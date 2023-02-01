Самый первый Ларч: грустная история актёра-великана

При этом, будучи учеником, часто сталкивался с дискриминацией из-за своего высокого роста, необычного голоса и нестандартной внешности. Дело в том, что Тэд страдал акромегалией - врождённым заболеванием, сопровождающимся целым ворохом неприятнейших симптомов: деформацией скелета, проблемами с суставами, утолщением кожи.

После учебы Кэссиди работал спасателем, затем женился и переехал в Техас. Он начал карьеру актера, работая диск-жокеем и сессионным музыкантом в барах. И да - он играл на органе! Прямо как его будущий персонаж, но об этом позже.

Тэд снялся в многих фильмах, но по понятным причинам, главных ролей в крупных проектах ему не давали: довольствовался появлениями в телешоу и рекламных роликах.

Однако рост Кэссиди, 2 метра и 7 сантиметров дал ему преимущество в исполнении необычных образов, в результате чего он получил роль Ларча в шоу "Семейка Аддамс".

Изначально этот персонаж задумывался немым: молча пришёл, молча ушёл. Но на съемках пилотной серии Кэссиди решил сымпровизировать, и добавил свою фразу: "Вы звонили?". Его юмор и глубокий голос получили большую популярность и эта фраза впоследствии вошла в сценарий, с годами став культовой.