FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4917 постов • 1221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории 
25-летняя учительница попала в тюрьму за секс с 14-летним учеником

25-летняя учительница попала в тюрьму за секс с 14-летним учеником (3 фото)

Автор:
30 октября 2021 10:10
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дети   история   люди   секс   тюрьма   учительница   фото   
1925
3

Учительницу Фатину Хоссейн из Сассекса, Англия, приговорили к пяти годам и четырём месяцам тюрьмы за преступление в отношении 14-летнего ученика, с которым у неё был роман.

Фатина Хоссейн вступила с подростком в интимную связь, а когда он решил положить конец запретным отношениям, она заявила, что беременна. Это был шантаж, за который девушку и арестовали. Она также пыталась заплатить школьнику, чтобы он снял обвинения, и даже угрожала физической расправой ученику и его семье. В общем, обвинений более чем достаточно. Теперь Фатине придётся осмыслить свои поступки за решёткой, а её имя будет внесено в реестр секс-преступников.

При этом ранее Фатина заявляла, что хочет работать с детьми, исследуя их психическое здоровье. А в своей анкете отметила: "Я считаю, что проблемы взрослой жизни уходят корнями в детство". Также девушка интересовалась уголовным правом и получила степень магистра криминологии в Университете Рохэмптона, пишет The Sun.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   дети   история   люди   секс   тюрьма   учительница   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
983
Hallo FreeSpace 15 минут назад
Ну почему в моей школе такие не работали ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
902
metrolog 16 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Блеск!
Блеск!Посмотреть
Блеск!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS Полчаса назад
Фатима , Фатима ! Какая к тебя Фатима !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Ну если бы не шантаж и наезды, то ничего плохого в этой истории не вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vasiliy Час назад
Высшее образование, квалифицированный учитель, магистр криминологии, интересующийся и другими аспектами уголовного права... А повела себя как con stupide, простите мой французский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Час назад
как я мечтал, будучи школотроном, о такой учительнице.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata Час назад
Мне бы в 14 лет такую училку! Я бы на одни пятёрки учился!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
add Час назад
хм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
551
Порнуха Зоя Степановна Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сережа. Час назад
Настоящая англичанка Фатима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 Час назад
Как то принято считать что педофилами бывают только мужчины. Вот яркий пример, что женщины тоже не без греха. Отношение должно быть таким же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Е-Лена Час назад
Мудрость, приписываемая древним китайцам, гласит:
Все беды в мире происходят оттого, что вещи не называются своими именами.
Так и здесь - развратная женщина названа девушкой, а сама она свой разврат называет работой с детьми, исследованием их психического здоровья. И арестовали её не за разврат, а за шантаж...
)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
dacent 2 часа назад
А не стоит эту профессоршу обратно в Пакистан отправить? Навезли себе говно какого-то, а теперь не знают, что делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Djeff 2 часа назад
"а когда он решил положить конец запретным отношениям".
Да, да, у него проснулось чувство ответственности и переосмысление этих никуда ведущих отношений.)) Болтал языком не по делу...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Все парни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото) «Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото) В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги Семья нашла в доме старинное письмо Семья нашла в доме старинное письмо В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

324020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
3
84
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
Набирающие популярность в сообществах
Jehle Saphier — странный и неизвестный «суперкар» из маленького княжества Лихтенштейн
0
5
Jehle Saphier — странный и неизвестный «суперкар» из маленького княжества Лихтенштейн
Плохо, когда хорошо
0
9
Плохо, когда хорошо
«Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото)
«Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#история#кино#СССР#панкейк#закрутка#Разное#смешные
#факты#вкусно#кухня#животные#прикол#подборка#Ynews#автомобили#фильм#автомир
#Юмор#как приготовить#кулинария#Россия#люди#блины#грибная икра#суд#дтп#в мире
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться