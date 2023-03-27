Дивногорье: как выглядит монастырь в меловых скалах

Но точно известно, что монастырь здесь был основан в 1653 году. Он не раз подвергался набегам крымских татар, находясь прямо на пути из Руси к Крымскому Ханству. Поэтому обитель даже окружили деревянной стеной, до наших дней не сохранившейся.

Тогда же в XVII веке в меловой скале был вырублен первый пещерный храм в честь святого Иоанна Предтечи.