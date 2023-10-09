В Турции найдена фигурка возрастом 7800 лет

В ходе раскопок кургана Улуджак на западе провинции Измир была найдена глиняная статуэтка женской фигуры, возраст которой 7800 лет. Возглавляющий раскопки профессор Озлем Чевик сообщил, что курган - место первого поселения земледельцев в Измире.
"Это было одно из древнейших поселений в Западной Анатолии, и мы обнаружили артефакты возрастом 8850 лет", - сказал Чевик.
По данным ученых, курган был заселен на протяжении 45 поколений, причем деревни возникали одна за другой.
"В этом году во время раскопок одного из домов мы нашли целую женскую фигурку из глины. Ранее мы уже находили подобные статуэтки, но они чаще всего были разбиты. Последняя находка важна для нас тем, что это уже третий экземпляр в неповрежденном виде", - добавил Чевик.
Ранее считалось, что подобные статуэтки изображают богов и богинь. Однако они были найдены и на свалке древнего кургана, где священным предметам не место.
Археологи полагают, что статуэтки могут быть связаны с такими важными событиями, как рождение, смерть или сбор урожая, и могли использоваться для ритуалов.
В кургане Улуджак, расположенном в 25 км к востоку от Измира, найдены артефакты, относящиеся к периоду от раннего неолита до позднеримской и ранневизантийской эпох.
Курган был обнаружен британским археологом Дэвидом Френчем в 1960-х годах, но оставался неизученным до середины 90-х.
Первые раскопки в период с 1995 по 2008 годы проводились под руководством Алтана Чилингироглу из Археологического музея Измира.
С 2009 года исследованиями руководит Озлем Чевик из Университета Тракья.
Раскопки в Улуджаке позволили получить ценные сведения о возникновении и развитии доисторических культур на западе Турции.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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