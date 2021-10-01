"Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР

В прошлом году исполнилось тридцать лет со дня выхода на экраны советского фантастического боевика "Подземелье ведьм".
Итак, представьте себе конец восьмидесятых годов, Советский Союз стремительно летит к окончанию своего существования. Перемены (и не всегда к лучшему) наблюдались невооруженным глазом фактически во всех вопросах, и киноискусство исключением понятное дело не было...
В те годы качество советского кинематографа стремительно падало, так как "творцы" получили возможность "творить" что хотят, и с энтузиазмом принялись за дело, снимая в большинстве своем полную ерунду и/или копируя голливудское кино с видеокассет. Но были ли исключения? Конечно же были!
Режиссер Юрий Мороз в одном из интервью честно признавался, что во время создания "Подземелья ведьм" он действительно вдохновлялся голливудской фантастикой. Кто бы сомневался ;).
Сценаристом фильма стал Кир Булычев, который самостоятельно адаптировал собственную повесть в формат сценария.
После недолгого выбора актера на главную роль, был утвержден Сергей Жигунов, отлично известный отечественному зрителю по приключенческому мини-сериалу "Гардемарины, вперед!".
К сожалению, мы уже вряд ли точно узнаем, по настоянию ли режиссера, или по собственному желанию Жигунов перед началам съемок пошел в "качалочку"...
Музыку к фильму "Подземелье ведьм" написал знаменитый советский и российский композитор Максим Дунаевский. Ну, а песню для финальных титров исполнила популярная тогда советская поп-певица Маша Распутина.
А знаете ли вы что главного героя, которого сыграл Сергей Жигунов, озвучил совсем другой актер - Владимир Антоник.
"Подземелье ведьм" было снято совместно киностудиями Советского Союза и Чехословакии.
Комбинированные съемки фильма проходили в Чехословакии, на студии "Баррандов", а натуральные съемки малость поближе - на территории Крыма (Коктебель, Белая скала и прочие локации).
По слухам сам Кир Булычев должен был появиться в эпизодической роли, но писатель эту информацию отвергал...
Фигурки мамонтов (для комбинированных съемок), бутафорское оружие и костюмы были изготовлены разными советскими кооперативами...
Язык варваров "далекой-далекой планеты" создал Лев Миронович Минц - профессор лингвистики и журналист знаменитого советского журнала "Вокруг света". Я помню, с большим удовольствием этот журнал читал!
По традиции советские фантасты верили в "счастливое будущее" по этой причине на комбинезонах мы видим флаги СССР. Прости нас Юра!
Любители компьютера ZX-SPECTRUM вскоре создали текстовую quest-игры по мотивам фильма.
После выхода "Подземелья ведьм" на экраны, началась критика. Любители книжной фантастики сразу приметили схожесть событий в фильме с романом Гарри Гаррисона "Конные варвары", который входит в цикл "Неукротимая планета".
Ну, а "профессиональные критики" (к примеру, такие как из журнала "Советский экран) выразили мнение, что фильм это вторичное зрелище в стиле Голливуда...
А вам понравился фильм "Подземелье ведьм"?
Источник:
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