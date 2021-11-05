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Хирург из Абакана показал, до чего можно довести себя самостоятельным лечением зуба чесноком и водкой

Хирург из Абакана показал, до чего можно довести себя самостоятельным лечением зуба чесноком и водкой (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 10:21
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: зуб мудрости   профилактика   самолечение   стоматология   фото   хирургия   
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Посещение стоматологов для многих из нас сродни пыткам. Даже с сильной зубной болью люди предпочитают накачивать себя таблетками, но не обращаются за помощью к врачам. Челюстно-лицовой хирург опубликовал фото пациентки, которая довела себя самолечением до флегмоны.

Женщина из Абакана в течение двух недель терпела боль и самостоятельно лечила зуб мудрости. Для этого она использовала самые необычные народные средства, и чеснок с водкой из этого перечня - еще "цветочки". В отчаянии страдающая использовала даже лыжную мазь, вспомнив о совете Малахова, а также ходила к целительнице, которая "заговорила" зуб. В итоге боль прошла, зато появился отек под челюстью.


К стоматологам она обратилась, лишь когда не смогла открыть рот и появилась одышка. Увеличившийся за две недели самостоятельного лечения отек стал угрожающим. Женщину госпитализировали и провели четыре (!!!) операции.


Осторожно! Все фото не рекомендуются для просмотра впечатлительным, беременным и тем, кто в настоящий момент принимает пищу!


В реанимации пациентка провела 14 дней, а после заново училась глотать пищу и слюну.

Сейчас пациентка восстанавливается, чувствует себя хорошо. Однако на память о зубе ей остались рубцы на шее.


Этим случаем из своей практики поделился челюстно-лицевой хирург Руслан Меллин, который предупредил о необходимости без промедления удалять разрушенные зубы.

А вы, уважаемые фишкяне, не боитесь походов к стоматологу?

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Метки: зуб мудрости   профилактика   самолечение   стоматология   фото   хирургия   
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6  комментариев
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salim777 58 минут назад
Как-то мой сынишка спросил: Пап, а сколько лет раньше люди жили? Я ответил, что до развития медицины человек жил до первой серьёзной (а иногда и не очень серьёзной) болезни. Вот тебе, сын, 8 лет. Что у тебя было к этому возрасту? Грыжу оперировали, отек уха был несколько раз. Скорее всего ты бы пережил эти болезни и дальше жил. А вот у меня в 13 лет аппендицит был. Оперировали. Случись это на несколько веков раньше, жизнь моя в 13 лет и закончилась бы. И десна загноилась как-то в молодости. И гнойный абсцесс на губе был. Тоже оперировали. И так далее. Вот так от болезни до болезни люди и жили. Поэтому раньше в 30 лет уже старик, в 40 долгожитель. Слава науке и медицине. Хотелось бы пожить подольше. А пациентка из поста выше -идиотка. Болит - иди лечи. Не надо самолечением заниматься. Время упустишь, потом уже никакие деньги не спасут.
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yahaomsk Час назад
не боль отпугивает от похода к стоматологу ,а ценник ....
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