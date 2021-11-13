260
9
Актер Юрий Соловьев был большим поклонником Василия Макаровича Шукшина и просто мечтал сыграть в одном из его фильмов.
Но все сложилось не совсем так, как он хотел. Ему выпала нелегкая участь доигрывать персонажа Василия Макаровича.
Смерть Василия Шукшина была внезапной, а съемки фильма еще не были завершены. На долгий кастинг актеров не было времени и уже на следующий день после гибели Шукшина Бондарчук сказал всем ассистентам срочно искать актера, похожего по фактуре. С Шукшиным было отснято 90% материала и заменять актера и переснимать фильм было невозможно. Но нужно было отснять еще несколько обязательных эпизодов.
Смерть Василия Шукшина была внезапной, а съемки фильма еще не были завершены. На долгий кастинг актеров не было времени и уже на следующий день после гибели Шукшина Бондарчук сказал всем ассистентам срочно искать актера, похожего по фактуре. С Шукшиным было отснято 90% материала и заменять актера и переснимать фильм было невозможно. Но нужно было отснять еще несколько обязательных эпизодов.
Юрий Соловьев подходил по всем параметрам - телосложение, рост, овал лица. С ним никто не говорил об этой роли предварительно, все происходило в считанные часы, Соловьева отобрали по анкетным данным на "Мосфильме" и Бондарчук утвердил его также по фотографиям. Что по этому поводу думал сам актер никто не спрашивал - времени не было. Вопрос был один: актер свободен? Оказался свободен.
×
×
После этого Юрию просто позвонили и поставили перед фактом, что он утвержден на роль. Он даже не поверил сначала, такого никогда не было, чтобы не то, что без проб, а даже без встречи с режиссером актера утверждали на роль. Юрий подумал, что это жестокая шутка, потому что он уже узнал о смерти Шукшина. И только после звонка самого Бондарчука Юрий понял, что все серьезно.
Пока велась работа по поиску и утверждению актера параллельно в сценарии меняли все сцены с крупным планом героя, некоторые сцены просто удалялись. Обязательные снимали в полумраке, с нужным освещением, чтобы скрыть черты лица.
В сцене, где Лопахин пытается приставать ночью к хозяйке. Она ударяет его по лицу. В этом кадре играет уже Соловьев. Он прикрывает рукой синяк под глазом, в момент, когда поворачивается лицом в кадр.
Многие диалоговые сцены были построены так, что Лопахин разговаривает с собеседником, стоя к ним спиной. Камеру ставили чуть позади сбоку за спиной Лопахина.
Бондарчук отснял практически все сцены, которые были задуманы, а озвучивал персонажа гений дубляжа Игорь Ефимов, который точно воспроизвел не только сам голос Шукшина, но и его интонации и особенности речи. Зрители не заметили подмены, картина вышла в прокат.
Никто и не распространялся о подмене, в титрах в роли Лопахина был указан только Василий Макарович. Соловьева это, кстати, вообще не смущало, он просто гордился своей работой в этом замечательном фильме.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни
- Интересные факты из жизни Евгения Леонова
- 15 фото актеров рядом с людьми, которых они сыграли в кино
- Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре
- Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок
33
Понравилось33
Новости партнёров
Увидев фотографию этого актера, многие сразу начнут припоминать его роли. Их больше 100 , в основном эпизодические, но яркие. На память сразу приходят такие фильмы, как «Хроника пикирующего...