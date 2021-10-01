FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5444 поста • 1109 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР

"Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР (6 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:12
Сообщество : Кино
Метки: Подземелье ведьм   актеры   боевик   кино   факты   фильм   
318
6

В прошлом году исполнилось тридцать лет со дня выхода на экраны советского фантастического боевика "Подземелье ведьм".


Итак, представьте себе конец восьмидесятых годов, Советский Союз стремительно летит к окончанию своего существования. Перемены (и не всегда к лучшему) наблюдались невооруженным глазом фактически во всех вопросах, и киноискусство исключением понятное дело не было...


В те годы качество советского кинематографа стремительно падало, так как "творцы" получили возможность "творить" что хотят, и с энтузиазмом принялись за дело, снимая в большинстве своем полную ерунду и/или копируя голливудское кино с видеокассет. Но были ли исключения? Конечно же были!


Режиссер Юрий Мороз в одном из интервью честно признавался, что во время создания "Подземелья ведьм" он действительно вдохновлялся голливудской фантастикой. Кто бы сомневался ;).

×

Сценаристом фильма стал Кир Булычев, который самостоятельно адаптировал собственную повесть в формат сценария.


После недолгого выбора актера на главную роль, был утвержден Сергей Жигунов, отлично известный отечественному зрителю по приключенческому мини-сериалу "Гардемарины, вперед!".


К сожалению, мы уже вряд ли точно узнаем, по настоянию ли режиссера, или по собственному желанию Жигунов перед началам съемок пошел в "качалочку"...

Музыку к фильму "Подземелье ведьм" написал знаменитый советский и российский композитор Максим Дунаевский. Ну, а песню для финальных титров исполнила популярная тогда советская поп-певица Маша Распутина.


А знаете ли вы что главного героя, которого сыграл Сергей Жигунов, озвучил совсем другой актер - Владимир Антоник.


"Подземелье ведьм" было снято совместно киностудиями Советского Союза и Чехословакии.

Комбинированные съемки фильма проходили в Чехословакии, на студии "Баррандов", а натуральные съемки малость поближе - на территории Крыма (Коктебель, Белая скала и прочие локации).


По слухам сам Кир Булычев должен был появиться в эпизодической роли, но писатель эту информацию отвергал...


Фигурки мамонтов (для комбинированных съемок), бутафорское оружие и костюмы были изготовлены разными советскими кооперативами...

Язык варваров "далекой-далекой планеты" создал Лев Миронович Минц - профессор лингвистики и журналист знаменитого советского журнала "Вокруг света". Я помню, с большим удовольствием этот журнал читал!


По традиции советские фантасты верили в "счастливое будущее" по этой причине на комбинезонах мы видим флаги СССР. Прости нас Юра!


Любители компьютера ZX-SPECTRUM вскоре создали текстовую quest-игры по мотивам фильма.


После выхода "Подземелья ведьм" на экраны, началась критика. Любители книжной фантастики сразу приметили схожесть событий в фильме с романом Гарри Гаррисона "Конные варвары", который входит в цикл "Неукротимая планета".

Ну, а "профессиональные критики" (к примеру, такие как из журнала "Советский экран) выразили мнение, что фильм это вторичное зрелище в стиле Голливуда...


А вам понравился фильм "Подземелье ведьм"?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Подземелье ведьм   актеры   боевик   кино   факты   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Голос Вселенной 52 минуты назад
К моему стыду и сожалению, ни разу его не смотрел, хоть и много о нем слышал. Или, может, смотрел, но не знал названия. В любом случае, в ближайшее время настроен исправить этот позорный недочет своей жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Роман 6 минут назад
Ходили с ребятами на премьеру на ночной сеанс (начало в 00-40), хотя нам было по 15-ть лет. Фильм на тот момент понравился, хотя уже тогда показался немного наивным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZmeyUA Полчаса назад
Марина Левтова там была ничего так..... Но сиськи, невзирая на то время, так и не показала. )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Интересные факты и фото со съёмок фильма "Годзилла" Интересные факты и фото со съёмок фильма "Годзилла" 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка" Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка" 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1231930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
0
88
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
3
246
33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Набирающие популярность в сообществах
Руководство по снижению артериального давления
1
19
Руководство по снижению артериального давления
Тайна засыпанных городов. Сокрытие тайны глобальной катастрофы 200 лет назад
2
37
Тайна засыпанных городов. Сокрытие тайны глобальной катастрофы 200 лет назад
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#Россия#автомир#ynews#фотографии#еда#СССР#жизнь
#люди#факты#животные#автомобили#история#Разное#авто аварии#картинки#как приготовить#фильм
#Юмор#прикол#кино#дтп#аварии#новости#актеры#в мире#познавательно#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться