Финскую журналистку удивила одна российская особенность

Лаурен пожаловалась, что в Швеции подобная система совершенно не развита в отличие от системы сортировки и переработки мусора. Но эти успехи резко контрастируют с тем, что многим вещам можно дать вторую жизнь, а не выбрасывать.





"Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", - отметила женщина.





В конце статьи Лаурен призналась, что Россия показала ей насколько безумна культура потребления в ее стране.