вдохновения

Два разных вида искусства

Затянуло

Другие не менее интересные работы от Павла Кучинского можно найти на его страничке в Инстаграме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Pawel Kuczynski   Павел Кучинский   иллюстрации   люди   мир   подборка   фото   художники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Виктор 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−11
4k
Виктор 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) 22 любопытных факта обо всем на свете 22 любопытных факта обо всем на свете 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

395446



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
4
287
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Месть сладка! Порция отборного юмора
3
100
Месть сладка! Порция отборного юмора
Набирающие популярность в сообществах
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
0
12
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
2
13
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#знаменитости#новости#подборка#Москва#фотографии#аварии#картинки
#факты#история#животные#люди#Ynews#Россия#дтп#познавательно#голливуд#комментарии
#интересно#кино#СССР#актеры#прикол#сша#искусство#природа#еда#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться