Хирург из Абакана показал, до чего можно довести себя самостоятельным лечением зуба чесноком и водкой

Женщина из Абакана в течение двух недель терпела боль и самостоятельно лечила зуб мудрости. Для этого она использовала самые необычные народные средства, и чеснок с водкой из этого перечня - еще "цветочки". В отчаянии страдающая использовала даже лыжную мазь, вспомнив о совете Малахова, а также ходила к целительнице, которая "заговорила" зуб. В итоге боль прошла, зато появился отек под челюстью.

К стоматологам она обратилась, лишь когда не смогла открыть рот и появилась одышка. Увеличившийся за две недели самостоятельного лечения отек стал угрожающим. Женщину госпитализировали и провели четыре (!!!) операции.

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