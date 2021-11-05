Витрина СССР: 6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики

FISHKINET
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом... Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО 16 снимков, которые поражают воображение 16 снимков, которые поражают воображение Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение девушке, заставили извиняться на коленях В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение... 30 фактов, от которых мурашки по коже 30 фактов, от которых мурашки по коже Её голос регулярно слышат пассажиры метро Её голос регулярно слышат пассажиры метро Весёлые картинки. Выпуск 35 Весёлые картинки. Выпуск 35 25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР 25 архивных фотографий: как выглядели женские спортивные команды СССР 15 колоритных кадров из России, которые только кажутся постановочными - но на деле отражают реальность 15 колоритных кадров из России, которые только кажутся... Когда ты ну очень плохой мальчик Когда ты ну очень плохой мальчик "Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом центре "Это же некрасиво": кавказцы пристали к Сергею Звереву в торговом... 20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть 20 странных и необычных вещей, на которые приятно смотреть 20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а два - лучше 20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а... «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор Russia Today о кавказцах «Скоро допрыгаются. Им покажут, кто в доме хозяин!» Редактор... Неприступная морская крепость –русский форт Боярд на Каспии. Необитаем и очень опасен Неприступная морская крепость –русский форт Боярд на Каспии.... Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Фотоподборка Фотоподборка
Витрина СССР: 6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики

Витрина СССР: 6 забытых товарных брендов из советской Прибалтики (7 фото)

Автор:
05 ноября 2021 19:02
Метки: СССР   прибалтика   промышленность   
518
7

Несмотря на то, что власти современных Эстонии, Латвии и Литвы солидарно считают советский период не иначе как "оккупацией", прибалтийские республики, присоединенные к СССР в 1939 году, в советский период являлись своеобразной витриной всего Советского Союза и островком Европы для советских граждан, а также эталоном материального благополучия.

Жизнь в "советской загранице" была максимально похожа на буржуазную Европу - необычная архитектура городов, которые служили интерьерами для советских фильмов про Запад, рокеры и панки, на которых власти смотрели сквозь пальцы, единоличные хозяйства вместо совхозов, снабжение продовольствием по высшей категории. Кроме того, силами всего Союза в советское время было построено и восстановлено после войны множество заводов и фабрик, где производили передовые марки товары народного потребления, которые пользовались высоким спросом и были известны почти каждому жителю СССР.


После распада СССР и взятого курса прибалтийских государств на объединение с Европой и отторжение всего советского, практически все некогда успешные бренды обанкротились, потеряв привычные рынки сбыта продукции и не выдержав конкуренции.


1. Радиолы и приемники ВЭФ

г. Рига, Латвия

×

Рижский государственный электротехнический завод "ВЭФ" (VEF), основанный в 1919 году, в советское время был одним из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности, обеспечивая работой более 20 тыс. человек и выпуская качественные телефоны и радиоаппаратуру (радиолы, приемники), ценившуюся покупателями.


Самые узнаваемые марки завода - жутко дефицитные транзисторные переносные радиоприемники на батарейках Спидола, появившиеся в 1960-е годы, которые могли ловить короткие волны, на которых вещали западные радиостанции. Стационарные телефоны с дисковым и кнопочным набором от ВЭФ стояли в квартирах у многих счастливчиков, которым провели телефон. Также завод производил и шпионские микрофотокамеры под маркой Minox.


В конце 90-х годов завод приватизировали и разделили на множество мелких фирм, большинство из которых обанкротилось, а на части территории бывшего завода сейчас стоит торговый центр Domina, а заводские цеха заняли склады.


2. Духи Дзинтарс

г. Рига, Латвия

История марки Dzintars, которая по-русски переводится как "янтарь", началась еще в 1849 году. В 1950-е годы после национализации и ряда объединений был создан парфюмерно-косметический завод, который стал флагманом флагманом парфюмерии и косметики всего СССР. Духи Рижская сирень, Тайны рижанки, Соло, Кокетка, Виноград и другие могли составить достойную конкуренцию Новой заре, и пользовались огромной популярностью у советских дам. Несмотря на немалую цену, флаконы буквально сметали с прилавков магазинов.


90-е и 2000-е годы завод отчаянно пытался остаться на плаву, однако в 2019 году все же был признан банкротом.


3. Жвачки Kalev

г. Таллин, Эстония

Ассортимент сладкой продукции кондитерской фабрики Kalev с эмблемой в форме паруса, основанной еще в 1806 году, как конфеты, шоколадки, вафли, зефир и мармелад в советское время составлял свыше 200 наименований, но именно первая во всем СССР линия по производству дефицитной жвачки, запущенная в 1976 году после давки из-за нее в столичном дворце спорта "Сокольники" после хоккейного матча, сделала фабрику знаменитой на весь Союз. Несколько лет жвачку упаковывали в толстые прямоугольные брикеты.


Перед Олимпиадой-80 было закуплено зарубежное оборудование, что вкупе с имевшимся опытом позволило Эстонии занять львиную долю советского рынка по выпуску бубль-гума, оставив московскую, ленинградскую и ереванскую фабрики позади. Апельсиновая, клубничная, мятная и кофейная жвачки в форме пластинок с надписями на русском и эстонском по 50 коп. за упаковку с 5 пастилками стали настоящим хитом 80-х.


Фабрика и сейчас выпускает продукцию под маркой Kalev, хотя в 2018 году ее приобрел норвежский концерн Orkla. Но былой славы как на весь СССР ей уже не вернуть.


