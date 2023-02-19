Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте

Джон Траволта — актер, танцор, певец и писатель, 18 февраля отметил 69-летие!
Первая роль Джона Траволты была без слов
Джон Джозеф Траволта родился 18 февраля 1954 года в городке Энглвуд, штат Нью-Йорк. Его отец-итальянец в молодости профессионально занимался футболом, а мама-ирландка была певицей и преподавала на курсах актерского мастерства.
Несмотря на бурное спортивное прошлое и не очень романтичное настоящее — чтобы прокормить семью, Траволта-старший открыл магазин автозапчастей, — родители сделали все, чтобы младшее поколение заинтересовалось театром. Семейной традицией стали домашние спектакли, для которых отец лично сколотил подобие подмостков. Такая тактика сработала: трое из шести детей стали актерами.
«У меня было счастливое детство. Я обожал маму и своих сестер, которые зарабатывали актерством и музыкой — и делали это радостно, без истерик и стрессов. Я смотрел на них и понимал, что можно заниматься обожаемым делом и при этом не голодать. Если бы ни они, я никогда бы ничего не добился».
Что касается его собственной актерской карьеры, то она началась довольно банально: первый раз Джон вышел на сцену в школьном спектакле.
«Все, что от меня требовалось — это просто пройти по сцене. Я и прошел, но родители были в жутком восторге. “Когда ты появился, — говорил мне потом отец, — все сразу же посмотрели в твою сторону, забыв про других актеров. И ты это заметил, весь засиял и очень красиво ушел за кулисы”. Такой была моя первая роль».
За свою первую актерскую работу Джон получил всего $100
То, что он не хочет протирать штаны за партой, Джон понял довольно рано, поэтому уже в старших классах стал активно пробиваться на сцену. А так как парень всерьез занимался танцами, то работа для него действительно нашлась: 16-летнего подростка взяли в мюзикл Bye Bye Birdie и даже назначили ему гонорар. Сумма, правда, была смехотворной: за три месяца Траволта получил всего 100 долларов.
К слову, за крупными гонорарами он никогда не гнался. Даже в «Криминальном чтиве» Джон согласился сниматься за символические 150 тысяч долларов — мизерная оплата для актера его уровня. Правда, после выхода фильма в прокат, ставки резко подпрыгнули — и за один проект Траволта мог получать уже до 20 млн долларов.
Пропуском в мир большого кино для Джона Траволты стали танцы
Джон шутит, что танцевать начал раньше, чем ходить. В крайнем случае, одновременно. А вот в танцкласс его привели в шесть лет — Траволта сразу же занял позицию ученика-лидера. Чуть позже он влюбился в чечетку и стал заниматься у звездного педагога-чечеточника, брата знаменитого танцора Джина Келли.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что свою карьеру Джон начал с мюзиклов: и в театре, и в кино. Прорывом для него стала «Лихорадка субботнего вечера» (1977) со множеством танцевальных номеров. Правда, оттачивая их, Траволта девять месяцев практически не выходил из танцкласса.
А вот самый первый танец, который вы видите в «Лихорадке» — это импровизация Джона. Хореограф фильма внезапно увлекся горькой и несколько дней не приходил на съемки. Поэтому актер предложил свою версию танца — и режиссера Джона Бэдэма она вполне устроила.
У Траволты огромный список фильмов, в которых он отказался сниматься
После «Лихорадки субботнего вечера» и «Бриолина» (1978) Траволту начали заваливать предложениями. Были даже сценарии, которые писались специально для него. Однако Джон внезапно начал упрямиться и от самых потенциально сильных проектов отказывался наотрез.
Эти чудеса интуиции он демонстрировал всю свою жизнь — по этой причине в Голливуде нет другого актера, который бы отказался от такого количества звездных лент. В его несостоявшейся фильмографии «Американский жигало», «Красотка», «Офицер и джентльмен», «Дни жатвы», «Чикаго» (все роли достались Ричарду Гиру), «Спасти рядового Райана», где Траволту «подменил» Том Хэнкс, и так далее.
«Не знаю, кем бы я стал, согласившись на те проекты, от которых так упорно отказывался. Но я счастлив хотя бы оттого, что всегда мог выбирать. Сам».
Траволта был уверен, что «Криминальное чтиво» не станет успешным
А вот от работы с Квентином Тарантино актер не увиливал. Правда, изначально в «Криминальное чтиво» его никто и не звал.
