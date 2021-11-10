10 необычных профессий, по сравнению с которыми офис - это рай на земле

Уборщикам мест преступлений приходится удалять пятна крови со стен, полов, кроватей и даже убирать трупы. Самая сложная часть их работы - это запах. Если полиция найдет тело через несколько дней после смерти, в этом случае даже респиратор не поможет. А если труп пролежал ещё дольше, то за это время там могут появится насекомые и грызуны. Ужасная работа!