4. Микроавтобусы РАФ

г. Рига и Елгава, Латвия

Рижский автобусный завод прославился выпуском пассажирских микроавтобусов - "рафиков": сначала РАФ-677, которые выпускали с 1959 по 1976 годы (грузовой вариант делали в Ереване), а затем и РАФ-2203 на базе Волги ГАЗ-24, который использовался как маршрутные такси на 11 мест, милицейский транспорт, скорые, реанимобили и открытые экскурсионные автопоезда по всему Союзу. Именно РАФ-2203 с передовым для конца 70-х дизайном стал официальным транспортом Олимпиады-80.


После распада Союза продажи рафиков резко сократились, а начало выпуска конкурирующих Газелей в Нижнем Новгороде в середине 90-х поставило жирный крест на латвийском заводе, который закрылся в 1997 году.


5. Телевизоры Шилялис

г. Каунас, Литва

В советские времена на Каунасском радиозаводе трудилось свыше 7 тыс. человек, а его переносные мини-телевизоры, которые завод выпускал с 1972 года, были мечтой миллионов советских граждан, а также поставлялись на экспорт более чем в 20 стран.


В 1978 году на прилавках появилась первая цветная модель "Шилялис Ц-401" с диагональю 32 см и ярким корпусом, которая была идеальным решением для небольших кухонь в типовых панельных домах. Также благодаря компактным размерам и весу всего 17 кг его можно было взять с собой на дачу и даже пикник в лесу за счет встроенной антенны и опции работы от автомобильного аккумулятора. Стоил агрегат почти 500 руб., но тем не менее был большим дефицитом. В 80-е годы появились усовершенствованные прямоугольные модели Ц-410/420/440/445.


После получения Литвой независимости завод продержался на плаву буквально пару лет, пока не закрылся в 1993 году.


6. Электрички и трамваи РВЗ

г. Рига, Латвия

Рижский вагоностроительный завод (РВЗ, эмблема указывалась по-латышски RVR) был основан еще в 1895 году как общество "Феникс". После победы в ВОВ и национализации здесь было развернуто производство пригородных электропоездов и трамваев, а позднее и дизель-поездов, которые использовались по всему СССР.


Каждый из нас ездил на дачу или в "колбасный рейд" на Москву на зеленой электричке ЭР-1, ЭР-2 (постоянный ток) или ЭР-7, ЭР-9 (переменный ток) с деревянными лавочками, которые делал завод. Неэлектрифицированные железные дороги обслуживали рижские дизели ДР1А. Именно на РВЗ был построен скоростной электропоезд ЭР-200, который курсировал между Москвой и Ленинградом.

Трамваи РВЗ-6 с 1960-х по 2000-е годы бегали по улицам многих советских городов.


В постсоветское время завод держался на плаву за счет ремонта электричек со всего СНГ. Однако после их массовых списаний в 2020 году некогда завод-гигант был объявлен банкротом, и сейчас большая часть корпусов на огромной территории стоит в запустении и разрушается, хотя часть площадей арендуют магазины и частные фирмы.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   прибалтика   промышленность   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Евгений 2 часа назад
Прибалтика была лицом Советского Союза а стала задницей Европы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio Минуту назад
Ну могу еще добавить текстильный комбинат Кренгольм. Один из самых крупных не только в союзе но и в мире. Выпускали хб ткани, гобелены и махровые изделия. Ныне покойный

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Aleksey (questov) 36 минут назад
А как же "Радиотехника", у меня до сих пор акустика S-90 работает, и получше современных аналогов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
alexis 57 минут назад
Эх детишки, а почему игрушки "NORMA" не вспоминаете?
https://back-in-ussr.com/2015/12/katalog-igrushek-p-o-norma.htmlhttps://back-in-ussr.com/2015/12/katalog-igrushek-p-o-norma.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk Час назад
номер не помню, ездил на этой или такой же с этой остановки в Болдерая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
zloykoyot Час назад
Хм, кем забытых, автор? Родившимися в 90-е? Так откуда им и знать о таких марках? Разве что об этом ещё могут знать:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков Час назад
В районе метро Парк Культуры им. Горького был магазин прибалтов, где можно было купить жвачки, тогда еще офигенные- шарики, а внутри сироп. Вот не могу найти инфу. Это были 80-е. То ли витрум, то ли зинтари. Не показывает поисковик. Вот там как раз было много всего. Этот пост- сотая толика. Там и консервы были и конфеты и прочая лабуда. А на улице Пятницкая был магазин "Букур". Потом его в Березку переделали. Так или иначе там тоже был более обширный ассортимент товаров из Прибалтики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
теперь у них производятся русофобы , заднеприводные недолюди и потомки девизии СС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
Ольга 2 часа назад
А шпроты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sedoisever 2 часа назад
Телефоны VEF, телевизоры "Таурас".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР Финскую журналистку удивила одна российская особенность Финскую журналистку удивила одна российская особенность 10 копеек за 2 500 000 рублей и другие 7 примеров особо ценных вещей эпохи СССР 10 копеек за 2 500 000 рублей и другие 7 примеров особо ценных вещей эпохи СССР Самые странные магазины СССР Самые странные магазины СССР Как Швеция пыталась отобрать у России Прибалтику Как Швеция пыталась отобрать у России Прибалтику
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3951110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР
0
21
Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#кино#актеры#смешные#приколы#прикол#сарказм#коронавирус#полиция
#Юмор#история#СССР#животные#прикольные#сша#мигранты#смешно#интересное#роль
#интересно#подборка#Россия#картинки#забавно#Вакцинация#новости#на различный вкус#фильм#девушки
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться