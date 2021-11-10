Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке

В ходе раскопок на месте древнего поселения Чатал-Хююк в Турции археологи нашли образцы ткани, которые пролили свет на загадку изготовления одежды в каменном веке. Результаты исследования недавно опубликовали в археологическом журнале Antiquity издательства Cambridge University Press.
От 8 до 9 тысяч лет назад, в периоды неолита и энеолита, в древнем поселении Чатал-Хююк проживало около 10 000 человек. Раскопки начались в конце 1950-х годов под руководством археолога Джеймса Меллаарта, однако вскоре турецкие власти выслали его из страны, обвинив в причастности к торговле археологическими артефактами на черном рынке.
Годы спустя его место занял профессор Ян Ходден из Стэнфордского университета — один из ведущих археологов мира. В период с 1993 по 2017 год он возглавил возобновленные раскопки Чатал-Хююка, в ходе которых ученым удалось собрать множество новых данных и узнать больше о древнем поселении и его жителях.
Среди находок были несколько образцов ткани, возрастом 8 500-8 700 лет — это древнейший сохранившийся тканый текстиль в мире. С 1962 года эксперты спорили о том, какую одежду носили жители Чатал-Хююка — одни полагали, что она была сделана из шерсти, а другие утверждали, что, скорее всего, ткань была льняная. Как оказалось, оба предположения были неверными.
«Когда на раскопках Ходдера обнаружили первые ткани, меня вместе с моей швейцарской коллегой Антуанетт Раст-Эйхер пригласили изучить их», — рассказала Лиз Бендер Йоргенсен, специалист по археологическому текстилю. Раст-Эйхер работает с Бернским университетом и специализируется на идентификации волокон ткани.
Вместе с постдокторантом и археоботаником Сабиной Карг из Свободного университета Берлина в 2017 году они отправились в Чатал-Хююк, чтобы изучить найденные образцы.
Их исследование показало, что для изготовления веревок, ниток, пряжи и ткани жители города в основном использовали лубяные волокна. Луб — это волокнистый слой, находящийся под внешней корой дерева. Его и по сей день используют для изготовления текстильных изделий и плетения корзин.
Это открытие пролило свет на загадку, почему в Чатал-Хююке до сих пор не обнаружили семена льна, и опровергает теорию о том, что жители поселения импортировали льняное волокно из других регионов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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