Платье Леди Джессики в фильме "Дюна" - самое дорогое в истории кино

Режиссера называют "заплутавшим в песке", а саму картину "нудной, скучной и трусливой": долгие планы бесконечных песков, минимум событий, затянутое действие без внятного сюжета и размытыми образами главных персонажей.

У зрителей, которые не в теме, после просмотра возникает вопрос "это про что?", у тех же кто книгу читал "что это было?".

Подводя итог, фильм не поворачивается язык назвать успешным, зря Вильнёв взялся за экранизацию столь сложного психологического экшена как "Дюна".

То самое платье

Нельзя сказать, что костюмы из рук Жаклин Уэст произвели впечатление, им, конечно, далеко до общепризнанных аналогов из "Звездных войн" или "Матрицы". Все, что предложила Жаклин, мы уже где-то видели.

Но один шедевральный наряд, дизайнер все-таки создала - металлическое шёлковое платье, в котором прибывает на планету Арракис Леди Джессика - наложница герцога Лета и мать главного героя Пола Атрейдиса.