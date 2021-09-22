Как выглядели персонажи «Дюны» в трёх разных экранизациях

«Дюна» — роман Фрэнка Герберта о галактике далёкого будущего. Книга рассказывает о Поле Атрейдесе, чья семья получает во владение планету Арракис. Арракис покрыт пустыней, в которой добывают важнейшее вещество — «пряность» или меланж. Обладать залежами меланжа означает иметь большую власть в империи, поэтому семья Пола оказывается втянута в политические интриги.

Книга получила премии Хьюго и Небьюла и завоевала популярность среди читателей, поэтому экранизация были лишь вопросом времени. Впервые вселенная «Дюны» появилась на экранах в 1984 году, режиссёром фильма стал Дэвид Линч. Эта экранизация получила низкие оценки и не понравилась даже самому создателю. По его словам, окончательная версия «Дюны» была создана без его участия, поэтому оказалась провальной.

Следующей экранизацией стал мини-сериал, вышедший в 2000 году. Он получил уже более высокие оценки, но его минусом стала слабая визуальная составляющая.

Третья экранизация вышла в 2021 году, её режиссёром стал Дени Вильнёв.

Пол Атрейдес, главный герой фильма