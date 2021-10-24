Семья нашла в доме старинное письмо

Его текст кричит о страданиях любовника, жаждущего тайных встреч.
Британская семья обнаружила любовное послание во время уборки дома, и, судя по почерку и стилю, его могли написать в начале 20-го века. Но письмо оказалось не просто признанием в чувствах, а криком души мужчины, который не мог проводить время с партнёршей, ведь она была замужем.
Жительница британского города Престон, 48-летняя Дон Корнес, поделилась находкой своего 14-летнего сына Лукаса, в группе в фейсбуке под названием Our Old House («Наш старый дом»). Подросток снимал старую плитку камина после того, как телевизор упал на конструкцию и повредил её декор, сообщало издание The Sun.
В ходе процесса юноше попалось на глаза старинное письмо, на котором не было даты, но его внешний вид указывал на то, что послание могло быть написано в 20-х годах прошлого столетия. К тому же, по словам Дон, дом, в котором она живёт с сыном и мужем, был построен в 1917 году.
Бумага пожелтела и выцвела от времени, но чернила не поблёкли, поэтому Дон удалось прочитать всё, что было написано в письме.
Моя дорогая, принадлежащая лишь мне, ты будешь пытаться приходить ко мне каждое утро? Но никому об этом не говори, пусть это будет секретом только для нас. Если кто-нибудь узнает, что ты, замужняя женщина, встречаешься со мной, у нас будут неприятности. Помни об этом, дорогая, — говорилось в послании.
Похоже, что автор послания был влюблён в несвободную женщину, которая не могла или не хотела уходить от супруга. Судя по письму, мужчина отчаянно искал способы увидеться с возлюбленной и предлагал ей тайные ночные встречи.
Я так сильно люблю тебя. Ничего не говори, а если хочешь встречи, приходи на трамвайную остановку в Фулвуде в полночь каждый день. Надеюсь, увижу тебя. Принадлежащий тебе Рональд, — так закончил письмо мужчина.
На то, что письмо могло быть написано в 20-е годы прошлого столетия, указывает и то, что, по словам Дон, трамваи не ходят в городе уже более 80 лет, а Рональд предлагал возлюбленной встречаться у трамвайной остановки.
Комментаторы, увидевшие старинную находку Лукаса и его матери, обратили внимание на почерк страстно влюблённого мужчины. По мнению отдельных пользователей фейсбука, Рональд мог быть не очень грамотным, и кто-то написал за него послание.
Выглядит так, будто бы письмо написано двумя разными людьми. Подпись отличается от почерка в самом письме. Это заставляет меня сомневаться в грамотности Рональда.
Одна из комментаторов рассмотрел фамилию Рональда и попытался отыскать упоминания об этом человеке в архивах. По словам мужчины, его звали Ronald Habgood (Рональд Хабгуд), но в Сети обнаружился лишь Ronald Hopgood (Рональд Хопгуд). Впрочем, остаётся неизвестным, того ли человека обнаружил пользователь фейсбука.
Источник:
- 26 историй, которые напомнят вам, что жизнь прекрасна
- Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
Понравилось14