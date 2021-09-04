FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1554 поста • 705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки

Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки (7 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2021 08:01
Сообщество : Наука
Метки: ynews   животные   интересное   наука   новости   под микроскопом   тихоходки   
481
7
1

Тихоходки славятся тем, что являются одной из самых «неубиваемых» форм жизни на Земле. Но они также считаются одними из самых маленьких животных с конечностями и одними из немногих беспозвоночных существ, которые могут ходить. И недавно ученым с помощью микроскопа удалось заснять на видео, как именно они это делают.

Исследователи обнаружили, что тихоходки обладают «обычной походкой», похожей на походку гораздо более крупных насекомых, которая на более мягких поверхностях переходит в «галоп». Это довольно неожиданное открытие, поскольку пухлые и неповоротливые существа получили свое прозвище «водяные медведи» как раз за неуклюжую походку, которую наблюдали ученые в 18 веке.

«Самое крутое – и поначалу самое удивительное, – что было в тихоходоках, которые шли по направлению ко мне – это то, насколько хорошо они справлялись с этим», – сказала биолог Жасмин Нироди из Университета Рокфеллера.

Нироди и ее команда сняли на видео, как тихоходки ходят по разным поверхностям, чтобы проанализировать их походку и координацию ног. Они обнаружили, что эти существа ходят так же, как насекомые, которые в 500 000 раз больше и имеют твердое тело.

Исследователи полагают, что причина такой походки кроется в том, что эволюция тихоходок связана с некоторыми насекомыми с сегментированной анатомической структурой, такими как муравьи и дрозофилы.

«Тихоходки обладают энергичной и четкой манерой двигаться – это вам не медлительные неуклюжие существа, копошащиеся в песке или листьях, – говорит Нироди. – Сходство их стратегии движения со стратегией гораздо более крупных насекомых и членистоногих заставляет задуматься над очень интересными эволюционными вопросами».

«Мы ни к чему их не принуждали, – добавила она. – Иногда они вели себя очень спокойно и просто прогуливались по субстрату. А в какие-то моменты замечали что-то интересное и бежали в этом направлении».

Тихоходки – микроскопические животные длиной 0,5 миллиметра с анатомией, аналогичной гусеницам и мокрицам. У них восемь ног с крошечными когтями. Но пока другие существа со схожими физическими данными только ползают, а не ходят, «водяные медведи» используют ноги, чтобы перемещаться в своей среде существования – в пустынях, под землей и под водой.

Нироди и ее команда записали, как тихоходки ходят по гладкому стеклу и по гелям с двумя разными уровнями жесткости, чтобы увидеть, как изменится их походка. «Мы обнаружили, что тихоходки адаптируют свою манеру двигаться к «галопирующей» модели при ходьбе по более мягким поверхностям, – пишут авторы исследования. – Эта стратегия также наблюдалась у членистоногих».

Тихоходки существуют уже 530 миллионов лет и пережили динозавров. Эти животные также могут прожить без воды целых десять лет и даже выжить в космосе. В мире насчитывается более 900 видов тихоходок, и они встречаются повсюду: от самых высоких гор до самых глубоких океанов.

Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: ynews   животные   интересное   наука   новости   под микроскопом   тихоходки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Владимир Час назад
Деловая какая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Александр 3 минуты назад
И как оно всё нужное для жизни в неё влезло, вместе с усами и когтями?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
725
pbkadastr2008 Час назад
Тиграбля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса Выпуск новостей на федеральном канале провёл пермский робот Алекс Выпуск новостей на федеральном канале провёл пермский робот Алекс
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302173



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин
4
143
В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
2
58
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
Набирающие популярность в сообществах
Золотой час
0
12
Золотой час
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в Токио без сопровождения?
1
3
Сами по себе: какие причины заставили Ирину Винер оставить российских гимнасток в...
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересное#новости#сша#сатира#комментарии#в мире#забавно
#Юмор#факты#животные#Разное#ynews#фотографии#СССР#природа#полиция#прикольные
#интересно#подборка#прикол#кино#картинки#сарказм#актеры#Россия#дикая природа#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться