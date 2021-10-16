Финскую журналистку удивила одна российская особенность

В России хорошо развита сеть ремонта всего на свете. Это заставило девушку задуматься, насколько безумна культура потребления в ее стране.
Проживающая в Швеции финская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала в своей статье для местного издания Dagens Nyheter об удивительной способности россиян ремонтировать практически любые вещи, кото.
Женщина привела в пример случай, когда прожгла дыру на любимом свитере:
"И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь".
По мнению журналистки русские мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров, причем такие услуги стоят недорого и выполняются "невероятно быстро". По мнению публициста, это в первую очередь связано с советским прошлым.
"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", - высказала предположение Лаурен.
Лаурен пожаловалась, что в Швеции подобная система совершенно не развита в отличие от системы сортировки и переработки мусора. Но эти успехи резко контрастируют с тем, что многим вещам можно дать вторую жизнь, а не выбрасывать.
"Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", - отметила женщина.
В конце статьи Лаурен призналась, что Россия показала ей насколько безумна культура потребления в ее стране.
Анна-Лена Лаурен родилась в Финляндии в 1976 году. В университете в Турку изучала политологию, русский язык и литературу. Некоторое время жила в столице России и посвятила этому отрезку жизни книгу - "С тех пор, как я приехала в Москву". Лаурен - обладательница многих журналистских премий и наград. В шведских изданиях ее называют экспертом по России и странам СНГ.
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Чт?
Причем выбрал инженера электронщика рукастого, головастого, который занимается ЧПУ и созданием электроники и софта для больших городских часов. В итоге три дня разжевывал что гелиостат работает по принципу того что нормаль зеркала направлена между вектором на солнце и вектором на мишень. Что нормаль зеркала считается векторным лять произведением этих двух векторов а не направлением на солнце. 4 месяца он мне мозги делал, заэпало это меня настолько что я сел и за 3 часа сам портировал все и rs232 терминал к этому делу прицепил.
В другой раз механику пытался заказать, те же условия, говорю - мне некогда заниматься "творчеством" скомпонуй мне инструмент в коробку, все детали этого инструмента вот тебе в Step файлах, задача не делать красиво, задача сделать так чтобы все ложилось удобно. Тетрис по сути - итог, 2 недели мозгойопства и вырисовывания красивеньких петель на ящике и модерновых прорезей окон охлаждения а сам ящик в полтора раза больше того что должно быть и детали уложены как в гроб лять. Так что пока что я хороших специалистов, даже на небольшие в 2-3 дня проекты за нормальные, я считаю, деньги в 40тыр - я найти не могу.
А микроволновку, че ее там чинить, заменил копеечный диод на вторичке трансформатора и все тут. 99% поломок из разряда "крутится но не греет" чинятся заменой этого диода.