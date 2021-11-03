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Отомстил за родственника: в Свердловской области обстреляли машину реаниматолога

Отомстил за родственника: в Свердловской области обстреляли машину реаниматолога (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Асбест   клиника   обстрел   происшествие   свердловская область   
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Неизвестный обстрелял авто врача, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционной больницы.

Инцидент произошел 2 ноября в г. Асбесте (Свердловская область). Около 10 часов вечера близ инфекционного отделения больницы № 1 раздались выстрелы.


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В результате стрельбы разбито стекло в корпусе инфекционного отделения. Одна из пуль также попала в кислородную разводку. Злоумышленник стрелял и по кабинету одного из врачей. По счастью, благодаря позднему времени, помещение было пустым.

Телеграм-канал ekat01 опубликовал видео с повреждениями машины, принадлежащей врачу-реаниматологу ковидного отделения. Судя по ролику, машина получила серьёзные повреждения. На кадрах видно, что пули оставили большие дыры и в корпусе автомобиля и боковом окне


Сообщается, что следователи отрабатывают разные версии нападения - в том числе, месть за умершего родственника. Поиски стрелявшего продолжаются.

Источник:

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Метки: Ynews   Асбест   клиника   обстрел   происшествие   свердловская область   
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10  комментариев
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2k
Точка 58 минут назад
У кого-то нервы не выдержали! Нажрался ствол взял и накосячил себе проблем. Машину тупо по портил, в отделение вообще не понятно зачем стрелял. Сейчас менты пули соберут и вычислят стрелка. И добавятся у него новые проблемы..
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4k
tamin 3 минуты назад
Найдут. Сейчас столько камер понатыкано. Продолжится рано или поздно. И тогда его как преступника посадят. И мир станет чуточку чище
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17k
nobody® 39 минут назад
Зачем выдумку в заголовок поместили?
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545
vijilante 49 минут назад
А фули толку ?
От этого лучше лечить не начнут.
Всем только хуже сделал...
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172
Юденич Час назад
Машина тут при чем. Она за хозяина не в ответе.
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12k
Евгений 2 часа назад
Причём тут врач? Я ещё могу понять как калоев диспетчера завалил, который с самолётами набокапорил. Там от диспетчера всё зависело. А в медицине слишком много составляющих и она не всесильна.
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73
Снежный Барс Евгений Час назад
Есть очень много некомпетентных, продавшихся за деньги тварей, которые по чистой случайности называют себя врачами. Возможно это один из таких
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943
Glassy 2 часа назад
Интересно он привился? Или так стрелял?
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