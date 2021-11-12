"Кикбоксер" - как снимался популярный боевик с Ван Даммом из наших видеосалонов?

Одним из сценаристов фильма выступил собственно сам Ван Дамм, а почему бы собственно и нет? Ну, а студия Kings Road Entertainment от щедрот своих выделила целых 1 500 000 долларов бюджета.

Сценарий (даже для жанра кинобоевиков) оригинальным нельзя было назвать при всем желании. Младший брат мстит за старшего брата, которому сильно подпортил здоровье мощный враг на ринге. Младший (Ван Дамм) желает отомстит, но понимает что с его нынешним уровнем подготовки такой подвиг ему не под силам. Так что наш герой находит старого учителя, а заодно и влюбляется в его дочку. Ну и по дороге к поединку с главным злодеем, Ван Дамм побеждает несколько злодеев "калибром поменьше". Прямо как в компьютерной игре ;).