33 несчастья Адольфа Сакса: как музыкальная мафия воевала с саксофоном

Незадолго до смерти к тому времени несколько раз разорившийся, лишившийся патента и подорвавший здоровье и так и не получивший достойного своего таланта признания Сакс опубликовал в парижском журнале большую статью. Адольф Сакс вспомнил в статье своих обидчиков, всех, кто не верил в него и его изобретения, помянул добрым словом своих друзей, не забыл перечислить все свои заслуги и музыкальные инновации. “Я с гордостью заявляю, что до меня индустрия музыкальных инструментов не существовала. Это я её создал”, — писал Сакс. Перечислив все свои заслуги и всех своих врагов, Адольф Сакс попросил у государства небольшую пенсию. Пенсию он получил и вскоре умер на 80-м году жизни.

Сакс до последних дней что-то изобретал и совершенствовал. Чем старше и злее он становился, тем больше становились его творения. Создав инструменты выше человеческого роста, он захотел соорудить гигантский орган на паровой тяге. Наконец, он задумал громадную пушку, одним выстрелом способную уничтожить город. “Ну такое-то изобретение вы точно заметите!” - как будто бы хотел этой пушкой сказать своим врагам Сакс. Не успел Адольф Сакс сделать пушку, как и не успел он увидеть триумфальное шествие саксофона в XX веке.

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