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9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда

9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда (10 фото)

Автор:
24 октября 2021 11:50
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   Промашки   голливуд   кастинг   кино   неудачи   неудачный кастинг   роли   
2927
10
Все любят хороший биографический или исторический фильм, в котором показываются реально происходившие события и реально существовавшие люди. В большинстве случаев киностудии хорошо справляются с задачей выбора актеров на эти роли. Однако иногда случаются и откровенные промахи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   Промашки   голливуд   кастинг   кино   неудачи   неудачный кастинг   роли   
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35  комментариев
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1k
.357 magnum 4 часа назад
Разве может что-либо сравниться с этим кастингом на роль английской королевы?
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8k
Izrin Maria 59 минут назад
Если хороший актёр играет в хорошей пьессе, поставленной хорошим режиссёром, то поверьте - вы не увидите "несответствий": ни белого Отелло, ни негритянки Дездемоны, ни Яго из Китая.
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
А мне Диана и Одри Хепберн нравятся...
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9k
андрей 2 часа назад
мисс муркул в роли мисс буркул (0 53)
Ссылка youtu.be
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214
viktor-chikalev 2 часа назад
Одри неповторима!
А Наоми Уоттс в гриме гораздо больше похожа на Сигурни Уивер, чем на Диану.
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4k
Коренной Одессит 2 часа назад
Фильм "Маршал Финляндии". Маннергейм, конечно, идеален (сарказм, если что).
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 2 часа назад
Ну Фарелл вроде внешне схож с Александром Великим, но вот показали этого гениального человека исключительно с омерзительной стороны, будто он только этим и славен. Мямля, педрила, тряпка - вот каким увидел режиссёр великого полководца. Отвратительный фильм, так обосрать человека.
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1
Александр 2 часа назад
Большая чать притянута за уши.
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2k
Евгений Кондратьев 4 часа назад
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311
Мурчелло Евгений Кондратьев 2 часа назад
А что,в пиндосии есть Тои Старк?
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57
rebel-1 Евгений Кондратьев 2 часа назад
В России можно и без кредитов обойтись, а вот там на учебу пришлось бы по любому брать.
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14k
uutb 4 часа назад
То есть, это никого не смущает?
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13k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Кто из вас Гувера живьем то видел чтобы о сходстве говорить?
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651k
NAZARETH 5 часов назад
Гермиона Грейнджер с папой и мамой в спектакле
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15
Степан NAZARETH 2 часа назад
Это Гермиона Грейнджер с мужем и дочерью...
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925
Сергей Ковалев 5 часов назад
Подобрать фотографическое сходство практически не возможно. Искусство и мастерство актера в том и заключается,что бы передать сущность и характер персонажа . если авторы фильма считают,что именно тот,или иной актер может сделать это лучше,чем другой,то это выбор художника. Он так видит.Если кто то критикует-пусть сделает лучше.
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311
Мурчелло Сергей Ковалев 2 часа назад
В этом мире все возможно.
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776
klklkl 5 часов назад
А чё с Александром то не так?
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