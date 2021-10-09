На раскопках римского форта в Турции найдена гербовая печать США: мы чего-то не знаем?

В юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр, в трёхтысячелетнем замке Зерзеван, заложенном, как опорный пункт, легионерами Римской империи, при раскопках археологи были шокированы, обнаружив предмет с символикой Соединённых Штатов Америки.
Как стало известно со страниц турецкого издания Daily Sabah, при археологических изысканиях учёных на территории турецкой крепости Зерзеван, заложенной три тысячи лет назад, как оборонительное сооружение войсками Римской Империи найден довольно странный артефакт.
Обнаруженный в раскопе крепости значок сделан из медно-цинкового сплава и использовавшийся военными США в 1850-х годах, во время Гражданской войны, а также в период Первой мировой войны, выдавался армейским интендантам в качестве печати.
Такой знак является уменьшенной копией Большой печати США, повторяя все её атрибуты и символы:
В издании отмечается, что в построенной, как полагают, ещё римлянами крепости, представлявшей из себя опорный пункт оккупационных войск с гарнизоном, запасами еды и воды, до 2014-го года раскопок не проводилось. Наплывов американских туристов, также не наблюдалось от слова - совсем.
И вроде бы в событии нет ничего неординарного: ну, приехал в Турцию одинокий американский гражданин, полез в карман за платком вытереть пот и что-то обронил. Однако вся проблема в том, что значок достали с глубины 125 сантиметров и по экспертным оценкам, пролежал он там минимум 250-300 лет.
То есть он оказался на месте, где его нашли, ещё задолго до того, как первый такой значок был изготовлен на Монетном дворе США. Какие-то варианты типа “он упал туда потом” археологи отметают полностью, поэтому природа находки этой печати для всех: "тайна за семью печатями".
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Просто пуговица с военного мундира-куртки времён конца 10 начала 20 века .
Формой с подобными пуговицами (идентичными) обеспечивались войска в том числе не американские .
Подобных пуговиц в подобном же состоянии хватает в земле на западной украине , Молдавии .
Они регулярно попадаются копателям . Лень лезть в коробку и делать фотографии .
Не понимаю, что это за мода в последнее время, к месту и не к месту, вставлять в свои посты эту фразу - "от слова совсем."? Если есть в посте слова "не понимаю", "не умею", "не хочу" и так далее, то обязательно добавляют "от слова совсем". Неужели не хватает фантазии обойтись другими оборотами? Пля, раздражает это тупое выражение - "от слова совсем". К чему в тексте эта бессмысленная муйня с лишними словами? Зачем её использовать, почему сразу не написать "совсем"? Почему я это текстовое г-но вижу в последнее время чаще?
И вроде бы в посте и есть подсказка на адекватное объяснение, но сразу же она гасится маразматическими теориями заговора.
"ну, приехал в Турцию одинокий американский гражданин"
"Однако вся проблема в том, что значок достали с глубины 125 сантиметров"
Лампу мне! Кота!
Применяющие такие "лингвистические конструкции" наверно мнят себя большими оригиналами, но выглядят... эээ.... ну вы поняли.
Так что вполне возможно, что слою не 250-300 лет, а меньше. И что форт не "римский", а вполне себе молодой.