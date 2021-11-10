10 необычных профессий, по сравнению с которыми офис - это рай на земле

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Если вы считаете, что у вас самая плохая и сложная работа на свете, то этот пост определенно заставит вас изменить свое мнение. Здесь вы увидите невероятные специальности, которые заставят вас порадоваться, что весь этот кошмар не входит в круг ваших трудовых обязанностей.
Мужчины из Индии производят около 2750 крышек канализационных люков для Нью - Йорка в год. Единственное защитное снаряжение, которое есть у некоторых из них - это защитные очки. Температура раскаленного металла составляет от 1250 до 1300 градусов С, и его брызги могут вызвать сильные ожоги, поэтому эта работа считается одной из самых тяжёлых.
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Вулкан Кавах Иджен расположен в Джаве, его высота составляет 2600 метров. Внутри активного жерла вулкана находится серное озеро. Рабочие - это местные жители, которые работают без какой-либо защитной одежды или противогазов. Они извлекают кусочки серы весь день и всю ночь напролет, используя свои собственные 2 руки и носовой платок, который помогает им не вдыхать вредные вещества. Каждый работник получает менее 5 долларов в день.
Рабочий день чистильщиков канализации длится 12 часов, и им приходится проводить всю смену в люке, вдыхая запах отходов. Рабочие используют металлические скребки, мотыги или свои собственные 2 руки для удаления слизи. Затем все собранные отходы выбрасываются на улицы. Уборщики не имеют специального оборудования и обычно работают в одном нижнем белье. За свою работу они получают сущие копейки.
Тестеры запахов работают в компаниях, производящих дезодоранты и антиперспиранты. Тестировщики должны нанести продукт на подмышки испытуемых и понюхать их, чтобы оценить их эффективность в течение дня.
Дегустаторы корма для домашних животных делают заключение о качестве и питательной ценности пищи. Большинство из них пробуют еду и затем сразу же выплёвывают её. Почти у всех дегустаторов корма для питомцев есть специальное образование, так как они должны составлять экспертные отчёты о продукте.
Добыча алмазов в Сьерра-Леоне - грязный бизнес. Сообщается, что общая стоимость алмазов, добытых в стране, составляет 320 миллионов долларов, но рабочие получают не так уж много. Район Коно, где около 250 000 человек работают шахтерами, является одним из самых бедных районов страны.
В Данакильской впадине, в Эфиопии, вы увидите людей, которые обладают невероятной устойчивостью к жаре. Одним из их традиционных видов деятельности является добыча соли. Температура в пустыне там может подниматься до 52 градусов С, поэтому это место считается одним из самых жарких в мире.
Электрики проводят профилактическое обслуживание высоковольтных линий электропередачи на невероятных высотах. Хотя они снабжены защитным оборудованием, риск быть пораженными электрическим током чрезвычайно высок.
Уборщикам мест преступлений приходится удалять пятна крови со стен, полов, кроватей и даже убирать трупы. Самая сложная часть их работы - это запах. Если полиция найдет тело через несколько дней после смерти, в этом случае даже респиратор не поможет. А если труп пролежал ещё дольше, то за это время там могут появится насекомые и грызуны. Ужасная работа!
Учёные, борющиеся с малярией, должны изучить привычки малярийных комаров. Они даже ставят на карту свою собственную безопасность и предлагают себя в качестве “человеческой приманки”, чтобы ловить комаров на руках
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