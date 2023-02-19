Танцующий пилот с гонораром в 100 долларов: 15 фактов о Джоне Траволте

Джон Джозеф Траволта родился 18 февраля 1954 года в городке Энглвуд, штат Нью-Йорк. Его отец-итальянец в молодости профессионально занимался футболом, а мама-ирландка была певицей и преподавала на курсах актерского мастерства.

Несмотря на бурное спортивное прошлое и не очень романтичное настоящее — чтобы прокормить семью, Траволта-старший открыл магазин автозапчастей, — родители сделали все, чтобы младшее поколение заинтересовалось театром. Семейной традицией стали домашние спектакли, для которых отец лично сколотил подобие подмостков. Такая тактика сработала: трое из шести детей стали актерами.

«У меня было счастливое детство. Я обожал маму и своих сестер, которые зарабатывали актерством и музыкой — и делали это радостно, без истерик и стрессов. Я смотрел на них и понимал, что можно заниматься обожаемым делом и при этом не голодать. Если бы ни они, я никогда бы ничего не добился».

Что касается его собственной актерской карьеры, то она началась довольно банально: первый раз Джон вышел на сцену в школьном спектакле.

«Все, что от меня требовалось — это просто пройти по сцене. Я и прошел, но родители были в жутком восторге. “Когда ты появился, — говорил мне потом отец, — все сразу же посмотрели в твою сторону, забыв про других актеров. И ты это заметил, весь засиял и очень красиво ушел за кулисы”. Такой была моя первая роль».

За свою первую актерскую работу Джон получил всего $100