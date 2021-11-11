В сеть попал проморолик иракской авиакомпании, приглашающий в путешествие в Минск

Мигранты из стран Ближнего Востока продолжают массово прибывать на польско-белорусскую границу.

Весь этот поток не возникает ниоткуда. Как сообщает портал "Белорусский партизан", авиакомпания «Иракские авиалинии» обслуживают рейс Минск — Багдад уже 4 года. Большой авиалайнер из Багдада в столицу Белоруссии прилетает 4 раза в неделю. Потенциально это около 1 тысячи человек.

В начале мая 2021 года к ней добавилась еще одна авиакомпания — Fly Baghdad. Ее самолеты завозят мигрантов в Беларусь два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Оба перевозчика используют довольно вместительные авиалайнеры. Fly Baghdad летает в Минск на Boeing 737-800, расчитанный примерно на 200 пассажиров.

Это не считая многочисленных рейсов из Турции, а также Египта и ОАЭ.