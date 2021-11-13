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Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах?

Муравейник никогда не спит. Как переживают зиму муравьи в наших широтах? (5 фото)

Автор:
13 ноября 2021 14:51
Метки: интересно   насекомые   факты   
754
5

Большинство насекомых не парится по поводу зимовки, они просто умирают. Это решение не идеальное, но рабочее: весной из яиц и куколок вылезает следующее поколение членистоногих. Только вот для муравьёв оно не подходит. Их личинки абсолютно неспособны выжить без помощи рабочих. А за несколько месяцев спячки все труды по строительству мегаполиса-муравейника пойдут коту под хвост. Поэтому насекомым пришлось разработать операцию под кодовым названием «Зима».

Первый этап стартует где-то в начале июля, когда осенью даже не пахнет. Мураши расчищают и перестраивают подземные камеры своей базы. На самом нижнем уровне мегаполиса отрывается несколько больших помещений, где насекомые будут жить зимой. В это же время трудяги забивают кладовые едой, которая может долго не портиться: почками, стеблями растений, зерном и сушёными насекомыми. Свой вклад вносит и матка: она откладывает неоплодотворенные яйца, из них получаются отличные белковые консервы!

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Второй этап наступает с приходом первых ночных заморозков — осенью. Работяги сгоняют стада тли внутрь муравейника. Туда же подтягиваются мотыльки, жуки и даже некоторые из пауков. Всех муравьи примут радушно. Даже едой поделятся! Ведь гости — это не только весёлая компания, но и живой провиант на случай исчезновения запасов.

С наступлением холодов работяги баррикадируют входы в общий дом сухими растениями и спускаются на нижние этажи базы. Никто из них не впадёт в спячку, все будут дышать, есть и заниматься домашними делами. Вырабатываемое ими тепло позволит поддерживать высокую температуру жилых камер даже при 30-35 градусах ниже нуля. В южных регионах нашей страны животинки могут выбираться за провизией во время оттепелей.

Муравьям тайги и тундры жить сложнее, но и они приспособились к суровому климату. Каждый северный муравей знает, что в морозы надо отжираться углеводами. Благодаря повышенному содержанию сахаров в гемолимфе, насекомые не замерзают даже в −54 градуса снаружи муравейника! Вместо этого муравьи впадают на короткое время в диапазу — отключку, напоминающую глубокий сон. Да, без потерь не обойдётся, но трудяги к ним готовы. Цвет общества: матка, яйца и наиболее опытные муравьи — держатся в самом центре обитаемого пространства и гибнут куда реже, чем молодёжь с периферии.

К счастью, холода всегда проходят. Весной появляется много дел. После зимы работягам нужно восстановить сеть тропинок, захватить новые стада тли и, конечно, готовиться к новому периоду холодов. Ведь, как известно, зима близко.

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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1k
閃光 5 часов назад
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Allmaster Час назад
Не разоряйте муравейник зимой! Это приведёт к гибели всей колонии!

Как будто летом муравейник разорять благое дело....
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15k
Corvus Corax 3 часа назад
Дедушка вам говорил про Джо?
Грант кивнул в темноте:
Он сказал, что Джо давно уже здесь не показывался.
И про муравьев говорил?
Говорил. А ты что знаешь про муравьев?
Мы с Биллом недавно нашли их, это наш секрет. Никому не говорили, вы первый. Вам небось можно сказать, вы от правительства к нам присланный.
И что, муравейник на самом деле стеклянным колпаком накрыт?
Ага, накрыт… Да это… это… Мальчуган захлебывался от возбуждения. Это еще что! У муравьев этих самых тележки есть, а из муравейника трубы торчат, а из труб дым идет. А потом… а потом…
Ну, что потом было?
Потом мы с Биллом оробели. Не стали больше глядеть. Оробели и дали тягу.
Мальчишка поерзал на матрасе, устраиваясь удобнее.
Нет, это же надо, а? Муравьи тележки волокут!

Муравьи и в самом деле тащили тележки. Из муравейника в самом деле торчали трубы, и они извергали крохотные клубы едкого дыма признак плавки металлов.
С колотящимся от волнения сердцем Грант присел подле муравейника, глядя на тележки, которые сновали по дорожкам, теряющимся среди кочек. Туда идут пустые, обратно груженные семенами, а то и расчлененными насекомыми. Знай себе катят, весело подпрыгивая, малюсенькие тележки, запряженные муравьями!
Плексигласовый купол, некогда защищавший муравейник, стоял на месте, но он весь потрескался и выглядел так, словно он исчерпал свою роль и нужда в нем пропала.

Муравейник стоял на изрезанном склоне, спадающем к утесам над рекой; огромные камни чередовались с крохотными лужайками и купами могучих дубов. Глухое место должно быть, здесь редко звучит голос человека, только ветер шелестит листвой да попискивают зверушки, снующие по своим потайным тропкам.
Место, где муравьи могли существовать, не опасаясь ни плуга, ни ноги странника, продолжая линию жизни без разума, которая началась за миллионы лет до того, как появился человек, и до того, как на планете Земле родилась первая абстрактная мысль. Ограниченная, застойная жизнь, весь смысл которой сводился к существованию муравьиного рода.
И вот кто-то перевел стрелку, направил муравьев по другой стезе, открыл им тайну колеса, тайну выплавки металлов. Сколько помех для развития культуры, для прогресса убрано тем самым с пути этого муравейникам.
Угроза голода, надо думать, одна из них. Избавленные от необходимости непрерывно добывать пищу, муравьи получили досуг, который можно было использовать на что-то другое.

Еще одно племя ступило на путь к величию, развивая свое общество, заложенное в седой древности, задолго до того, как тварь, именуемая человеком, начала осознавать свое предназначение.
К.Саймак "Город"
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