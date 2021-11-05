Витрина СССР: 6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики

Несмотря на то, что власти современных Эстонии, Латвии и Литвы солидарно считают советский период не иначе как "оккупацией", прибалтийские республики, присоединенные к СССР в 1939 году, в советский период являлись своеобразной витриной всего Советского Союза и островком Европы для советских граждан, а также эталоном материального благополучия.
Жизнь в "советской загранице" была максимально похожа на буржуазную Европу - необычная архитектура городов, которые служили интерьерами для советских фильмов про Запад, рокеры и панки, на которых власти смотрели сквозь пальцы, единоличные хозяйства вместо совхозов, снабжение продовольствием по высшей категории. Кроме того, силами всего Союза в советское время было построено и восстановлено после войны множество заводов и фабрик, где производили передовые марки товары народного потребления, которые пользовались высоким спросом и были известны почти каждому жителю СССР.
После распада СССР и взятого курса прибалтийских государств на объединение с Европой и отторжение всего советского, практически все некогда успешные бренды обанкротились, потеряв привычные рынки сбыта продукции и не выдержав конкуренции.
1. Радиолы и приемники ВЭФ
г. Рига, Латвия
Рижский государственный электротехнический завод "ВЭФ" (VEF), основанный в 1919 году, в советское время был одним из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности, обеспечивая работой более 20 тыс. человек и выпуская качественные телефоны и радиоаппаратуру (радиолы, приемники), ценившуюся покупателями.
Самые узнаваемые марки завода - жутко дефицитные транзисторные переносные радиоприемники на батарейках Спидола, появившиеся в 1960-е годы, которые могли ловить короткие волны, на которых вещали западные радиостанции. Стационарные телефоны с дисковым и кнопочным набором от ВЭФ стояли в квартирах у многих счастливчиков, которым провели телефон. Также завод производил и шпионские микрофотокамеры под маркой Minox.
В конце 90-х годов завод приватизировали и разделили на множество мелких фирм, большинство из которых обанкротилось, а на части территории бывшего завода сейчас стоит торговый центр Domina, а заводские цеха заняли склады.
2. Духи Дзинтарс
г. Рига, Латвия
История марки Dzintars, которая по-русски переводится как "янтарь", началась еще в 1849 году. В 1950-е годы после национализации и ряда объединений был создан парфюмерно-косметический завод, который стал флагманом флагманом парфюмерии и косметики всего СССР. Духи Рижская сирень, Тайны рижанки, Соло, Кокетка, Виноград и другие могли составить достойную конкуренцию Новой заре, и пользовались огромной популярностью у советских дам. Несмотря на немалую цену, флаконы буквально сметали с прилавков магазинов.
90-е и 2000-е годы завод отчаянно пытался остаться на плаву, однако в 2019 году все же был признан банкротом.
3. Жвачки Kalev
г. Таллин, Эстония
Ассортимент сладкой продукции кондитерской фабрики Kalev с эмблемой в форме паруса, основанной еще в 1806 году, как конфеты, шоколадки, вафли, зефир и мармелад в советское время составлял свыше 200 наименований, но именно первая во всем СССР линия по производству дефицитной жвачки, запущенная в 1976 году после давки из-за нее в столичном дворце спорта "Сокольники" после хоккейного матча, сделала фабрику знаменитой на весь Союз. Несколько лет жвачку упаковывали в толстые прямоугольные брикеты.
Перед Олимпиадой-80 было закуплено зарубежное оборудование, что вкупе с имевшимся опытом позволило Эстонии занять львиную долю советского рынка по выпуску бубль-гума, оставив московскую, ленинградскую и ереванскую фабрики позади. Апельсиновая, клубничная, мятная и кофейная жвачки в форме пластинок с надписями на русском и эстонском по 50 коп. за упаковку с 5 пастилками стали настоящим хитом 80-х.
Фабрика и сейчас выпускает продукцию под маркой Kalev, хотя в 2018 году ее приобрел норвежский концерн Orkla. Но былой славы как на весь СССР ей уже не вернуть.
4. Микроавтобусы РАФ
г. Рига и Елгава, Латвия
Рижский автобусный завод прославился выпуском пассажирских микроавтобусов - "рафиков": сначала РАФ-677, которые выпускали с 1959 по 1976 годы (грузовой вариант делали в Ереване), а затем и РАФ-2203 на базе Волги ГАЗ-24, который использовался как маршрутные такси на 11 мест, милицейский транспорт, скорые, реанимобили и открытые экскурсионные автопоезда по всему Союзу. Именно РАФ-2203 с передовым для конца 70-х дизайном стал официальным транспортом Олимпиады-80.
После распада Союза продажи рафиков резко сократились, а начало выпуска конкурирующих Газелей в Нижнем Новгороде в середине 90-х поставило жирный крест на латвийском заводе, который закрылся в 1997 году.
5. Телевизоры Шилялис
г. Каунас, Литва
В советские времена на Каунасском радиозаводе трудилось свыше 7 тыс. человек, а его переносные мини-телевизоры, которые завод выпускал с 1972 года, были мечтой миллионов советских граждан, а также поставлялись на экспорт более чем в 20 стран.
В 1978 году на прилавках появилась первая цветная модель "Шилялис Ц-401" с диагональю 32 см и ярким корпусом, которая была идеальным решением для небольших кухонь в типовых панельных домах. Также благодаря компактным размерам и весу всего 17 кг его можно было взять с собой на дачу и даже пикник в лесу за счет встроенной антенны и опции работы от автомобильного аккумулятора. Стоил агрегат почти 500 руб., но тем не менее был большим дефицитом. В 80-е годы появились усовершенствованные прямоугольные модели Ц-410/420/440/445.
После получения Литвой независимости завод продержался на плаву буквально пару лет, пока не закрылся в 1993 году.
6. Электрички и трамваи РВЗ
г. Рига, Латвия
Рижский вагоностроительный завод (РВЗ, эмблема указывалась по-латышски RVR) был основан еще в 1895 году как общество "Феникс". После победы в ВОВ и национализации здесь было развернуто производство пригородных электропоездов и трамваев, а позднее и дизель-поездов, которые использовались по всему СССР.
Каждый из нас ездил на дачу или в "колбасный рейд" на Москву на зеленой электричке ЭР-1, ЭР-2 (постоянный ток) или ЭР-7, ЭР-9 (переменный ток) с деревянными лавочками, которые делал завод. Неэлектрифицированные железные дороги обслуживали рижские дизели ДР1А. Именно на РВЗ был построен скоростной электропоезд ЭР-200, который курсировал между Москвой и Ленинградом.
Трамваи РВЗ-6 с 1960-х по 2000-е годы бегали по улицам многих советских городов.
В постсоветское время завод держался на плаву за счет ремонта электричек со всего СНГ. Однако после их массовых списаний в 2020 году некогда завод-гигант был объявлен банкротом, и сейчас большая часть корпусов на огромной территории стоит в запустении и разрушается, хотя часть площадей арендуют магазины и частные фирмы.
Источник:
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