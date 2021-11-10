Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке

От 8 до 9 тысяч лет назад, в периоды неолита и энеолита, в древнем поселении Чатал-Хююк проживало около 10 000 человек. Раскопки начались в конце 1950-х годов под руководством археолога Джеймса Меллаарта, однако вскоре турецкие власти выслали его из страны, обвинив в причастности к торговле археологическими артефактами на черном рынке.

Годы спустя его место занял профессор Ян Ходден из Стэнфордского университета — один из ведущих археологов мира. В период с 1993 по 2017 год он возглавил возобновленные раскопки Чатал-Хююка, в ходе которых ученым удалось собрать множество новых данных и узнать больше о древнем поселении и его жителях.