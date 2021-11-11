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В сеть попал проморолик иракской авиакомпании, приглашающий в путешествие в Минск

В сеть попал проморолик иракской авиакомпании, приглашающий в путешествие в Минск (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 12:03
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссия   беженцы   мигранты   
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Ролик "Iraqi Airways" о рейсах из Багдада в Минск словно специально создан для мигрантов, желающих совершить приятное путешествие по маршруту Багдад - белорусско-польская граница. Приятного полета, мистер мигрант!

Мигранты из стран Ближнего Востока продолжают массово прибывать на польско-белорусскую границу.

Весь этот поток не возникает ниоткуда. Как сообщает портал "Белорусский партизан", авиакомпания «Иракские авиалинии» обслуживают рейс Минск — Багдад уже 4 года. Большой авиалайнер из Багдада в столицу Белоруссии прилетает 4 раза в неделю. Потенциально это около 1 тысячи человек.

В начале мая 2021 года к ней добавилась еще одна авиакомпания — Fly Baghdad. Ее самолеты завозят мигрантов в Беларусь два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Оба перевозчика используют довольно вместительные авиалайнеры. Fly Baghdad летает в Минск на Boeing 737-800, расчитанный примерно на 200 пассажиров.

Это не считая многочисленных рейсов из Турции, а также Египта и ОАЭ.

RT в телеграмм-канале разместила интервью своего собкора с беженцами, находящимися в лагере мигрантов у белорусско-польской границы. По их словам, в Белоруссию они попали через Турцию. Визы получали в белорусском посольстве в Анкаре. А теперь ждут, что Германия пришлёт за ними транспорт и заберёт к себе.

«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по $2600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал один из мигрантов.

Между тем, большая группа беженцев сумела сегодня утром прорваться через границу на территорию Польши, частично они были отловлены и выдворены. Но кому-то повезло. Мигранты, которые находятся на белорусско-польской границе, рассказали РИА Новости, что готовы там же умереть, но не вернуться домой в Ирак: "Мы будем ждать. Мы не собираемся возвращаться в Ирак - это 200%. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу. У них есть два варианта. Первый - открыть границу, и мы уйдем. Второй - мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Это не важно. Мы умрем, но никуда не уйдем", - сказал один из мигрантов. Как сообщают журналисты различных СМИ, мигранты координируют свои действия в чатах, снимают шикарные постановочные ролики со слезами детей, выдвигая их на первый план и ночью снова готовятся штурмовать границу.

Если им это удастся, транзит через Белоруссию в благополучную Европу будет только увеличиваться и даже красочные ролики авиакомпаний для этого не понадобятся.

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Метки: Белоруссия   беженцы   мигранты   
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11  комментариев
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62
Ярослав Мовчун 50 минут назад
4 секунды назад Где мусульмане несчастны? В мусульманских странах...
Где они счастливы и куда лезут? Туда, где ислама нет..
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27k
lem02 9 минут назад
Может сразу Германию перенести в Ирак?
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11k
Типа граф 15 минут назад
Так пускай остаются у батьки , работают , получают гражданство ! Ах да бл.я ,забыл я, работать надо !
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43k
Андрей Бертон 21 минуту назад
РФ загоняет Лукашенко в тупик. Лукашенко ещё мечтает возобновить переговоры и шантажирует ЕС, а вот эти ролики явно не на пользу Лукашенко и то что их показывают российские каналы, и нагнетают ситуацию, вот вам и ответ.
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55k
Почитатель стекломоя 24 минуты назад
Польские пограничники разместят на границе баннеры на арабском языке, рассказывающие о преимуществах жизни в Белоруссии и загнивании ЕС
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17k
Vital Idol 41 минуту назад
завезли террористов...
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8k
Алексей Час назад
автор ты кретин??? "Только сегодня ночью их количество увеличилось в сотни раз." - если их там было пару тысяч , за ночь 200 тысяч стало??
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196
Шурман Алексей 56 минут назад
Я лично был на границе в сентябре , там было 20-30 человек но не тысячи , кто то нагнетает обстановку против батьки и ролики были сняты уже в Польше .
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KlyaksaZ

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