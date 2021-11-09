Два легендарных комика рассказали, как комедии выжить в современном мире

Английский комик Джон Клиз, которому недавно исполнилось 82 года, постоянно сталкивается в Твиттере с отменой. Но легенда английской комедии и член комик-группы “Монти Пайтон” Джон Клиз - крепкий орешек, его отменить не получится. У него скоро выходит фильм “Большой красный пёс Клиффорд”, в честь этого события журналист издания Toronto Sun и пытал Клиза вопросами про воук-ребят. Термином “воук” (от англ. woke - проснувшиеся) обозначают всю эту активную общественность, которая постоянно на что-то обижается.

Правда ли, что современные зрители чаще обижаются на шутки, тяжелее ли стала от этого жизнь комедийного артиста? - такие вопросы задали Клизу. Актёр сказал, что в целом народ стал обидчивее, но он этого в жизни почти не замечает. Несмотря на почтенный возраст, он часто выступает с концертами и говорит, что теперь к нему на выступления ходят только те, кто его любит, а ненавистники его творчества перестали покупать билеты. Поэтому воук-ребята его больше не волнуют. О них он только в газетах читает и в Твиттере, где один пользователь ему недавно на обидевшую его шутку Клиза написал, что много лет назад беседовал с актёром, а теперь желает о потраченном времени. Что это, если не бред?

Стоит вам высказать чётко сформулированную мысль, как она обязательно кого-то да обидит. Вот почему политики всегда стараются говорить ни о чём.