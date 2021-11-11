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А знали ли вы, что сегодня день борьбы с кибербуллингом в России?

А знали ли вы, что сегодня день борьбы с кибербуллингом в России? (12 фото)

Автор:
11 ноября 2021 23:08
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   интренрет   кибербуллинг   проблема   травля   южная корея   
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Что за странное и инородное название такое и почему с ним бороться?

Кибербуллинг – это намеренное запугивание или травля человека с помощью цифровых технологий.

Некоторые россияне не воспринимают всерьез это явление. Между тем, прецедент с "Мужским государством", которое признано экстремистской организацией в России, говорит о том, что проблема есть и нельзя доводить все до печальных последствий.


За два тяжелых пандемийных года уровень агрессии в интернете вырос. По крайней мере, так считают практически половина россиян, говорят исследования.

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При этом, количество травли детей в интернете выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.


В чем проблема?


Закрыть вкладку или вовсе отключить компьютер не решит проблему. Вслед за интернет травлей и угрозами следуют реальные.

Вспомнить хотя бы историю с родительскими чатами, когда волгоградцу проломили череп из-за перепалки в мессенджере, от полученной травмы мужчина скончался в больнице.

А это, казалось бы, взрослые люди, что тогда говорить о подростках, не до конца дающих отчет своим действиям.

К тому же тех, кто устраивает травлю в интернете, сложно наказать. Наше законодательство в данной области крайне размыто. К слову, не только у России есть проблем с борьбой против кибертравли.

И хоть сейчас пытаются создать ограничители для того, чтобы оградить детей от вредоносного контента и агрессивно настроенных пользователей, обойти эти блоки крайне просто.


Как определить, что ваш ребенок жертва кибербуллинга

Психотерапевты отмечают, что если ребенок становится нервозным, замкнутым и отказывается идти в школу, то родителям стоит беспокоиться, так как это может быть связано с кибертравлей.

При этом, нужно не просто выпытывать у детей причины изменения их поведения, а попытаться выстроить доверительные отношения. Не стоит оставлять ребенка один на один со своей проблемой.

По словам экспертов, в группе риска находятся дети, в чьих семьях не способны справиться с контролем своих эмоций, а также где родители сами имеют проблемы с выстраиванием эмоциональных блоков на агрессивное поведение окружающих.

Иными словами, в семьях со здоровым эмоциональным микроклиматом дети либо не сталкиваются с травлей, либо могут довериться и остановить травлю до тех пор, пока она не приводит к печальным последствиям.


Еще в 2016 году ВОЗ признала Россию лидером по детскому кибербуллингу. Такая неутешительная статистика не изменится, пока не поменяются законы, согласно которым и будут наказывать организаторов травли.

Именно поэтому нам стоит брать пример с других стран, например, в Южной Корее с 2007 года существует закон против травли в сети, а во Франции учителя и вовсе следят за блогами учеников, чтобы предотвратить травлю в сети, которая может выйти за пределы web-страниц.

К слову, если вы считаете это гиперопекой, то вот вам примерная статистика 41% преступлений совершаемых французскими подростками - интернет травля.


Официальную статистику по подобным преступлениям в России найти сложно. Однако, многие из вас слышали о подобных инцидентах или читали о них в новостных сводках.

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Метки: дети   интренрет   кибербуллинг   проблема   травля   южная корея   
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6  комментариев
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7k
Позитив 2 часа назад
кибербуллингом минус автору за это слово сразу!!!!
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1k
Autumn2015 46 минут назад
О, на фишках перестанут издеваться и оскорблять разведенных женщин с детьми?
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vikklu 2 часа назад
В чём проблема? В игнор идиота и всё.
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