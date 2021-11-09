Два легендарных комика рассказали, как комедии выжить в современном мире

Их подходы оказались кардинально разными.
Звезда 1980-х Дэн Эйкройд, знакомый нашему зрителю по таким культовым фильмам, как “Охотники за привидениями” и “Братья Блюз”, недавно дал интервью изданию The Hollywood Reporter в честь выхода фильма “Охотники за привидениями: Наследники”, где он снова сыграл доктора Рэймонда Стэнза. У Эйкройда спросили, что он думает о современных комиках и культуре отмены. Вот что он ответил:
В юморе достаточно самых разных тем, чтобы не опускаться до шуток ниже пояса и не шутить над опасными темами в попытке рассмешить аудиторию. В мире столько всего происходит, над чем можно посмеяться, никого при этом не обижая. Шутками ниже пояса легко вызвать смех в зале. Но можно и сочинить что-то поумнее, если не прибегать к оскорблениям, которые по праву должны пресекаться из-за приносимого людям вреда. На кого сегодня можно делать пародии? Вопрос открытый. Могу ли я изображать Джеймса Брауна? Мы с ним были близкими друзьями, и я довольно хорошо имитирую его голос. Но, может быть, мне больше не следует этого делать.
Джеймс Браун - один из знаменитейших певцов XX века, “крёстный отец соула”. Джеймс Браун снимался в дилогии “Братья Блюз”. А не стоит Эйкройду теперь делать пародию на певца, потому что Джеймс Браун был чернокожим.
Искренне ли выдающийся комик Дэн Эйкройд поддерживает культуру отмены? Ну а что он ещё мог сказать, продвигая свой новый фильм. Одно можно сказать точно - Эйкройд был бы другого мнения в те времена, когда делал “Сплошные неприятности” (вот уж где много юмора ниже пояса) или “Шпионы как мы”.
Английский комик Джон Клиз, которому недавно исполнилось 82 года, постоянно сталкивается в Твиттере с отменой. Но легенда английской комедии и член комик-группы “Монти Пайтон” Джон Клиз - крепкий орешек, его отменить не получится. У него скоро выходит фильм “Большой красный пёс Клиффорд”, в честь этого события журналист издания Toronto Sun и пытал Клиза вопросами про воук-ребят. Термином “воук” (от англ. woke - проснувшиеся) обозначают всю эту активную общественность, которая постоянно на что-то обижается.
Правда ли, что современные зрители чаще обижаются на шутки, тяжелее ли стала от этого жизнь комедийного артиста? - такие вопросы задали Клизу. Актёр сказал, что в целом народ стал обидчивее, но он этого в жизни почти не замечает. Несмотря на почтенный возраст, он часто выступает с концертами и говорит, что теперь к нему на выступления ходят только те, кто его любит, а ненавистники его творчества перестали покупать билеты. Поэтому воук-ребята его больше не волнуют. О них он только в газетах читает и в Твиттере, где один пользователь ему недавно на обидевшую его шутку Клиза написал, что много лет назад беседовал с актёром, а теперь желает о потраченном времени. Что это, если не бред?
Стоит вам высказать чётко сформулированную мысль, как она обязательно кого-то да обидит. Вот почему политики всегда стараются говорить ни о чём.
Иногда я прислушиваюсь к критике в интернете. Думаю, что, возможно, сказал что-то не то. Но в большинстве случаев я прихожу к выводу: “Нет, люди, в особенности воук-ребята, просто слишком чувствительны”. Мне кажется, они не понимают тонкостей человеческой психики. Например, они не понимают иронию. Для них сказанное слово - это плохо. Но значения слов часто не соответствуют тому, что написано в словаре, а получаются из контекста сказанного. Ирония и сарказм предполагают использование слов, полностью противоположных по значению тому, о чём идёт речь. Такие тонкости воук-ребятам не под силу. Они мыслят буквально. Этим людям не достаёт чувства юмора, а чувство юмора - это во многом чувство меры.
В завершение Джон Клиз дал своим поклонникам хороший совет:
Надо постоянно повторять себе: “Это неважно”. В нашей жизни не так много вещей, которые действительно важны. Защитить своих близких - вот это важно. Не думаю, что всё остальное так уж важно. Часто, когда меня что-то раздражает, я рефлекторно повторяю про себя: “Это неважно”. И только я это произношу, как злость куда-то уходит.
Совет отлично подходит как для тех самых воук-ребят, так и для тех, кто читает о них новости. Это всё неважно!
Источник:
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Нет, это расизм.
Можно ли неграм шутить про белых?
Конечно, это свобода слова.
Все, что нужно знать про всякие BLM
Как элегантно он обозвал их дебилами :)