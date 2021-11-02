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В Новочеркасске заключенные не захотели переходить в другой отряд и в знак протеста подожгли свои брюки

В Новочеркасске заключенные не захотели переходить в другой отряд и в знак протеста подожгли свои брюки (2 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   арестанты   видео   заключенные   ожоги   
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Акт самосожжения на крыше был недолгим и неубедительным. Даже ожоги оказались некритичные.

Двое заключенных колонии строгого режима № 14 забрались на крышу здания столовой и высказали свое несогласие с решением администрации путем самосожжения брюк. Сами подожгли - сами потушили. Даже в стационаре после этого полежать не пришлось.


По сообщениям, эти два самосожженца состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Метки: Поджог   арестанты   видео   заключенные   ожоги   
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fanatik115 45 минут назад
пусть хоть все сгорят- плевать на биомусор.
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Sanar 12 минут назад
Вот уроды, нихера толком сделать не могут.
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дормидонт 44 минуты назад
Да хрен с ними! Пусть теперь без штанов ходят!
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