FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7936 постов • 1253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Московской области четверо рабочих обварились на пищевом производстве супермаркетов «Перекрёсток»

В Московской области четверо рабочих обварились на пищевом производстве супермаркетов «Перекрёсток» (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 01:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: кипяток   магазин перекрёсток   несчастный случай   ожоги   производственная травма   происшествие   
676
4
1
С большого чана, в котором варилась морковь, сорвало крышку, а на работников вылился кипяток. Пострадавших доставили в больницу, где врачи диагностировали у них 50% ожогов тела. Некоторые пострадавшие не могут ходить.
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за несработавшего датчика. В компании пообещали оплатить пострадавшим компенсации, однако один из сотрудников рассказал журналистам, что администрация старается сэкономить на этом и выдать полученные травмы за бытовые.
По словам работника по фамилии Задуйло, помощь окажут только тем пострадавшим, которые официально трудоустроены на производство "Перекрёсток". Работники, которые работают на сторонние фирмы по договору подряда должны обратиться за компенсацией туда.  
В группе X5 Group, которая владеет сетью «Перекрёсток», уверяют, что помощь оказывается всем пострадавшим. Пользователи сети,  под видео, опубликованном с места происшествия единогласны в том, что вся проблема в том, что люди вынуждены соглашаться на ужасные условия труда и работать неофициально. "Жаль рабочих. Не от хорошей жизни пошли работать на такие условия" сетуют одни. "Что значит легалы-нелегалы? В первую очередь они люди и им нужна медицинская помощь. Лечите, а потом уже разбирайтесь, как, откуда и зачем. Теперь всё деньгами мериться?(" - негодуют другие. 
А как вы считаете, в таких трагических ситуациях имеет значение официальное трудоустройство или человечность все-таки важнее?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: кипяток   магазин перекрёсток   несчастный случай   ожоги   производственная травма   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Hairy. 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик Полчаса назад
Компания что компания. Компания оплачивает страховку в страховой. Так вот страховая должна платить любому который переступил порог заведения и пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Дмитрий Копыльцов 47 минут назад
К-капитализм
Ты нужен пока приносишь прибыль, как только дал сбой...за тебя забудут, а на твоем месте будет другой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Перст Указующий 57 минут назад
ну раз все были в курсе чего-то там неработающего, то какие к кому предъявы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Vital Idol 59 минут назад
в "перекрёстке" у моего дома уже половина чебурбеков, вкл. охрану...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
руководство этого производства сажать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Снежный Барс Сигизмунд Лазаревич Час назад
На кол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
LadyKetandra 2 часа назад
Раз привезли, то лечите. А то и платить не хотят (да-да, гражданам России, все собираете что подешевле со всего мира и тащите), а если форс мажор, то сразу ни-ни, мы ни при делах. Хитрожопые какие. Вселенную Mad Max-а строят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) Страховой мошенник остался без ног и без денег Страховой мошенник остался без ног и без денег Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями Массовая давка, 8 погибших и более 300 пострадавших: шоу Трэвиса Скотта вышел из-под контроля Массовая давка, 8 погибших и более 300 пострадавших: шоу Трэвиса Скотта вышел из-под контроля Отомстил за родственника: в Свердловской области обстреляли машину реаниматолога Отомстил за родственника: в Свердловской области обстреляли машину реаниматолога
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7239



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Месть сладка! Порция отборного юмора
3
98
Месть сладка! Порция отборного юмора
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
0
40
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
Набирающие популярность в сообществах
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
2
13
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
0
12
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#люди#новости#подборка#дтп#сша#еда#фотографии
#факты#история#Россия#прикол#СССР#актеры#искусство#автомир#комментарии#прикольные
#Юмор#интересное#животные#знаменитости#Ynews#автомобили#картинки#Москва#милота#qr-код

На что жалуетесь?

Вернуться