В проекте должен был сниматься Майкл Мэдсен, сыгравший бандита Вика Вегу в «Бешеных псах». Этот же персонаж должен был появиться в новом фильме Тарантино. Однако Мэдсен в последнюю минуту отказался: Кевин Костнер решил снять его в одном из своих вестернов. Поэтому режиссеру пришлось в срочном порядке менять сценарий и приглашать на роль Траволту, карьера которого к тому времени еле теплилась. Джон согласился, но ничего особенного от этой работы не ждал.
«Никто из нас даже не думал, что “Криминальное чтиво” выстрелит. Я был уверен, что снимаюсь в небольшом инди-фильме, у которого будет крошечная аудитория и нулевой резонанс. Поэтому триумф Каннского фестиваля меня шокировал. И, конечно, я безмерно благодарен Квентину, подарившему мне второе дыхание и новую жизнь. Это самый большой подарок, который может сделать артист артисту».
У Траволты был роман с актрисой старше него на 18 лет
Ее звали Дайана Хайленд, они познакомились в начале 1976 года на съемках телефильма Рэндала Клайзера «Под колпаком». По сюжету Дайна была матерью главного героя, которого играл Траволта, но «родственные» отношения персонажей и солидная разница в возрасте не помешали их роману.
За эту работу Хайленд получила «Эмми» как лучшая актриса второго плана в фильме или мини-сериале. Правда, награду за нее получал Джон, так как самой актрисы уже не было в живых: весной 1977-го она умерла от рака груди. Траволта был с ней до самого конца.
Траволта был женат на бывшей девушке Джорджа Клуни
После смерти Дайаны Траволта долго не мог прийти в себя, и следующие серьезные отношения у него начались только через 14 лет. На пробах комедии «Эксперты» он познакомился с актрисой Келли Престон, которая когда-то встречалась с Джорджем Клуни. Правда, во время их первой встречи она была уже замужем.
«Мне было тогда 33 года, и я понятия не имел, что такое брак. Поэтому, когда моя подруга сказала мне, что сейчас познакомит меня с моей будущей женой, я рассмеялся. Когда же я узнал, что потенциальная “жена” давно замужем, стало еще смешнее. Поэтому я не удержался и спросил: “Келли, а что это значит — жить в браке?”. И она ответила: “О, это очень здорово, мне нравится!”. Я опешил: ничего похожего мне никто не говорил. И подумал: “А это, наверное, круто: жениться на той, кому нравится быть замужем”. С этого все и началось».
В сентябре 1991-го Келли и Джон поженились. В браке родились трое детей: Джетт, Элла Блю и Бенджамин. К сожалению, летом 2020 года Келли Престон скончалась: по какой-то злой иронии у нее тоже обнаружили рак груди.
Джон Траволта — верный поклонник саентологии
С саентологией Джон познакомился в самом начале своей карьеры, в 1975 году на съемках фильма «Адский дождь». Актеру подарили книгу Л. Рона Хаббарда, и он всерьез увлекся этим учением.
С того времени Траволта, которого воспитывали в католической традиции, стал жить по законам учения. К примеру, его свадьба с Келли проводилась священниками-саентологами. А в 2000-м Джон выпустил фильм «Поле битвы: Земля», снятый по роману все того же Хаббарда. Затея оказалась, мягко говоря, провальной: проект был настолько слабым, что с грохотом провалился в прокате, а чуть позже стал лидером по количеству номинаций на «Золотую малину».
В итоге, Траволте пришлось мириться и с финансовыми, и с имиджевыми потерями. Актер вложил в этот опус как минимум 5 млн долларов, к тому же после премьеры выяснилось, что киностудия обманула своих инвесторов и украла большую часть денег, выделенных на съемку. Из-за этого начались суды, которые окончательно разорили продакшен, а Траволту снова записали в актеры-аутсайдеры.
Актера обвиняли в сексуальных домогательствах
В 2012-м Джон Траволта оказался в центре скандала: мужчина-массажист, который захотел остаться анонимным, обвинил его в избиении и домогательствах. Чуть позже к нему присоединился другой массажист, заявивший, что Джон к нему приставал. Однако адвокаты актера в один голос уверяют, что ничего похожего не было.
Более того, Траволта на момент предполагаемого преступления находился даже не в том штате, на который указывают заявители — и это легко доказать. Как бы то ни было, до суда дело не дошло: мужчины забрали из полиции свои иски.
Однако через пару лет желтая пресса снова начала полоскать имя Траволты на своих страницах: бывший пилот актера Дуглас Готтербой заявил, что у него были интимные отношения с Джоном в течение шести лет и они далеко не всегда были добровольными. Комментировать эти «признания» актер отказывается.
У Джона Траволты есть собственный аэродром
Одна из главных детских влюбленностей Джона Траволты — это небо и самолеты.
