Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки

Исследователи обнаружили, что тихоходки обладают «обычной походкой», похожей на походку гораздо более крупных насекомых, которая на более мягких поверхностях переходит в «галоп». Это довольно неожиданное открытие, поскольку пухлые и неповоротливые существа получили свое прозвище «водяные медведи» как раз за неуклюжую походку, которую наблюдали ученые в 18 веке.

«Самое крутое – и поначалу самое удивительное, – что было в тихоходоках, которые шли по направлению ко мне – это то, насколько хорошо они справлялись с этим», – сказала биолог Жасмин Нироди из Университета Рокфеллера.