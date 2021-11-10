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Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке

Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке (4 фото)

Автор:
10 ноября 2021 22:32
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Турция   Чатал-Хююк   археология   интересное   наука   раскопки   
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В ходе раскопок на месте древнего поселения Чатал-Хююк в Турции археологи нашли образцы ткани, которые пролили свет на загадку изготовления одежды в каменном веке. Результаты исследования недавно опубликовали в археологическом журнале Antiquity издательства Cambridge University Press.

От 8 до 9 тысяч лет назад, в периоды неолита и энеолита, в древнем поселении Чатал-Хююк проживало около 10 000 человек. Раскопки начались в конце 1950-х годов под руководством археолога Джеймса Меллаарта, однако вскоре турецкие власти выслали его из страны, обвинив в причастности к торговле археологическими артефактами на черном рынке.

Годы спустя его место занял профессор Ян Ходден из Стэнфордского университета — один из ведущих археологов мира. В период с 1993 по 2017 год он возглавил возобновленные раскопки Чатал-Хююка, в ходе которых ученым удалось собрать множество новых данных и узнать больше о древнем поселении и его жителях.

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Среди находок были несколько образцов ткани, возрастом 8 500-8 700 лет — это древнейший сохранившийся тканый текстиль в мире. С 1962 года эксперты спорили о том, какую одежду носили жители Чатал-Хююка — одни полагали, что она была сделана из шерсти, а другие утверждали, что, скорее всего, ткань была льняная. Как оказалось, оба предположения были неверными.

«Когда на раскопках Ходдера обнаружили первые ткани, меня вместе с моей швейцарской коллегой Антуанетт Раст-Эйхер пригласили изучить их», — рассказала Лиз Бендер Йоргенсен, специалист по археологическому текстилю. Раст-Эйхер работает с Бернским университетом и специализируется на идентификации волокон ткани.

Вместе с постдокторантом и археоботаником Сабиной Карг из Свободного университета Берлина в 2017 году они отправились в Чатал-Хююк, чтобы изучить найденные образцы.

Их исследование показало, что для изготовления веревок, ниток, пряжи и ткани жители города в основном использовали лубяные волокна. Луб — это волокнистый слой, находящийся под внешней корой дерева. Его и по сей день используют для изготовления текстильных изделий и плетения корзин.

Это открытие пролило свет на загадку, почему в Чатал-Хююке до сих пор не обнаружили семена льна, и опровергает теорию о том, что жители поселения импортировали льняное волокно из других регионов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Турция   Чатал-Хююк   археология   интересное   наука   раскопки   
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6  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Каменный век - в историческом понимании определение относительное. Немало человеческих общностей и сейчас живут в каменном веке в отрыве от цивилизации. Поэтому нечего изобретать велосипед - никаких трудностей не составляет, чтобы познакомиться с их одеждой не умозрительно, а реально.
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11k
Krapiv 16 минут назад
Сшила мама мне штаны
Из берёзовой коры...
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14k
Михаил Гривин Час назад
Да ну, надо было тогда уже так писать: "Шок! Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке. Оказалось, это самый обычный..."
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5k
Ruk Час назад
это ни как не отрицает пользования шерстью и льном
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17k
MarkovAlexandr Час назад
"Их исследование показало, что для изготовления веревок, ниток, пряжи и ткани жители города в основном использовали лубяные волокна. Луб это волокнистый слой, находящийся под внешней корой дерева. Его и по сей день используют для изготовления текстильных изделий и плетения корзин." - на русском языке это называется рогожа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогожаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Рогожа
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9k
Andrei 2 часа назад
Вообще-то, открытие не опровергает никаких теорий, оно просто подтверждает, что использовались лубяные волокна. Может быть другие виды текстиля просто не сохранились, а может пока не найдены.
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