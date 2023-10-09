В Турции найдена фигурка возрастом 7800 лет

"Это было одно из древнейших поселений в Западной Анатолии, и мы обнаружили артефакты возрастом 8850 лет", - сказал Чевик.

По данным ученых, курган был заселен на протяжении 45 поколений, причем деревни возникали одна за другой.

"В этом году во время раскопок одного из домов мы нашли целую женскую фигурку из глины. Ранее мы уже находили подобные статуэтки, но они чаще всего были разбиты. Последняя находка важна для нас тем, что это уже третий экземпляр в неповрежденном виде", - добавил Чевик.