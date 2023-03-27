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Дивногорье: как выглядит монастырь в меловых скалах

Дивногорье: как выглядит монастырь в меловых скалах

Автор:
27 марта 2023 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дивногорье   Россия   в мире   красота   монастырь в меловых скалах   фото   
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Это потрясающей красоты место – настоящая визитная карточка Воронежской области.

Это местечко затаилось буквально среди полей и небольших гор, в 650 км к югу от Москвы и в 150 км к югу от Воронежа.

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Часто туристы заезжают сюда летом, свернув со скоростной трассы, ведущей к морю.

Увидев его, любой путник понимает, почему оно называется Дивногорье, буквально - «дивные горы». Местные жители называют их просто Дивы.

Дивногорье знаменито белоснежными меловыми горками и скалами-останцами, внезапно вырастающими посреди среднерусского зеленого пейзажа. Они стоят на берегу реки Тихая Сосна, совсем недалеко от места ее слияния с Доном. Так что тут и холмистый рельеф, и живописная речная долина.

Одно из первых письменных упоминаний этого места относится к концу XIV века - монах из сопровождения митрополита Пимена записал, что видел белые каменные столпы, которые «дивно» и «красно» (то есть удивительно и красиво) стоят на берегу реки Тихая Сосна.

Посреди этих природных красот и расположился монастырь. Местная легенда гласит, что еще в XII веке иеромонахи-паломники Ксенофонт и Иоасаф из Сицилии искали убежище в русских землях и дошли сюда, принеся с собой чудотворную икону Богоматери Сицилийской. И якобы именно при них и возник здесь первый пещерный храм внутри меловой скалы.

Но точно известно, что монастырь здесь был основан в 1653 году. Он не раз подвергался набегам крымских татар, находясь прямо на пути из Руси к Крымскому Ханству. Поэтому обитель даже окружили деревянной стеной, до наших дней не сохранившейся.

Тогда же в XVII веке в меловой скале был вырублен первый пещерный храм в честь святого Иоанна Предтечи.

Со времен Петра I многие, кто путешествовал на юг, к Азову, останавливались здесь на ночлег. И на всех путников эти белые скалы-пирамиды производили невероятное впечатление.

В 1699 году монастырь посетил и сам Петр, даже отобедав здесь рыбой, которую монахи ловили в ближайшей речке. При Екатерине II монастырь лишился своих земель и средств к существованию и закрылся.

Вновь его открыли лишь в XIX веке. Он стал довольно процветающим духовным центром русского юга. Легенда гласит, что во время холеры неподалеку от монастыря была найдена чудотворная Сицилийская икона Божьей Матери (видимо, так и появилась легенда о монахах-сицилийцах). В ее честь тогда был освящен алтарь второй пещерной церкви.

Монахи сами выдолбили в меловой скале не только церковь, но и целый пещерный мир - залы, проходы, лестницы, кельи, даже второй этаж с трапезной.

Впрочем, в Дивногорском монастыре есть и «обыкновенный» храм в честь Успения Богоматери.

В советское время пещерные храмы пришли в запустение, и лишь в 1990-х их вновь отреставрировали. Сегодня в летнее время там проводят богослужения.

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Метки: Дивногорье   Россия   в мире   красота   монастырь в меловых скалах   фото   
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Доктор Джонс 2 часа назад
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