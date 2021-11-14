В Московской области четверо рабочих обварились на пищевом производстве супермаркетов «Перекрёсток»

В группе X5 Group, которая владеет сетью «Перекрёсток», уверяют, что помощь оказывается всем пострадавшим. Пользователи сети, под видео, опубликованном с места происшествия единогласны в том, что вся проблема в том, что люди вынуждены соглашаться на ужасные условия труда и работать неофициально. "Жаль рабочих. Не от хорошей жизни пошли работать на такие условия" сетуют одни. "Что значит легалы-нелегалы? В первую очередь они люди и им нужна медицинская помощь. Лечите, а потом уже разбирайтесь, как, откуда и зачем. Теперь всё деньгами мериться?(" - негодуют другие.