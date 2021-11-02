В Новочеркасске заключенные не захотели переходить в другой отряд и в знак протеста подожгли свои брюки

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Акт самосожжения на крыше был недолгим и неубедительным. Даже ожоги оказались некритичные.
Двое заключенных колонии строгого режима № 14 забрались на крышу здания столовой и высказали свое несогласие с решением администрации путем самосожжения брюк. Сами подожгли - сами потушили. Даже в стационаре после этого полежать не пришлось.
По сообщениям, эти два самосожженца состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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Метки: Поджог арестанты видео заключенные ожоги
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