«Я заболел небом, когда мне было всего пять лет: начал коллекционировать расписания авиарейсов, и дрожал, взяв их в руки. Правда, в восемь лет сестра посадила меня на крошечный самолет, летевший в Филадельфию, и я провел в воздухе почти 20 жутких минут. После этого я долго думал, что гораздо комфортнее собирать брошюрки, а не летать самому. К счастью, через несколько лет этот страх прошел».
В 1974 году, на свой первый большой гонорар, Траволта купил самолет за 2,5 тысячи долларов. Сейчас у него их пять, включая четырехмоторный Боинг-707-138, на котором актер прилетал в Россию в кресле пилота. А еще у Джона есть собственный мини-аэропорт Грейстоун, рулежная дорожка которого начинается у дверей его дома.
В начале 90-х Траволта чуть не разбился
Лицензию пилота Траволта получил еще в 70-х, и с того времени налетал несколько тысяч часов. Однако далеко не всегда он поднимался в небо исключительно для своего удовольствия. К примеру, в 2010-м, после землетрясения на Гаити, он лично доставил в пострадавший район продукты и медикаменты, загрузив их в собственный Боинг.
Однако в 1992-м актер чуть было не разбился. Во время полета в его самолет ударила молния, поэтому посадка шла во внештатном режиме. К тому же актер едва не врезался в другой лайнер. А в 1993-м ему пришлось садиться с неработающим электрическим освещением, что тоже было довольно опасно, особенно в условиях зимней морозной ночи.
Траволта танцевал принцессой Дианой
В 1985 году представители британской монархии приехали в США с официальным визитом. Президент Рональд Рейган чествовал их в Белом Доме. На официальное торжество был приглашен и Джон Траволта — по личной просьбе принцессы Дианы.
«Я даже представить не мог, что меня попросят станцевать с ней, но меня попросили. Да так, что отказаться было в принципе невозможно, хотя я и не собирался отказываться. Правда, самым сложным оказалось пригласить ее на танец. Это было похоже на сон. Я подошел, коснулся ее локтя, она в ответ улыбнулась и приняла мое приглашение. А дальше мне было нужно вести ее в танце и сделать так, чтобы нам обоим было легко и весело. Я до сих пор счастлив, что у меня это получилось».
Джон Траволта мечтает снять фильм по собственной книге
Траволта не позиционирует себя как большого писателя, но несколько книг у него есть. Это книги-инструкции для тех, кто хочет держать себя в хорошей физической форме, несколько опусов, связанных с саентологией, и сказка для взрослых и малышей, в которой актер признается в своей любви к нему и самолетам. Траволта написал ее еще в 90-х.
«Эта крошечная книжка получила восторженную рецензию в “Нью-Йорк Таймс”, чем я очень горжусь. И тиражи у нее были классные — более ста тысяч экземпляров. А еще я как-то пересекался со Стивеном Спилбергом, и тот сказал, что читал мою сказку перед сном своим детям — и она им безумно нравилась. Так что я бы очень хотел снять по ней фильм. Ради этого я даже готов сам стать режиссером».
Семья — важная часть жизни Джона Траволты
В 2009 году семья Траволты столкнулась со страшной бедой: 2 января у его старшего сына Джетта начался эпилептический припадок, из-за чего он упал и ударился головой о край ванны. 16-летний подросток погиб. Пережить этот кошмар родителям помогли психологи и младшие дети. В итоге, Джону и Келли удалось сохранить брак.
«Я давно мог бы стать режиссером или крутым продюсером. Но это украло бы то время, которое я провожу с семьей. Я хотел иметь детей лет с четырнадцати, и теперь для меня важно, что я сам укладываю их спать. Кстати, они очень хорошо знают, что я обожаю их баловать. К примеру, если Бену захочется ночью мороженого, он знает, что маму будить бесполезно: она отправит его обратно в кровать. Поэтому он будит меня. И я не просто несу ему лакомство, но и поливаю его горячим шоколадом — уже по собственной инициативе. Келли была бы в ужасе!».
Траволта не читает отзывы на свои фильмы
На критику и светские сплетни о своей персоне Траволта давно перестал обращать внимание.
«Я знаю, что есть много актеров, которые читают абсолютно все, что о них пишут. И это делает их несчастными. Я же, наоборот, научился держаться на почтительном расстоянии и от светских журналов, и от высоколобых кинокритиков. В них нет ничего того, что мне может помочь. Скорее, наоборот. Поэтому я не хочу впускать в свою жизнь то, что ее может разрушить».
Источник:
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