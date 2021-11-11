А знали ли вы, что сегодня день борьбы с кибербуллингом в России?

Что за странное и инородное название такое и почему с ним бороться?
Кибербуллинг – это намеренное запугивание или травля человека с помощью цифровых технологий.
Некоторые россияне не воспринимают всерьез это явление. Между тем, прецедент с "Мужским государством", которое признано экстремистской организацией в России, говорит о том, что проблема есть и нельзя доводить все до печальных последствий.
За два тяжелых пандемийных года уровень агрессии в интернете вырос. По крайней мере, так считают практически половина россиян, говорят исследования.
При этом, количество травли детей в интернете выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.
В чем проблема?
Закрыть вкладку или вовсе отключить компьютер не решит проблему. Вслед за интернет травлей и угрозами следуют реальные.
Вспомнить хотя бы историю с родительскими чатами, когда волгоградцу проломили череп из-за перепалки в мессенджере, от полученной травмы мужчина скончался в больнице.
А это, казалось бы, взрослые люди, что тогда говорить о подростках, не до конца дающих отчет своим действиям.
К тому же тех, кто устраивает травлю в интернете, сложно наказать. Наше законодательство в данной области крайне размыто. К слову, не только у России есть проблем с борьбой против кибертравли.
И хоть сейчас пытаются создать ограничители для того, чтобы оградить детей от вредоносного контента и агрессивно настроенных пользователей, обойти эти блоки крайне просто.
Как определить, что ваш ребенок жертва кибербуллинга
Психотерапевты отмечают, что если ребенок становится нервозным, замкнутым и отказывается идти в школу, то родителям стоит беспокоиться, так как это может быть связано с кибертравлей.
При этом, нужно не просто выпытывать у детей причины изменения их поведения, а попытаться выстроить доверительные отношения. Не стоит оставлять ребенка один на один со своей проблемой.
По словам экспертов, в группе риска находятся дети, в чьих семьях не способны справиться с контролем своих эмоций, а также где родители сами имеют проблемы с выстраиванием эмоциональных блоков на агрессивное поведение окружающих.
Иными словами, в семьях со здоровым эмоциональным микроклиматом дети либо не сталкиваются с травлей, либо могут довериться и остановить травлю до тех пор, пока она не приводит к печальным последствиям.
Еще в 2016 году ВОЗ признала Россию лидером по детскому кибербуллингу. Такая неутешительная статистика не изменится, пока не поменяются законы, согласно которым и будут наказывать организаторов травли.
Именно поэтому нам стоит брать пример с других стран, например, в Южной Корее с 2007 года существует закон против травли в сети, а во Франции учителя и вовсе следят за блогами учеников, чтобы предотвратить травлю в сети, которая может выйти за пределы web-страниц.
К слову, если вы считаете это гиперопекой, то вот вам примерная статистика 41% преступлений совершаемых французскими подростками - интернет травля.
Официальную статистику по подобным преступлениям в России найти сложно. Однако, многие из вас слышали о подобных инцидентах или читали о них в новостных сводках.
Источник:
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