9 весьма сомнительных кастинг-решений Голливуда

Когда актрису Зои Салдана выбрали на роль Симон в фильме "Нина" 2016 года, этим кастинг-решением многие люди были недовольны. Мало того, что кожу актрисы сделали темнее, на нее еще надели афро-парик, добавив к образу искусственные зубы и протез носа. Многие критики задавались вопросом, зачем было брать сексапильную актрису на роль Симон, которую при всем желании нельзя назвать красавицей? А потом пытаться вылепить из нее необходимое, увеличивая ей нос, делая протез с неидеальными зубами и пр.



Самым большим критиком этого кастинг-выбора была дочь Нины Симон. "Моя мать выросла в то время, когда ей говорили, что у нее слишком широкий нос, а кожа - слишком темная. С точки зрения внешнего вида это не лучший выбор", - сказала она.