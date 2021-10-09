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На раскопках римского форта в Турции найдена гербовая печать США: мы чего-то не знаем?

На раскопках римского форта в Турции найдена гербовая печать США: мы чего-то не знаем? (5 фото)

Автор:
09 октября 2021 02:20
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Диярбакыр   Зарзеван   Турция   археология   находка   печать   раскопки   сша   
3943
5

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр, в трёхтысячелетнем замке Зерзеван, заложенном, как опорный пункт, легионерами Римской империи, при раскопках археологи были шокированы, обнаружив предмет с символикой Соединённых Штатов Америки.

Как стало известно со страниц турецкого издания Daily Sabah, при археологических изысканиях учёных на территории турецкой крепости Зерзеван, заложенной три тысячи лет назад, как оборонительное сооружение войсками Римской Империи найден довольно странный артефакт.

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Обнаруженный в раскопе крепости значок сделан из медно-цинкового сплава и использовавшийся военными  США в 1850-х годах, во время Гражданской войны, а также в период Первой мировой войны, выдавался армейским интендантам в качестве печати.

Такой знак является уменьшенной копией Большой печати США, повторяя все её атрибуты и символы:



В издании отмечается, что в построенной, как полагают, ещё римлянами крепости, представлявшей из себя опорный пункт оккупационных войск с гарнизоном, запасами еды и воды, до 2014-го года раскопок не проводилось. Наплывов американских туристов, также не наблюдалось от слова - совсем.


И вроде бы в событии нет ничего неординарного: ну, приехал в Турцию одинокий американский гражданин, полез в карман за платком вытереть пот и что-то обронил. Однако вся проблема в том, что значок достали с глубины 125 сантиметров и по экспертным оценкам, пролежал он там минимум 250-300 лет.

То есть он оказался на месте, где его нашли, ещё задолго до того, как первый такой значок был изготовлен на Монетном дворе США. Какие-то варианты типа “он упал туда потом” археологи отметают полностью, поэтому природа находки этой печати для всех: "тайна за семью печатями".


Источник:

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Метки: Диярбакыр   Зарзеван   Турция   археология   находка   печать   раскопки   сша   
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38  комментариев
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7k
Фobosgrunt 7 часов назад
кто- то прикололся на раскопках и подложил.
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7k
diman02 11 минут назад
Бред конечно !
Просто пуговица с военного мундира-куртки времён конца 10 начала 20 века .
Формой с подобными пуговицами (идентичными) обеспечивались войска в том числе не американские .
Подобных пуговиц в подобном же состоянии хватает в земле на западной украине , Молдавии .
Они регулярно попадаются копателям . Лень лезть в коробку и делать фотографии .
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12k
Evil Час назад
"...также не наблюдалось от слова - совсем."
Не понимаю, что это за мода в последнее время, к месту и не к месту, вставлять в свои посты эту фразу - "от слова совсем."? Если есть в посте слова "не понимаю", "не умею", "не хочу" и так далее, то обязательно добавляют "от слова совсем". Неужели не хватает фантазии обойтись другими оборотами? Пля, раздражает это тупое выражение - "от слова совсем". К чему в тексте эта бессмысленная муйня с лишними словами? Зачем её использовать, почему сразу не написать "совсем"? Почему я это текстовое г-но вижу в последнее время чаще?

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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну значит, там уже покопался профессор Индиана Джоунс. Ничего необычного.
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Вангую, шо цэ булы древние Укры.
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19
kluvik 2 часа назад
И таки ещё да, древний Рим был основан в 753 году до н.э, а начало Римской Империи датируется 476-м годом до н.э. О каких 3 тыщах лет здесь говорится? Думаю, дата основания того форта и двух тыщ лет не насчитывает.
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19
kluvik 2 часа назад
И как такие бредни могут кому-то прийти в голову, а ещё и на полном серьёзе эту хрень запостить?

И вроде бы в посте и есть подсказка на адекватное объяснение, но сразу же она гасится маразматическими теориями заговора.
"ну, приехал в Турцию одинокий американский гражданин"
"Однако вся проблема в том, что значок достали с глубины 125 сантиметров"
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21k
Влад 2 часа назад
На каком основании они говорят о сроках 250-300 лет? Собаке закопать кость в слой мезозоя раз плюнуть, но там хоть есть экспертиза по разложению, кальцинированию, углеродный и т.д. анализы, но по металлу и на столь малом промежутке времени они не работают.
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19
kluvik Влад 2 часа назад
Я как-то в огороде нашёл монету времён фашистской германии, со свастикой и орлом, достоинство не помню, потерял, к сожалению, так она выглядела хуже, чем здесь предоставленный "артефакт". Пытался отчистить, не получилось, молодой ещё был, да и интернета тогда не было, чтобы кто подсказал.
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2k
Aristarx 3 часа назад
Герб священной римской империи германской нации. И чё....
Лампу мне! Кота!
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864
Алексей Попов 3 часа назад
Просто, как всегда, амеры даже дизайн герба у римлян "позаимствовали" :-)
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3k
V2.Smirnov 4 часа назад
Нас ждёт ещё много подобных открытий! Например, пирамиды были срисованы с долларов! Вот доказательства!

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10k
Шурум-бурум 4 часа назад
все как обычно

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86
Irokez 4 часа назад
Может это более древний знак, чем американское государство. Товарищи из штатов могли просто его использовать в своей геральдике во время создания своей государства за океаном.
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2k
Сергей 4 часа назад
На основании этого ,на что могут претендовать пендосы?
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1k
Mowgley 5 часов назад
Такое случается


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4k
VL 5 часов назад
...американских туристов, также не наблюдалось от слова - совсем... ОТ СЛОВА СОВСЕМ. Это как???
Применяющие такие "лингвистические конструкции" наверно мнят себя большими оригиналами, но выглядят... эээ.... ну вы поняли.
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125k
Аааа 6 часов назад
Не, ну в чем-то Фоменко был прав, нынешняя история в том виде, в каком нам ее преподносят - это просто вымысел и подмена фактов.
Так что вполне возможно, что слою не 250-300 лет, а меньше. И что форт не "римский", а вполне себе молодой.
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9k
Antique computer 6 часов назад
Наверное, раньше на том месте был туалет. Туда турист и обронил значок.
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3k
RomaXz 7 часов назад
Доктор Браун должен быть аккуратнее :)
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15k
Corvus Corax 7 часов назад
КГ/АМ
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