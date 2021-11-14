В Московской области четверо рабочих обварились на пищевом производстве супермаркетов «Перекрёсток»

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С большого чана, в котором варилась морковь, сорвало крышку, а на работников вылился кипяток. Пострадавших доставили в больницу, где врачи диагностировали у них 50% ожогов тела. Некоторые пострадавшие не могут ходить.
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за несработавшего датчика. В компании пообещали оплатить пострадавшим компенсации, однако один из сотрудников рассказал журналистам, что администрация старается сэкономить на этом и выдать полученные травмы за бытовые.
По словам работника по фамилии Задуйло, помощь окажут только тем пострадавшим, которые официально трудоустроены на производство "Перекрёсток". Работники, которые работают на сторонние фирмы по договору подряда должны обратиться за компенсацией туда.
По словам работника по фамилии Задуйло, помощь окажут только тем пострадавшим, которые официально трудоустроены на производство "Перекрёсток". Работники, которые работают на сторонние фирмы по договору подряда должны обратиться за компенсацией туда.
В группе X5 Group, которая владеет сетью «Перекрёсток», уверяют, что помощь оказывается всем пострадавшим. Пользователи сети, под видео, опубликованном с места происшествия единогласны в том, что вся проблема в том, что люди вынуждены соглашаться на ужасные условия труда и работать неофициально. "Жаль рабочих. Не от хорошей жизни пошли работать на такие условия" сетуют одни. "Что значит легалы-нелегалы? В первую очередь они люди и им нужна медицинская помощь. Лечите, а потом уже разбирайтесь, как, откуда и зачем. Теперь всё деньгами мериться?(" - негодуют другие.
А как вы считаете, в таких трагических ситуациях имеет значение официальное трудоустройство или человечность все-таки важнее?
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Ты нужен пока приносишь прибыль, как только дал сбой...за тебя забудут, а на твоем месте будет другой.