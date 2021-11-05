Хирург из Абакана показал, до чего можно довести себя самостоятельным лечением зуба чесноком и водкой

Посещение стоматологов для многих из нас сродни пыткам. Даже с сильной зубной болью люди предпочитают накачивать себя таблетками, но не обращаются за помощью к врачам. Челюстно-лицовой хирург опубликовал фото пациентки, которая довела себя самолечением до флегмоны.
Женщина из Абакана в течение двух недель терпела боль и самостоятельно лечила зуб мудрости. Для этого она использовала самые необычные народные средства, и чеснок с водкой из этого перечня - еще "цветочки". В отчаянии страдающая использовала даже лыжную мазь, вспомнив о совете Малахова, а также ходила к целительнице, которая "заговорила" зуб. В итоге боль прошла, зато появился отек под челюстью.
К стоматологам она обратилась, лишь когда не смогла открыть рот и появилась одышка. Увеличившийся за две недели самостоятельного лечения отек стал угрожающим. Женщину госпитализировали и провели четыре (!!!) операции.
Осторожно! Все фото не рекомендуются для просмотра впечатлительным, беременным и тем, кто в настоящий момент принимает пищу!
В реанимации пациентка провела 14 дней, а после заново училась глотать пищу и слюну.
Сейчас пациентка восстанавливается, чувствует себя хорошо. Однако на память о зубе ей остались рубцы на шее.
Этим случаем из своей практики поделился челюстно-лицевой хирург Руслан Меллин, который предупредил о необходимости без промедления удалять разрушенные зубы.
А вы, уважаемые фишкяне, не боитесь походов к стоматологу?
Источник:
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