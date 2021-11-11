А знали ли вы, что сегодня день борьбы с кибербуллингом в России?

Кибербуллинг – это намеренное запугивание или травля человека с помощью цифровых технологий.

Некоторые россияне не воспринимают всерьез это явление. Между тем, прецедент с "Мужским государством", которое признано экстремистской организацией в России, говорит о том, что проблема есть и нельзя доводить все до печальных последствий.

За два тяжелых пандемийных года уровень агрессии в интернете вырос. По крайней мере, так считают практически половина россиян, говорят исследования.