9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда

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Все любят хороший биографический или исторический фильм, в котором показываются реально происходившие события и реально существовавшие люди. В большинстве случаев киностудии хорошо справляются с задачей выбора актеров на эти роли. Однако иногда случаются и откровенные промахи.
1. Леонардо Ди Каприо в роли Дж. Эдгара Гувера
Леонардо Ди Каприо считается одним из лучших актеров Голливуда, поэтому неудивительно, что режиссер Клинт Иствуд пригласил его на главную роль в фильме "Дж. Эдгар" 2011 года.
Однако этот выбор оказался неудачным. Да, игра ДиКаприо почти вытянула довольно скучный фильм, но грим, с помощью которого актера "состарили", выглядел очень странно. И главное - Ди Каприо даже в гриме совсем не похож на Дж. Эдгара Гувера.
Однако этот выбор оказался неудачным. Да, игра ДиКаприо почти вытянула довольно скучный фильм, но грим, с помощью которого актера "состарили", выглядел очень странно. И главное - Ди Каприо даже в гриме совсем не похож на Дж. Эдгара Гувера.
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2. Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы
Биографическая драма "Диана: История любви", прямо скажем, не очень удалась. Фильм получил преимущественно негативные отзывы, в том числе по поводу актерской игры. Надо сказать, что актриса, сыгравшая Диану, сама была недовольна результатом и сожалеет о своем участии в картине.
И это при том, что актриса она хорошая, просто попала в кинокатастрофу.
И это при том, что актриса она хорошая, просто попала в кинокатастрофу.
3. Ральф Файнс в роли Амона Гёта
"Список Шиндлера" - один из лучших исторических фильмов, с этим никто не будет спорить. Но посмотрите на снимки: на правом изображен тот самый начальник концлагеря Амон Гёт, которого в фильме сыграл Ральф Файнс. Сыграл гениально, получил множество наград за свою игру. Но очень многие отмечали, что актер слишком привлекателен, чтобы играть малосимпатичного толстяка с выпирающим животом.
Похоже, это тот случай, когда актер и не похож внешне, но сумел создать нужный образ. Бывшая узница того концлагеря Мила Пфефферберг заявила, что Файнс в парадной форме СС очень напомнил ей настоящего Гёта.
Похоже, это тот случай, когда актер и не похож внешне, но сумел создать нужный образ. Бывшая узница того концлагеря Мила Пфефферберг заявила, что Файнс в парадной форме СС очень напомнил ей настоящего Гёта.
4. Зои Салдана в роли Нины Симон
Когда актрису Зои Салдана выбрали на роль Симон в фильме "Нина" 2016 года, этим кастинг-решением многие люди были недовольны. Мало того, что кожу актрисы сделали темнее, на нее еще надели афро-парик, добавив к образу искусственные зубы и протез носа. Многие критики задавались вопросом, зачем было брать сексапильную актрису на роль Симон, которую при всем желании нельзя назвать красавицей? А потом пытаться вылепить из нее необходимое, увеличивая ей нос, делая протез с неидеальными зубами и пр.
Самым большим критиком этого кастинг-выбора была дочь Нины Симон. "Моя мать выросла в то время, когда ей говорили, что у нее слишком широкий нос, а кожа - слишком темная. С точки зрения внешнего вида это не лучший выбор", - сказала она.
Самым большим критиком этого кастинг-выбора была дочь Нины Симон. "Моя мать выросла в то время, когда ей говорили, что у нее слишком широкий нос, а кожа - слишком темная. С точки зрения внешнего вида это не лучший выбор", - сказала она.
5. Джон Уэйн в роли Чингисхана
Один из худших вариантов кастинга в биографических фильмах - это, без сомнения, Джон Уэйн в роли Чингисхана в фильме 1956 года "Завоеватель". Фильм не получил кассовых сборов и считается одним из худших в истории кино. Одной из причин этого было то, что главного героя играл Уэйн, "король вестернов".
В то время Уэйн считался олицетворением американского мужчины. В общем, Чингисхан из него получился, мягко говоря, странный.
В то время Уэйн считался олицетворением американского мужчины. В общем, Чингисхан из него получился, мягко говоря, странный.
6. Дженнифер Лав Хьюитт в роли Одри Хепберн
Одри Хепберн была голливудской иконой. Она снялась во многих популярных фильмах, включая "Завтрак у Тиффани" и "Римские каникулы", и ей аплодировали за ее класс и обаяние. Немногие актрисы могут воссоздать то, что Хепберн принесла на большой экран. И, к сожалению, не у всех актрис из тех, кто ее изображал на экране, это получилось хорошо. Дженнифер Лав Хьюитт в роли Хепберн в фильме "История Одри Хепберн" 2000 года - именно такой случай.
7. Линдси Лохан в роли Элизабет Тейлор
Картину "Лиз и Дик" 2012 года многие считают ужасным биографическим фильмом, и совершенно правы.
Все началось еще на этапе кастинга, когда общественность узнала, что на роль Элизабет Тейлор выбрали Линдси Лохан. Мало кто воспринимает Линдси всерьез как актрису, учитывая ее предыдущие подростковые фильмы и проблемы с законом. Явно неудачный кастинг.
Все началось еще на этапе кастинга, когда общественность узнала, что на роль Элизабет Тейлор выбрали Линдси Лохан. Мало кто воспринимает Линдси всерьез как актрису, учитывая ее предыдущие подростковые фильмы и проблемы с законом. Явно неудачный кастинг.
8. Колин Фаррелл в роли Александра Македонского
Фильм "Александр" 2004 года трудно назвать большой удачей, и там есть к чему придраться помимо кастинга. Но все же выбор Колина Фаррелла на главную роль - это главная ошибка.
Александр Македонский был учеником Аристотеля и стал одним из величайших полководцев. Он правил многими королевствами, заняв территорию, простирающуюся от Греции до Индии. И с другой стороны - Фаррелл, ирландский актер, вынужденный носить ужасный светлый парик… Неудивительно, что историки и зрители были недовольны конечным результатом.
Александр Македонский был учеником Аристотеля и стал одним из величайших полководцев. Он правил многими королевствами, заняв территорию, простирающуюся от Греции до Индии. И с другой стороны - Фаррелл, ирландский актер, вынужденный носить ужасный светлый парик… Неудивительно, что историки и зрители были недовольны конечным результатом.
9. Джозеф Файнс в роли Майкла Джексона
Это был не байопик, а всего лишь эпизодическая роль в телесериале "Городские мифы". Актер Джозеф Файнс должен был изобразить Майкла Джексона. Но получилось такое отвратительное зрелище, что еще до выхода в эфир те, кто имел несчастье это увидеть, подняли волну возмущения. Семья Джексона также сказала свое слово. Эпизод так и не вышел в эфире. И правильно!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А Наоми Уоттс в гриме гораздо больше похожа на Сигурни Уивер, чем на Диану.
Тут косяк Льва Николаевича.