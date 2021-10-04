История и реставрация Стоунхенджа в фотографиях 1880-1960 гг

Большие сарсеновые (из песчаника) менгиры, многие из которых до сих пор стоят в вертикальном положении, были установлены примерно в 2000 г. до нашей эры. Они стояли по кругу, образуя единое кольцо с непрерывной дугой из камней-перемычек.

Хотя по всему миру существует множество других примеров доисторических каменных кругов, Стоунхендж уникален тем, что его строители закрепляли камни при помощи системы «паз и шип», так что камни-перемычки практически идеально входили в прорези, вырезанные на вершинах гигантских валунов.