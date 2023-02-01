Самый первый Ларч: грустная история актёра-великана

Тед Кэссиди - американский актер и исполнитель озвучки. Он был известен своим необычным глубоким голосом и высоким ростом, которые он эффективно использовал в своих ролях, часто играя неординарных персонажей. Одна из его самых запоминающихся ролей - дворецкий Ларч в телешоу "Семейство Аддамс". И эта роль действительно знаковая!
Теодор Кроуфорд "Тед" Кэссиди родился в 1932 в Пенсильвании, вырос в Западной Вирджинии. Он был одаренным учеником и занимался спортом: играл в баскетбол, занимался музыкой.
При этом, будучи учеником, часто сталкивался с дискриминацией из-за своего высокого роста, необычного голоса и нестандартной внешности. Дело в том, что Тэд страдал акромегалией - врождённым заболеванием, сопровождающимся целым ворохом неприятнейших симптомов: деформацией скелета, проблемами с суставами, утолщением кожи.
После учебы Кэссиди работал спасателем, затем женился и переехал в Техас. Он начал карьеру актера, работая диск-жокеем и сессионным музыкантом в барах. И да - он играл на органе! Прямо как его будущий персонаж, но об этом позже.
Тэд снялся в многих фильмах, но по понятным причинам, главных ролей в крупных проектах ему не давали: довольствовался появлениями в телешоу и рекламных роликах.
Однако рост Кэссиди, 2 метра и 7 сантиметров дал ему преимущество в исполнении необычных образов, в результате чего он получил роль Ларча в шоу "Семейка Аддамс".
Изначально этот персонаж задумывался немым: молча пришёл, молча ушёл. Но на съемках пилотной серии Кэссиди решил сымпровизировать, и добавил свою фразу: "Вы звонили?". Его юмор и глубокий голос получили большую популярность и эта фраза впоследствии вошла в сценарий, с годами став культовой.
Хотя Кэссиди был опытным музыкантом-органистом, на самом деле на экране он использовал муляж, а настоящая музыка была записана композитором Виком Миззи.
А еще Тэд сыграл другую знаковую роль в этом же сериале. Догадались, кого? Конечно же Вещь! В кадре, как правило, была именно его кисть: опять-же роль получил именно благодаря своим длинным рукам, которые удобно было продевать через отверстие в шкатулке. Кто смотрел, тот поймёт:
Известность в Аддамсах открыла дорогу в большое кино... Так можно было бы сказать, но это будет ложь: да, он стал знаменит и даже сыграл в нескольких крупных проектах. Например, появился в "Стар Треке":
И получил роль индейца Хачиты в "Золоте Маккены":
Но самой ярким его образом навсегда оставался Ларч. И сам Тэд смиренно принимал сию участь:
Это [роль в Аддамсах] будут долго помнить, независимо от того, нравится мне это или нет. И я думаю, что в такой ситуации есть что-то, что мне нравится.
Тед Кэссиди умер в самом рассвете сил, в возрасте 46 лет 16 января 1979 года в результате осложнений после операции на открытом сердце - которая потребовалась ему из-за врождённой акромегалии.
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