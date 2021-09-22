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Как выглядели персонажи «Дюны» в трёх разных экранизациях

Как выглядели персонажи «Дюны» в трёх разных экранизациях (17 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:24
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дюна   интересно   кино   фильм   экранизация   
1150
17

Предлагаю вам посмотреть, как выглядели главные и ключевые персонажи трех экранизаций научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

«Дюна» — роман Фрэнка Герберта о галактике далёкого будущего. Книга рассказывает о Поле Атрейдесе, чья семья получает во владение планету Арракис. Арракис покрыт пустыней, в которой добывают важнейшее вещество — «пряность» или меланж. Обладать залежами меланжа означает иметь большую власть в империи, поэтому семья Пола оказывается втянута в политические интриги.


Книга получила премии Хьюго и Небьюла и завоевала популярность среди читателей, поэтому экранизация были лишь вопросом времени. Впервые вселенная «Дюны» появилась на экранах в 1984 году, режиссёром фильма стал Дэвид Линч. Эта экранизация получила низкие оценки и не понравилась даже самому создателю. По его словам, окончательная версия «Дюны» была создана без его участия, поэтому оказалась провальной.


Следующей экранизацией стал мини-сериал, вышедший в 2000 году. Он получил уже более высокие оценки, но его минусом стала слабая визуальная составляющая.


Третья экранизация вышла в 2021 году, её режиссёром стал Дени Вильнёв.


Пол Атрейдес, главный герой фильма

×

Роль сыграли Кайл Маклахлен, Алек Ньюман и Тимоти Шаламе.

Герцог Лето Атрейдес, отец Пола

Роль сыграли Юрген Прохнов, Уильям Хёрт и Оскар Айзек.

Леди Джессика, мать Пола и наложница герцога Лето

Роль сыграли Франческа Аннис, Саския Ривз и Ребекка Фергюсон.

Гурни Халлек, начальник вооружённых сил Атрейдесов

Роль сыграли Патрик Стюарт, Пи Эйч Мориарти и Джош Бролин.

Дункан Айдахо, оружейный мастер дома Атрейдесов

Роль сыграли Ричард Джордан, Джеймс Уотсон и Джейсон Момоа.

Чани, возлюбленная Пола

Роль сыграли Шон Янг, Барбора Кодетова и Зендея.

Стилгар, отец Чани

Роль сыграли Эверетт Макгилл, Увэ Оксенкнехт и Хавьер Бардем.

Доктор Кайнс, планетолог Арракиса

Роль сыграли Макс фон Сюдов, Карел Добры, Шэрон Дункан-Брюстер.

Владимир Харконнен, бывший владелец Арракиса

Роль сыграли Кеннет Макмиллан, Иэн Макнис и Стеллан Скарсгард.

Глоссу Раббан Харконнен, племянник Владимира

Роль сыграли Пол Смит, Ласло Киш и Дэйв Батиста.

Песчаный червь

Роль сыграли механизмы и компьютерная графика.

Кроме этих экранизаций могла существовать и ещё одна

Персонаж Мика Джаггера.

Персонаж Сальвадора Дали.

Персонаж Орсона Уэллса.

В 70-х о создании экранизации «Дюны» задумался режиссёр Алехандро Ходоровски. Планы у него были наполеоновские — картина должна была длиться 14 часов и полностью изменить представление о кино. В фильме Ходоровски хотел видеть Орсона Уэллса, Алена Делона, Мика Джаггера и других звёзд того времени. Главной звездой фильма должен был стать Сальвадор Дали, которому предложили роль галактического императора. Художник согласился, но поставил условия — он должен получать за своё участие в фильме $100000 в час, и благодаря этому стать самым высокооплачиваемым актёром Голливуда. Но в Голливуде не оценили амбиции Ходоровски и не стали вкладывать деньги в Дюну.

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Метки: актеры   дюна   интересно   кино   фильм   экранизация   
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1k
Евгений 56 минут назад
Чани - дочь Льета Кайнза имперского планетолога.
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7k
Alexandr Barhudarov 4 минуты назад
А где навигаторы?
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59
Sergei 11 минут назад
С Лайетом это что? Реверанс в сторону феменисток?
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883
Александр 12 минут назад
хочется сказать - читайте книги, если по книге фильм снимать захотели. а так, как я вижу некоторые актеры не подпадают под описание героев из книги особенно Кайнс. а сага Дюны шикарная, особенно финальная концовка со "старыми" героями.
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283
Сергей 21 минуту назад
В большом впечатлении от Дюны режиссёра Дени Вильнёва, побольше бы таких фильмов. Думаю, что продолжения не увидим, так как фильм мало соберет в прокате, повторив судьбу "Бегущий по лезвию 2049
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6k
Doomer 24 минуты назад
Это чего, они планетолога Кайнза бабой сделали?
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Надо сказать, что нынешняя экранизация мне понравилась больше всего.
Гурни и Дункан прям попали в точку.
С Хаватом не угадали, как мне кажется подкачал чутка, да и вообще в первой части тему ментатов как-то не раскрыли.
Ну и конечно Барон!
Ребята, Барон должен быть крайне демоничен, хотя Скарсгаард, без сомнения шикарен, но все же.
Но в целом норм, мне понравилось!
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