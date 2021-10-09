На раскопках римского форта в Турции найдена гербовая печать США: мы чего-то не знаем?

Обнаруженный в раскопе крепости значок сделан из медно-цинкового сплава и использовавшийся военными США в 1850-х годах, во время Гражданской войны, а также в период Первой мировой войны, выдавался армейским интендантам в качестве печати.

Такой знак является уменьшенной копией Большой печати США, повторяя все её атрибуты и символы: