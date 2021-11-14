Сатирические рисунки о современной жизни

Остросоциальные рисунки, которые бьют точно в нужные места — это высокий уровень, которого удалось достичь польскому художнику Павлу Кучинскому. В своих работах он показывает пороки и проблемы современного общества, а также подмечает его интересные моменты. Получается у него настолько здорово, что он собрал уже большое количество фанатов по всему миру. Здесь можно найти несколько его работ, которые, возможно, тоже попадут вам точно в сердце.

Лучик света