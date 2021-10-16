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Финскую журналистку удивила одна российская особенность

Финскую журналистку удивила одна российская особенность (4 фото)

Автор:
16 октября 2021 18:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   мнение   потребление   ремонт   статья   швеция   
1191
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В России хорошо развита сеть ремонта всего на свете. Это заставило девушку задуматься, насколько безумна культура потребления в ее стране.

Проживающая в Швеции финская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала в своей статье для местного издания Dagens Nyheter об удивительной способности россиян ремонтировать практически любые вещи, кото.


Женщина привела в пример случай, когда прожгла дыру на любимом свитере:


"И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь".

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По мнению журналистки русские мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров, причем такие услуги стоят недорого и выполняются "невероятно быстро". По мнению публициста, это в первую очередь связано с советским прошлым.


"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", - высказала предположение Лаурен.


Лаурен пожаловалась, что в Швеции подобная система совершенно не развита в отличие от системы сортировки и переработки мусора. Но эти успехи резко контрастируют с тем, что многим вещам можно дать вторую жизнь, а не выбрасывать.


"Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", - отметила женщина.


В конце статьи Лаурен призналась, что Россия показала ей насколько безумна культура потребления в ее стране.

Анна-Лена Лаурен родилась в Финляндии в 1976 году. В университете в Турку изучала политологию, русский язык и литературу. Некоторое время жила в столице России и посвятила этому отрезку жизни книгу - "С тех пор, как я приехала в Москву". Лаурен - обладательница многих журналистских премий и наград. В шведских изданиях ее называют экспертом по России и странам СНГ.

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Метки: СССР   мнение   потребление   ремонт   статья   швеция   
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9  комментариев
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23k
Саня 44 минуты назад
Это она еще про синюю изоленту не знает)
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404
konstantinkaz2016 2 минуты назад
Да мы такие. Установил я после ремонта новый вентилятор в ванную за 1500 тенге(260 рубчиков). Через год он заклинил, сломались крепления пропеллера, сделал новые из металла. Еще через год заскрипел подшипник, смазал без разбора. Сейчас слышу запускается не сразу, видать моторчику хана, всё таки придется новый купить. И самое интересное, купить не проблема, но вот интересно отремонтировать.
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268
Мы Ул 2 минуты назад
"ремонтировать практически любые вещи, кото."
Чт?
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1k
-(0)_(0)- 19 минут назад
Финская журналистка не сопоставляла зарплаты и уровень цен. То что в их финляндиях высокие зарплаты и соответсвенно дорогая рабочаа сила, делает ремонт просто нерентабельным. А в России ремонт вполне рентабелен, поэтому и ремонтируют.
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54
SHAGREEN Полчаса назад
Кроме того, все, что все-таки выбрасывается, тут же подбирается приветливыми, улыбчивыми бомжами и обретает третью жизнь. Просто волшебная страна Оз.
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21k
pssst Полчаса назад
если вещь годная - почему бы и не чинить. Вот только годных вещей все меньше и меньше.
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9k
harlamov 37 минут назад
У нас очень дешёвый бывает ремонт. Сидит какой-нибудь кандидат физико-математических наук и микроволновку починят. В Швеции час его работы стоил бы как вагон микроволновок, а у нас чисто по соседки или за бутылку. Поэтому и ремонтируем. Много рукастых и головастых, и труд их копейки стоит.
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