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Платье Леди Джессики в фильме "Дюна" - самое дорогое в истории кино

Платье Леди Джессики в фильме "Дюна" - самое дорогое в истории кино (4 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дюна   кино   костюм   платье   роль   фильм   
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Фантастический боевик Дени Вильнёва "Дюна" не ругал только ленивый, но лента победно шествует по кинотеатрам мира, собирая миллионы долларов, обогнав по сборам и "Веном", и "Не время умирать".

Режиссера называют "заплутавшим в песке", а саму картину "нудной, скучной и трусливой": долгие планы бесконечных песков, минимум событий, затянутое действие без внятного сюжета и размытыми образами главных персонажей.

У зрителей, которые не в теме, после просмотра возникает вопрос "это про что?", у тех же кто книгу читал "что это было?".

Подводя итог, фильм не поворачивается язык назвать успешным, зря Вильнёв взялся за экранизацию столь сложного психологического экшена как "Дюна".


То самое платье

Нельзя сказать, что костюмы из рук Жаклин Уэст произвели впечатление, им, конечно, далеко до общепризнанных аналогов из "Звездных войн" или "Матрицы". Все, что предложила Жаклин, мы уже где-то видели.

Но один шедевральный наряд, дизайнер все-таки создала - металлическое шёлковое платье, в котором прибывает на планету Арракис Леди Джессика - наложница герцога Лета и мать главного героя Пола Атрейдиса.

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Как заявляет сама Уэст - платье может стать самым дорогим в истории кино. Золотую сетку из бусин, покрывающую лицо и руки актрисы Ребекки Фергюсон, плели несколько месяцев, вручную. Сколько стоит наряд - секрет.

Но кажется, что только весть о цене платья - единственное достоинство фильма, выхода которого мы все так долго ждали.

Впрочем, точнее было бы обсуждать сетку из бусин, потому что платье, положа руку на сердце, ничем не примечательно, как и все остальные костюмы "Дюны", созданные Жаклин.

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Метки: актеры   дюна   кино   костюм   платье   роль   фильм   
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KonstantinLeirov 22 минуты назад
Прям в каждом предложении сквозит презрение к фильму. Будто у автора только сетка из бусин и задержала взгляд, от остального воротит.
А мне вот кино понравилось. Да, действий не так уж много, больше крупных планов, всё это растянуто методично. Но мне нравится такое кино, и Бегущий 2049 Вильнева мне тоже понравился. Так и Дюна, просто я себе её представляю трилогией, в течении которой и раскрывается весь сюжет и ставятся точки.
Возможно объективно он более растянут и поклонникам экшена кажется нудным, но, как по мне, он этим хронометражем создаёт атмосферу Аракиса...
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