Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

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Литва обвинила белорусские власти в том, что Минск свободно принимает мигрантов из других стран - в основном с Ближнего Востока, - а те потом через границу бегут к соседу. В Литве в связи с резким ростом нелегальной миграции объявлено чрезвычайное положение. И первым делом решили огородить себя от Беларуси колючей проволокой.
Забор с двойной колючей проволокой будет иметь протяженность 550 км и обойдется в 46 млн евро.
По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, двойной забор из колючей проволоки покроет большую часть границы с Беларусью. Первый отрезок забора был установлен в пятницу на юго-западе Литвы рядом с границей с Польшей, соседом по ЕС.
Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните также заявила в среду, что Беларусь ответственна за сложившуюся ситуацию, так как мигранты имеют возможность свободно прилететь в Минск, а оттуда перебраться в Литву. Она добавила, что основным аэропортом, откуда люди прилетали в Беларусь, был Багдад. Также зафиксированы "рейсы мигрантов" из Турции.
По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, двойной забор из колючей проволоки покроет большую часть границы с Беларусью. Первый отрезок забора был установлен в пятницу на юго-западе Литвы рядом с границей с Польшей, соседом по ЕС.
Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните также заявила в среду, что Беларусь ответственна за сложившуюся ситуацию, так как мигранты имеют возможность свободно прилететь в Минск, а оттуда перебраться в Литву. Она добавила, что основным аэропортом, откуда люди прилетали в Беларусь, был Багдад. Также зафиксированы "рейсы мигрантов" из Турции.
Отношения между двумя соседями стали напряженными после выборов в Беларуси в августе 2020 года, на которых победил давний президент Александр Лукашенко, но которые были широко осуждены как сфальсифицированные.
Литва, которая поддержала и предоставила убежище белорусским оппозиционерам, обвиняет своего соседа в организации пересечения границы людьми, в основном из Ирака, Ближнего Востока и Африки.
За последние два месяца в Литву таким образом проникли более 1500 человек, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. По данным литовских властей, в последние дни сотни мигрантов были доставлены в Беларусь и впоследствии отправлены через границу в Литву, большинство из них - граждане Ирака.
Литва, которая поддержала и предоставила убежище белорусским оппозиционерам, обвиняет своего соседа в организации пересечения границы людьми, в основном из Ирака, Ближнего Востока и Африки.
За последние два месяца в Литву таким образом проникли более 1500 человек, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. По данным литовских властей, в последние дни сотни мигрантов были доставлены в Беларусь и впоследствии отправлены через границу в Литву, большинство из них - граждане Ирака.
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Во вторник белорусский президент открыто заявил, что Беларусь откроет границы, чтобы пропустить поток мигрантов в Литву и ЕС в ответ на санкции, введенные после того, как Беларусь 23 мая перенаправила рейс Ryan Air для ареста оппозиционного журналиста.
"Мы никого не будем удерживать, они идут не к нам, а в просвещенную, теплую и уютную Европу", - насмешливо добавил он. "Если кто-то думает, что мы закроем нашу границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и станем удерживать тех, кто бежит из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и далее в Африку, он ошибается, мягко говоря", - добавил Лукашенко.
По словам президента, Беларусь сейчас охраняет границу настолько, насколько это "выгодно" для нее и насколько это возможно в финансовом отношении.
"Мы никого не будем удерживать, они идут не к нам, а в просвещенную, теплую и уютную Европу", - насмешливо добавил он. "Если кто-то думает, что мы закроем нашу границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и станем удерживать тех, кто бежит из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и далее в Африку, он ошибается, мягко говоря", - добавил Лукашенко.
По словам президента, Беларусь сейчас охраняет границу настолько, насколько это "выгодно" для нее и насколько это возможно в финансовом отношении.
Литовские власти в прошлом месяце построили временный лагерь беженцев в Пабраде, примерно в 40 км к северо-востоку от Вильнюса.
В среду МИД Литвы вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать, чтобы Лукашенко прекратил поток мигрантов. Премьер заявила национальному телеканалу, что не ожидает, что поток мигрантов из Беларуси прекратится сам по себе.
"Поскольку белорусский режим зарабатывает на этих людях деньги (на выдаче виз) и, я думаю, получает от них и другие доходы, без дополнительных средств воздействия ожидать какой-либо положительной тенденции было бы трудно", - сказала она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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