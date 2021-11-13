Он озвучил больше 600 ролей, а многие до сих пор этого не знают... Актер Игорь Ефимов

Увидев фотографию этого актера, многие сразу начнут припоминать его роли. Их больше 100 , в основном эпизодические, но яркие. На память сразу приходят такие фильмы, как «Хроника пикирующего...