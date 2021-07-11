Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Во вторник белорусский президент открыто заявил, что Беларусь откроет границы, чтобы пропустить поток мигрантов в Литву и ЕС в ответ на санкции, введенные после того, как Беларусь 23 мая перенаправила рейс Ryan Air для ареста оппозиционного журналиста.



"Мы никого не будем удерживать, они идут не к нам, а в просвещенную, теплую и уютную Европу", - насмешливо добавил он. "Если кто-то думает, что мы закроем нашу границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и станем удерживать тех, кто бежит из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и далее в Африку, он ошибается, мягко говоря", - добавил Лукашенко.



По словам президента, Беларусь сейчас охраняет границу настолько, насколько это "выгодно" для нее и насколько это возможно в финансовом отношении.