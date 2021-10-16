15 необычных фотографий удивительных вещей

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Мы проводим много времени на работе и в делах, а вокруг происходит много интересного и поразительного. В этом посте представлены увлекательные снимки предметов и мест, которые кому-то посчастливилось увидеть лично.
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Это накопитель бессмертия, большое запоминающее устройство на МКС, которое содержит полностью оцифрованные последовательности ДНК Стивена Хокинга и других выдающихся людей. Это попытка сохранить человеческую ДНК, в случае глобальной катастрофы
Археологи обнаружили, что 500-летняя ацтекская башня из человеческих черепов еще более устрашающе огромна, чем считалось ранее
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