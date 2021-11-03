Отомстил за родственника: в Свердловской области обстреляли машину реаниматолога

Неизвестный обстрелял авто врача, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционной больницы.
Инцидент произошел 2 ноября в г. Асбесте (Свердловская область). Около 10 часов вечера близ инфекционного отделения больницы № 1 раздались выстрелы.
В результате стрельбы разбито стекло в корпусе инфекционного отделения. Одна из пуль также попала в кислородную разводку. Злоумышленник стрелял и по кабинету одного из врачей. По счастью, благодаря позднему времени, помещение было пустым.
Телеграм-канал ekat01 опубликовал видео с повреждениями машины, принадлежащей врачу-реаниматологу ковидного отделения. Судя по ролику, машина получила серьёзные повреждения. На кадрах видно, что пули оставили большие дыры и в корпусе автомобиля и боковом окне
Сообщается, что следователи отрабатывают разные версии нападения - в том числе, месть за умершего родственника. Поиски стрелявшего продолжаются.
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От этого лучше лечить не начнут.
Всем только хуже сделал...