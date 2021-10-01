"Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР

Итак, представьте себе конец восьмидесятых годов, Советский Союз стремительно летит к окончанию своего существования. Перемены (и не всегда к лучшему) наблюдались невооруженным глазом фактически во всех вопросах, и киноискусство исключением понятное дело не было...

В те годы качество советского кинематографа стремительно падало, так как "творцы" получили возможность "творить" что хотят, и с энтузиазмом принялись за дело, снимая в большинстве своем полную ерунду и/или копируя голливудское кино с видеокассет. Но были ли исключения? Конечно же были!

Режиссер Юрий Мороз в одном из интервью честно признавался, что во время создания "Подземелья ведьм" он действительно вдохновлялся голливудской фантастикой. Кто бы сомневался ;).