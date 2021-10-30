Поварешкой по «кумполу»: Забавная история «японского» карате

Ситуация для островитян осложнялась тем, что всевозможные бандюки, у которых осталась хоть какая-то заточка, поняли, что теперь могут почти без усилий грабить окинавские деревни, что не вызвало лютой радости у последних.

Далее включился режим «голь на выдумку хитра», и стали создаваться разнообразные «клубы атлетической и оздоровительной гимнастики», где под видом заботы о собственном здоровье, адепты обучались отнимать здоровье чужое.

Кстати, именно тогда изначально китайские боевые искусства, обрели такую характерную для японских единоборств черту, как «победа одним ударом» и стремительность атаки.

Причиной этого стало то, что махать руками-ногами и всяким дрекольем учились в основном для того, чтобы уложить в могилу (желательно именно туда) вооруженного негодяя. Если такого не уложить быстро и неожиданно – он гарантированно порубит адепта китайских единоборств на не менее китайскую лапшу, что обидно.

Неизвестно, донес ли западный ветер на Окинаву слова «северных варваров» о фантастических боевых качествах строительного лома, но окинавцы осознали, что, как ни набивай кулаки, против оружия, да доспехов, они все равно будут не кулаки, а кулачонки, и любой мало-мальски резвый гопник с палкой будет иметь больше шансов на победу.

Пришлось взяться за исследование всего инвентаря, который не «поотымали» зловредные японцы. Сгодилось усё-усё: ручки от жерновов, трехзубые палки-разрыхлялки и, разумеется, серп (что серп и молот через несколько веков застращают полмира, тогда еще не догадывались).

Сгодился окинавцам и небольшой цеп, которым рис молотили – нунчак.

Да так пристрастились мужички этому девайсу, что сейчас эту фиговину ассоциируют с драками, с вечно-живым (словно Ёлка-Ленин-Цой) Брюсом Ли, но уж точно не с гарниром из риса.

Обилие берегов само собой подразумевало развитую культуру рыболовства. Стал-быть лодки, стал-быть весла. А уж весло можно использовать не только, чтобы по водной глади грести, но и для того, чтобы супостат огрёб.

К слову, лопастями научились еще и песочек зачерпывать, да в ясны самурайски очи забрасывать: пусть горюшка хлебнут.

Не знаю, как там у окинавцев дела с женами обстояли, но как-то подозрительно быстро они уяснили, что скалка и поварешка в умелых руках могут быть оружием массового поражения.

Вероятно, когда-то не один окинавский пират, пропив очередную добычу с другими «джильтменами удачи», наматывал круги вокруг хижины, прикрывая крышкой от кастрюли тощую задницу в элегантной набедренной повязке.

А как еще спастись от неумолимого гнева жены с гигантской поварешкой наперевес?

Семейные неурядицы грозных пиратов пригодились в Эпоху Перемен, и крышка от кастрюли с большой поварешкой превратились в щит с дубинкой. Причем иногда щит был даже не крышкой, а большим черепашьим панцирем.

Вероятно, не один самурай завязал с сакэ, когда видел, что на него движется не грозный противник, а какой-то окинавский «Цирк имени Джеки Чана», вооруженный черепахами, большими ложками и элементами кухонных сервизов.

Наверное, именно тогда самураи и придумали харакири, ибо, потерпев поражение от циркачей, срамоту и в самом деле можно было смыть разве что, уйдя в нирвану.

Интересно, что тогда это никаким карате не считалось. Вряд ли кто-то вообще задумывался о том, как все это назвать. Ситуация несколько изменилась в XVIII веке, когда один местный мастер по имени Сакугава, решил обогатить местные разношерстные традиции «боевым шаолинем», который он изучал, ясен пень, в Китае.