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Вы не поверите, как их много: 20 тетраподов, гексаподов и прочих волнорезов

Вы не поверите, как их много: 20 тетраподов, гексаподов и прочих волнорезов (21 фото)

Автор:
26 октября 2021 18:50
Сообщество : Факты
Метки: волнорез   гексаподы   железнобетонные   изобретение   красота   тетраподы   факты   
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Каких только форм, размеров и видов всяких приспособлений для борьбы с водой и волнами не придумали люди. Вы только посмотрите на эту железобетонную красоту. Постине - не увидишь, не поймешь как это невероятно, монолитно, монументально и чудесно.

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Тетраподы - это тип конструкции в прибрежной технике, используемый для предотвращения эрозии, вызванной погодой и дрейфом на берегу, в первую очередь для обеспечения защиты прибрежных сооружений, таких как морские дамбы и волнорезы.

Тетраподы — изделия из железобетона, представляющие собой конструкцию из четырех усеченных конусов, расположенных под углом по отношению друг к другу и объединенных общим основанием. На вершинах конусов находятся монтажные петли, обеспечивающие удобство транспортировки и монтажа.

Фасонные железобетонные блоки применяются для крепления берегов вместо камня. Они хорошо сцепляются друг с другом и обладают высокой волногасящей способностью

Какие они бывают?

а - тетрапод; б - гексалег; в - гексабит
г - пентапод; д - дипод; е - долос
ж - обыкновенный бетонный массив
з- массив с двумя трапецеидальными прорезями
и - массив с шестью сегментными прорезями

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Метки: волнорез   гексаподы   железнобетонные   изобретение   красота   тетраподы   факты   
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Сидор Матрасыч Кадыков 36 минут назад
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