"Кикбоксер" - как снимался популярный боевик с Ван Даммом из наших видеосалонов?

Среди разнообразия жанров в видеопрокатах/видеосалонов кинобоевики были одной из самых популярных позиций у зрителей разного возраста, ну а фотографии актеров украшали стены комнат и подвальных "качалок" (а кое-где и до сих пор украшают ;))
Одним из таких актеров, как раз и был бельгиец Жан Клод Ван Дамм, который и мускулатурой развитой отличался и ногами как бабочка крыльями бодро махал. Почти каждый фильм с участием этого актера, будь то фантастика ("Киборг") или боевик (как раз про один из фильмов мы сегодня и поговорим) привлекали внимание фанатов. Ну, а "Кикбоксер" стал у нас одним из самых популярных и известных фильмов с Ван Даммом.
Одним из сценаристов фильма выступил собственно сам Ван Дамм, а почему бы собственно и нет? Ну, а студия Kings Road Entertainment от щедрот своих выделила целых 1 500 000 долларов бюджета.
Сценарий (даже для жанра кинобоевиков) оригинальным нельзя было назвать при всем желании. Младший брат мстит за старшего брата, которому сильно подпортил здоровье мощный враг на ринге. Младший (Ван Дамм) желает отомстит, но понимает что с его нынешним уровнем подготовки такой подвиг ему не под силам. Так что наш герой находит старого учителя, а заодно и влюбляется в его дочку. Ну и по дороге к поединку с главным злодеем, Ван Дамм побеждает несколько злодеев "калибром поменьше". Прямо как в компьютерной игре ;).
Роль старшего брата была предложена самому Чаку Норрису, но Чак прочитав сценарий отказался - и роль не главная, и бой всего лишь один (и тот проигранный). Так что роль брата героя Ван Дамма получил Дэннис Алексио, чемпион мира по кикбоксингу в тяжелом весе.
А вот роль главного злодея досталась актеру и спортсмену Мишелю Кисси, который кстати, в титрах фильма указан как Танг По - по имени своего персонажа...
До "Кикбоксера" Кисси снимался с Ван Даммом в "Кровавом спорте", ну а спустя год после выхода "Кикбоксера" снова сыграет с ним в другом известном боевике - "Самоволка" 1990 года.
За свою работу сценариста и актера Ван Дамм получил гонорар в 70 000 000 долларов.
Школа тайского бокса, которая была показана в фильме была настоящей, а вот в данный момент она уже не существует.
Съемки "Кикбоксера" проходили в Гонконге, сам съемочный процесс занял два месяца.
Режиссерская версия имеет продолжительность 99 минут, и всего на пару минут длиннее прокатной. Был вырезан не особо нужный для сюжета разговор между братьями. А все боевые сцены и сцены тренировок остались на своих местах ;).
При бюджете в 1 500 000 долларов, "Кикбоксер" собрал только в американском прокате почти 15 000 000 долларов.
В 1990 году вышел фильм под названием "Кикбоксер 2: Дорога назад" правда уже без Ван Дамма, на этот раз главную роль (еще одного младшего брата Слоуна) исполнил Саша Митчелл. Понятное дело, что продолжение и хуже получилось, и в прокате тоже провалилось...
Всего в киноцикле "Кикбоксер" вышло пять фильмов, в третьем и четвертом главную роль сыграл Саша Митчелл, а в пятом Марк Дакаскос...
Источник:
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При бюджете в 1 500 000 долларов, "Кикбоксер" собрал........
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Извините не понял (
А то что фильм собрал в Америке только 15 000 000 еще более запутывает (
Ну, вы поняли,те кто смотрит Ютьюб.