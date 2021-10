Семья нашла в доме старинное письмо

Жительница британского города Престон, 48-летняя Дон Корнес, поделилась находкой своего 14-летнего сына Лукаса, в группе в фейсбуке под названием Our Old House («Наш старый дом»). Подросток снимал старую плитку камина после того, как телевизор упал на конструкцию и повредил её декор, сообщало издание The Sun.