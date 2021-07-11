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Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью (7 фото)

Автор:
11 июля 2021 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Беларусь. Белоруссия   беженцы   беларусь   забор на границе   литва   мигранты   нелегальные мигранты   
397
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Литва обвинила белорусские власти в том, что Минск свободно принимает мигрантов из других стран - в основном с Ближнего Востока, - а те потом через границу бегут к соседу. В Литве в связи с резким ростом нелегальной миграции объявлено чрезвычайное положение. И первым делом решили огородить себя от Беларуси колючей проволокой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Беларусь. Белоруссия   беженцы   беларусь   забор на границе   литва   мигранты   нелегальные мигранты   
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16  комментариев
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297
Aleks 40 минут назад
Прости Господи, дегенераты. У нас уже скоро не продохнуть будет от всякого либерального и прочего диссидентского отребья, что навалило из России, Белоруссии и так далее. Эти жиропузы как сыр в масле купаются, хотя вся их жизнедеятельность направлена исключительно против собственных стран и народов. Ну а беженцы действительно ищут лучшей доли из-за скотской жизни у себя на родине. Когда же у нас этот трагикомический маразм закончится? С уважением из Литвы!
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36k
Андрей 3 минуты назад
В европе мигрантов море не останавливает, а тут решили проволочкой отгородиться. Так бюджетные деньги пилят только в Литве и Укре. А могли бы пенсионерам раздать.
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20k
Андрей Иванов 13 минут назад
Они хотя бы понимают, что колючка работает только в комплекте с установленными после неё пулемётами? Без них - накинут поверх матрас-одеяло - и вперёд
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11k
Lynx 16 минут назад
Полесье оградить.
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7k
TheDimking 39 минут назад
ну да, мигранты же пассатижами пользоваться не умеют...
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6k
Ф Ив 41 минуту назад
Еще одни заборостроители. Дурной пример заразителен.
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6k
insaider 44 минуты назад
Это по европейски!
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1k
Горец U 50 минут назад
Пс...
Прыжки с шестом
Опять же прием металлолома.
Пока Литва не откроет деловую поставку органов, ни чего не поможет
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Беларуський Батька красавчик - нашел, как надавить на поганую Лиетуву. Раз Лиетува и Польска гадят Беларуси, надо и им подгадить, запуская к ним беженецев. Зуб за зуб, око за око. Может, и Русье пора строить заборы на своих границах?
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