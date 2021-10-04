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История и реставрация Стоунхенджа в фотографиях 1880-1960 гг

История и реставрация Стоунхенджа в фотографиях 1880-1960 гг (35 фото)

Автор:
04 октября 2021 20:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: археология   интересное   исторические снимки   история   раскопки   стоунхендж   
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Стоунхендж на Солсберийской равнине в Уилтшире на юге Англии, безусловно, является одним из самых известных доисторических мегалитических сооружений. Ученые установили, что период возведения Стоунхенджа и его последующего использования был очень долгим (примерно с 3000 до 1500 гг. до нашей эры), а строительство и ремонт состояли из трех этапов, в результате которых конструкция претерпела множество изменений.

Стоунхендж состоит из больших стоящих вертикально камней (менгиров), окруженных рвом (или хенджем) и кругом из 56 могильных ям по внутренней его стороне. Многие археологи считают, что каменные валуны заменили раннюю деревянную конструкцию, которая служила своеобразной погребальной часовней для тел, ожидавших захоронения.

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Большие сарсеновые (из песчаника) менгиры, многие из которых до сих пор стоят в вертикальном положении, были установлены примерно в 2000 г. до нашей эры. Они стояли по кругу, образуя единое кольцо с непрерывной дугой из камней-перемычек.

Хотя по всему миру существует множество других примеров доисторических каменных кругов, Стоунхендж уникален тем, что его строители закрепляли камни при помощи системы «паз и шип», так что камни-перемычки практически идеально входили в прорези, вырезанные на вершинах гигантских валунов.

Внутри сарсенового круга находятся пять трилитонов (два вертикальных камня, соединенных перемычкой), расположенных в форме подковы. Самый высокий из них достигает 7,6 метров в высоту. На более позднем этапе в конструкцию добавили голубые камни (камни приобретают голубоватый оттенок при намокании, отсюда и название), а в центре круга установили большой алтарный камень. Голубые камни доставили из Уэльса (примерно в 305 километрах от Уэльса) по воде и по суше, а песчаники преодолели расстояние примерно в 25 километров.

Очевидно, что усилия, которые пришлось применить для создания, обслуживания и ремонта этого сооружения на протяжении тысячелетий, свидетельствуют о том, что Стоунхендж имел огромное значение для доисторических народов этого региона. Однако интерпретации функции и предназначения Стоунхенджа варьировались на протяжении веков.

В настоящее время многие ученые считают, что Стоунхендж в основном, если не изначально, служил обсерваторией для составления графиков времен года с указанием летнего и зимнего солнцестояния. Солнце в середине лета встает над определенным камнем, а несколько камней оказываются на одном уровне с закатом в середине зимы.

Архео-астрономический аспект Стоунхенджа привлек наибольшее внимание в конце 20-го века, хотя ученые продолжали выдвигать и другие теории о сооружении: его считали местом проведения древних ритуалов друидов, маркером территории и храмом для поклонения Богу солнца.

Современная история реставрации Стоунхенджа началась в 1880 году, когда это место было изучил Уильям Флиндерс-Петри: именно он установил систему нумерации камней, которая используется и по сей день.

В 1881 году Саймон Бэнтон первым принял меры по предотвращению обрушения камня в Стойнхендже. В 1893 году инспектор древних памятников установил, что падение грозит сразу нескольким камням, и впоследствии подтвердил свою правоту, когда 31 декабря 1900 года во время новогодней грозы рухнул камень под номером 22.

Уильям Гоуленд руководил первой крупной реставрацией памятника в 1901 году, в ходе которой планировалось выровнять камень номер 56, который также мог вот-вот упасть, и забетонировать его. В результате этих работ он сдвинул камень примерно на полметра от исходного расположения. Гоуленд также использовал эту возможностью, чтобы продолжить раскопки, и узнал о возведении памятника больше, чем за предыдущие 100 лет изучения памятника.

Во время реставрации 1920 года Уильям Хоули раскопал основание из шести камней и внешний ров. Он также обнаружил бутылку портвейна в гнезде Эшафота (Slaughter Stone), которую оставил предыдущий археолог Уильям Каннингтон, помог заново найти лунки Обри и обнаружил круглые отверстия за пределами сарсенового круга, которые прозвали отверстиями Y и Z.

Ричард Аткинсон, Стюарт Пигготт и Джон Ф. С. Стоун провели повторные работы на месте раскопок Хоули в 1940-х и 1950-х годах и обнаружили на сарсеновых камнях вырезанные изображения топоров и кинжалов. Работа Аткинсона сыграла важную роль в понимании трех основных этапов строительства памятника.

В 1958 году камни снова затронула реставрация: три сарсеновых камня заново установили в вертикальном положении, их основания забетонировали. Последняя реставрация проводилась в 1963 году после обрушения 23-го камня сарсенового круга. Его поставили заново, и появилась возможность забетонировать еще три камня.

Более поздние археологи, в том числе Кристофер Чиппиндейл из Музея археологии и антропологии Кембриджского университета и Брайан Эдвардс из Университета Западной Англии, провели кампанию с целью обнародовать больше информации о реставрациях памятника, и в 2004 году «Английское наследие» опубликовало фотографии работ в книге «Стоунхендж: история в фотографиях».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   интересное   исторические снимки   история   раскопки   стоунхендж   
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Ruk Час назад
сказал А, скажи и Б. что с ним делали до сегодняшнего дня?
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11k
Bill 44 секунды назад
больше похоже на строительство
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