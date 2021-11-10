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10 необычных профессий, по сравнению с которыми офис - это рай на земле

10 необычных профессий, по сравнению с которыми офис - это рай на земле (12 фото)

Автор:
10 ноября 2021 22:30
Сообщество : Факты
Метки: Необычные   кошмар   обязанности   офис   профессии   рай   трудовые   
2100
12
Если вы считаете, что у вас самая плохая и сложная работа на свете, то этот пост определенно заставит вас изменить свое мнение. Здесь вы увидите невероятные специальности, которые заставят вас порадоваться, что весь этот кошмар не входит в круг ваших трудовых обязанностей.
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Метки: Необычные   кошмар   обязанности   офис   профессии   рай   трудовые   
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15  комментариев
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Работа по обслуживанию ЛЭП - обычная.
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197
Влад 3 минуты назад
Да... Хардкорненько... Тем более такие профессии... Я тоже могу сравнить. Работал на судоверфи электриком. Влазит во многие отверстия несопоставимые с моими габаритами. На стройке тоже электриком. Штробил что дурной в пылище целый день и без маски. Зато теперь сижу на попе ровно и платы паяю))) За 4 зарплаты в месяц которые я раньше получал. Хотите совет? Не тутпите и не нойте. Развивайтесь и учитесь.
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29k
a.fey 39 минут назад
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1k
Андрей Лобанов 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
a_komolow 47 минут назад
ТС! Они под напругой на ЛЭП залезают!


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5k
Андрей Крылов Час назад
Баянище такое что нет слов. Раз пять уже это тут было, а в разных других местах десятки!
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4k
Andrey Abramov 2 часа назад
Если не нарушать технику безопасности и следовать всем правилам, то в работе на ЛЭП ничего страшного нет.
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24k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Это не Арктика, это в каком то порту.
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11k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19
Кукуся 2 часа назад
Вспомнилась песня из "однажды в России": "х**и ты ноешь.."
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11k
Александр 2 часа назад
А чем плохо работать в офисе, что её сравнивают с худшими?
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Лучше есть собачий корм и нюхать подмышки,чем чистить канализацию
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