История и реставрация Стоунхенджа в фотографиях 1880-1960 гг

Стоунхендж на Солсберийской равнине в Уилтшире на юге Англии, безусловно, является одним из самых известных доисторических мегалитических сооружений. Ученые установили, что период возведения Стоунхенджа и его последующего использования был очень долгим (примерно с 3000 до 1500 гг. до нашей эры), а строительство и ремонт состояли из трех этапов, в результате которых конструкция претерпела множество изменений.
Стоунхендж состоит из больших стоящих вертикально камней (менгиров), окруженных рвом (или хенджем) и кругом из 56 могильных ям по внутренней его стороне. Многие археологи считают, что каменные валуны заменили раннюю деревянную конструкцию, которая служила своеобразной погребальной часовней для тел, ожидавших захоронения.
Большие сарсеновые (из песчаника) менгиры, многие из которых до сих пор стоят в вертикальном положении, были установлены примерно в 2000 г. до нашей эры. Они стояли по кругу, образуя единое кольцо с непрерывной дугой из камней-перемычек.
Хотя по всему миру существует множество других примеров доисторических каменных кругов, Стоунхендж уникален тем, что его строители закрепляли камни при помощи системы «паз и шип», так что камни-перемычки практически идеально входили в прорези, вырезанные на вершинах гигантских валунов.
Внутри сарсенового круга находятся пять трилитонов (два вертикальных камня, соединенных перемычкой), расположенных в форме подковы. Самый высокий из них достигает 7,6 метров в высоту. На более позднем этапе в конструкцию добавили голубые камни (камни приобретают голубоватый оттенок при намокании, отсюда и название), а в центре круга установили большой алтарный камень. Голубые камни доставили из Уэльса (примерно в 305 километрах от Уэльса) по воде и по суше, а песчаники преодолели расстояние примерно в 25 километров.
Очевидно, что усилия, которые пришлось применить для создания, обслуживания и ремонта этого сооружения на протяжении тысячелетий, свидетельствуют о том, что Стоунхендж имел огромное значение для доисторических народов этого региона. Однако интерпретации функции и предназначения Стоунхенджа варьировались на протяжении веков.
В настоящее время многие ученые считают, что Стоунхендж в основном, если не изначально, служил обсерваторией для составления графиков времен года с указанием летнего и зимнего солнцестояния. Солнце в середине лета встает над определенным камнем, а несколько камней оказываются на одном уровне с закатом в середине зимы.
Архео-астрономический аспект Стоунхенджа привлек наибольшее внимание в конце 20-го века, хотя ученые продолжали выдвигать и другие теории о сооружении: его считали местом проведения древних ритуалов друидов, маркером территории и храмом для поклонения Богу солнца.
Современная история реставрации Стоунхенджа началась в 1880 году, когда это место было изучил Уильям Флиндерс-Петри: именно он установил систему нумерации камней, которая используется и по сей день.
В 1881 году Саймон Бэнтон первым принял меры по предотвращению обрушения камня в Стойнхендже. В 1893 году инспектор древних памятников установил, что падение грозит сразу нескольким камням, и впоследствии подтвердил свою правоту, когда 31 декабря 1900 года во время новогодней грозы рухнул камень под номером 22.
Уильям Гоуленд руководил первой крупной реставрацией памятника в 1901 году, в ходе которой планировалось выровнять камень номер 56, который также мог вот-вот упасть, и забетонировать его. В результате этих работ он сдвинул камень примерно на полметра от исходного расположения. Гоуленд также использовал эту возможностью, чтобы продолжить раскопки, и узнал о возведении памятника больше, чем за предыдущие 100 лет изучения памятника.
Во время реставрации 1920 года Уильям Хоули раскопал основание из шести камней и внешний ров. Он также обнаружил бутылку портвейна в гнезде Эшафота (Slaughter Stone), которую оставил предыдущий археолог Уильям Каннингтон, помог заново найти лунки Обри и обнаружил круглые отверстия за пределами сарсенового круга, которые прозвали отверстиями Y и Z.
Ричард Аткинсон, Стюарт Пигготт и Джон Ф. С. Стоун провели повторные работы на месте раскопок Хоули в 1940-х и 1950-х годах и обнаружили на сарсеновых камнях вырезанные изображения топоров и кинжалов. Работа Аткинсона сыграла важную роль в понимании трех основных этапов строительства памятника.
В 1958 году камни снова затронула реставрация: три сарсеновых камня заново установили в вертикальном положении, их основания забетонировали. Последняя реставрация проводилась в 1963 году после обрушения 23-го камня сарсенового круга. Его поставили заново, и появилась возможность забетонировать еще три камня.
Более поздние археологи, в том числе Кристофер Чиппиндейл из Музея археологии и антропологии Кембриджского университета и Брайан Эдвардс из Университета Западной Англии, провели кампанию с целью обнародовать больше информации о реставрациях памятника, и в 2004 году «Английское наследие» опубликовало фотографии работ в книге «Стоунхендж: история в фотографиях».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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