Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки

Тихоходки славятся тем, что являются одной из самых «неубиваемых» форм жизни на Земле. Но они также считаются одними из самых маленьких животных с конечностями и одними из немногих беспозвоночных существ, которые могут ходить. И недавно ученым с помощью микроскопа удалось заснять на видео, как именно они это делают.
Исследователи обнаружили, что тихоходки обладают «обычной походкой», похожей на походку гораздо более крупных насекомых, которая на более мягких поверхностях переходит в «галоп». Это довольно неожиданное открытие, поскольку пухлые и неповоротливые существа получили свое прозвище «водяные медведи» как раз за неуклюжую походку, которую наблюдали ученые в 18 веке.
«Самое крутое – и поначалу самое удивительное, – что было в тихоходоках, которые шли по направлению ко мне – это то, насколько хорошо они справлялись с этим», – сказала биолог Жасмин Нироди из Университета Рокфеллера.
Нироди и ее команда сняли на видео, как тихоходки ходят по разным поверхностям, чтобы проанализировать их походку и координацию ног. Они обнаружили, что эти существа ходят так же, как насекомые, которые в 500 000 раз больше и имеют твердое тело.
Исследователи полагают, что причина такой походки кроется в том, что эволюция тихоходок связана с некоторыми насекомыми с сегментированной анатомической структурой, такими как муравьи и дрозофилы.
«Тихоходки обладают энергичной и четкой манерой двигаться – это вам не медлительные неуклюжие существа, копошащиеся в песке или листьях, – говорит Нироди. – Сходство их стратегии движения со стратегией гораздо более крупных насекомых и членистоногих заставляет задуматься над очень интересными эволюционными вопросами».
«Мы ни к чему их не принуждали, – добавила она. – Иногда они вели себя очень спокойно и просто прогуливались по субстрату. А в какие-то моменты замечали что-то интересное и бежали в этом направлении».
Тихоходки – микроскопические животные длиной 0,5 миллиметра с анатомией, аналогичной гусеницам и мокрицам. У них восемь ног с крошечными когтями. Но пока другие существа со схожими физическими данными только ползают, а не ходят, «водяные медведи» используют ноги, чтобы перемещаться в своей среде существования – в пустынях, под землей и под водой.
Нироди и ее команда записали, как тихоходки ходят по гладкому стеклу и по гелям с двумя разными уровнями жесткости, чтобы увидеть, как изменится их походка. «Мы обнаружили, что тихоходки адаптируют свою манеру двигаться к «галопирующей» модели при ходьбе по более мягким поверхностям, – пишут авторы исследования. – Эта стратегия также наблюдалась у членистоногих».
Тихоходки существуют уже 530 миллионов лет и пережили динозавров. Эти животные также могут прожить без воды целых десять лет и даже выжить в космосе. В мире насчитывается более 900 видов тихоходок, и они встречаются повсюду: от самых высоких гор до самых глубоких океанов.
Исследование опубликовано в журнале PNAS.
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