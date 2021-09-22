Как выглядели персонажи «Дюны» в трёх разных экранизациях

Предлагаю вам посмотреть, как выглядели главные и ключевые персонажи трех экранизаций научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.
«Дюна» — роман Фрэнка Герберта о галактике далёкого будущего. Книга рассказывает о Поле Атрейдесе, чья семья получает во владение планету Арракис. Арракис покрыт пустыней, в которой добывают важнейшее вещество — «пряность» или меланж. Обладать залежами меланжа означает иметь большую власть в империи, поэтому семья Пола оказывается втянута в политические интриги.
Книга получила премии Хьюго и Небьюла и завоевала популярность среди читателей, поэтому экранизация были лишь вопросом времени. Впервые вселенная «Дюны» появилась на экранах в 1984 году, режиссёром фильма стал Дэвид Линч. Эта экранизация получила низкие оценки и не понравилась даже самому создателю. По его словам, окончательная версия «Дюны» была создана без его участия, поэтому оказалась провальной.
Следующей экранизацией стал мини-сериал, вышедший в 2000 году. Он получил уже более высокие оценки, но его минусом стала слабая визуальная составляющая.
Третья экранизация вышла в 2021 году, её режиссёром стал Дени Вильнёв.
Пол Атрейдес, главный герой фильма
Роль сыграли Кайл Маклахлен, Алек Ньюман и Тимоти Шаламе.
Герцог Лето Атрейдес, отец Пола
Роль сыграли Юрген Прохнов, Уильям Хёрт и Оскар Айзек.
Леди Джессика, мать Пола и наложница герцога Лето
Роль сыграли Франческа Аннис, Саския Ривз и Ребекка Фергюсон.
Гурни Халлек, начальник вооружённых сил Атрейдесов
Роль сыграли Патрик Стюарт, Пи Эйч Мориарти и Джош Бролин.
Дункан Айдахо, оружейный мастер дома Атрейдесов
Роль сыграли Ричард Джордан, Джеймс Уотсон и Джейсон Момоа.
Чани, возлюбленная Пола
Роль сыграли Шон Янг, Барбора Кодетова и Зендея.
Стилгар, отец Чани
Роль сыграли Эверетт Макгилл, Увэ Оксенкнехт и Хавьер Бардем.
Доктор Кайнс, планетолог Арракиса
Роль сыграли Макс фон Сюдов, Карел Добры, Шэрон Дункан-Брюстер.
Владимир Харконнен, бывший владелец Арракиса
Роль сыграли Кеннет Макмиллан, Иэн Макнис и Стеллан Скарсгард.
Глоссу Раббан Харконнен, племянник Владимира
Роль сыграли Пол Смит, Ласло Киш и Дэйв Батиста.
Песчаный червь
Роль сыграли механизмы и компьютерная графика.
Кроме этих экранизаций могла существовать и ещё одна
Персонаж Мика Джаггера.
Персонаж Сальвадора Дали.
Персонаж Орсона Уэллса.
В 70-х о создании экранизации «Дюны» задумался режиссёр Алехандро Ходоровски. Планы у него были наполеоновские — картина должна была длиться 14 часов и полностью изменить представление о кино. В фильме Ходоровски хотел видеть Орсона Уэллса, Алена Делона, Мика Джаггера и других звёзд того времени. Главной звездой фильма должен был стать Сальвадор Дали, которому предложили роль галактического императора. Художник согласился, но поставил условия — он должен получать за своё участие в фильме $100000 в час, и благодаря этому стать самым высокооплачиваемым актёром Голливуда. Но в Голливуде не оценили амбиции Ходоровски и не стали вкладывать деньги в Дюну.
Источник:
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Гурни и Дункан прям попали в точку.
С Хаватом не угадали, как мне кажется подкачал чутка, да и вообще в первой части тему ментатов как-то не раскрыли.
Ну и конечно Барон!
Ребята, Барон должен быть крайне демоничен, хотя Скарсгаард, без сомнения шикарен, но все же.
Но в целом норм, мне понравилось!