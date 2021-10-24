Семья нашла в доме старинное письмо

Бумага пожелтела и выцвела от времени, но чернила не поблёкли, поэтому Дон удалось прочитать всё, что было написано в письме.

Моя дорогая, принадлежащая лишь мне, ты будешь пытаться приходить ко мне каждое утро? Но никому об этом не говори, пусть это будет секретом только для нас. Если кто-нибудь узнает, что ты, замужняя женщина, встречаешься со мной, у нас будут неприятности. Помни об этом, дорогая, — говорилось в послании.

Похоже, что автор послания был влюблён в несвободную женщину, которая не могла или не хотела уходить от супруга. Судя по письму, мужчина отчаянно искал способы увидеться с возлюбленной и предлагал ей тайные ночные встречи.

Я так сильно люблю тебя. Ничего не говори, а если хочешь встречи, приходи на трамвайную остановку в Фулвуде в полночь каждый день. Надеюсь, увижу тебя. Принадлежащий тебе Рональд, — так закончил письмо мужчина.

На то, что письмо могло быть написано в 20-е годы прошлого столетия, указывает и то, что, по словам Дон, трамваи не ходят в городе уже более 80 лет, а Рональд предлагал возлюбленной встречаться у трамвайной остановки.

Комментаторы, увидевшие старинную находку Лукаса и его матери, обратили внимание на почерк страстно влюблённого мужчины. По мнению отдельных пользователей фейсбука, Рональд мог быть не очень грамотным, и кто-то написал за него послание.

Выглядит так, будто бы письмо написано двумя разными людьми. Подпись отличается от почерка в самом письме. Это заставляет меня сомневаться в грамотности Рональда.



Одна из комментаторов рассмотрел фамилию Рональда и попытался отыскать упоминания об этом человеке в архивах. По словам мужчины, его звали Ronald Habgood (Рональд Хабгуд), но в Сети обнаружился лишь Ronald Hopgood (Рональд Хопгуд). Впрочем, остаётся неизвестным, того ли человека обнаружил пользователь фейсбука.