Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах?

Муравьям тайги и тундры жить сложнее, но и они приспособились к суровому климату. Каждый северный муравей знает, что в морозы надо отжираться углеводами. Благодаря повышенному содержанию сахаров в гемолимфе, насекомые не замерзают даже в −54 градуса снаружи муравейника! Вместо этого муравьи впадают на короткое время в диапазу — отключку, напоминающую глубокий сон. Да, без потерь не обойдётся, но трудяги к ним готовы. Цвет общества: матка, яйца и наиболее опытные муравьи — держатся в самом центре обитаемого пространства и гибнут куда реже, чем молодёжь с периферии.