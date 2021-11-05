Витрина СССР: 6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики

Жизнь в "советской загранице" была максимально похожа на буржуазную Европу - необычная архитектура городов, которые служили интерьерами для советских фильмов про Запад, рокеры и панки, на которых власти смотрели сквозь пальцы, единоличные хозяйства вместо совхозов, снабжение продовольствием по высшей категории. Кроме того, силами всего Союза в советское время было построено и восстановлено после войны множество заводов и фабрик, где производили передовые марки товары народного потребления, которые пользовались высоким спросом и были известны почти каждому жителю СССР.

После распада СССР и взятого курса прибалтийских государств на объединение с Европой и отторжение всего советского, практически все некогда успешные бренды обанкротились, потеряв привычные рынки сбыта продукции и не выдержав конкуренции.

1. Радиолы и приемники ВЭФ

г. Рига, Латвия