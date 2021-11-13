После этого Юрию просто позвонили и поставили перед фактом, что он утвержден на роль. Он даже не поверил сначала, такого никогда не было, чтобы не то, что без проб, а даже без встречи с режиссером актера утверждали на роль. Юрий подумал, что это жестокая шутка, потому что он уже узнал о смерти Шукшина. И только после звонка самого Бондарчука Юрий понял, что все серьезно.