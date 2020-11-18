Как поставить виниры и сколько это стоит

Виниры — ортопедические конструкции, закрывающие лицевую (то есть видимую) часть зуба.
В основном виниры ставят с эстетической целью — то есть для красоты. Но в некоторых ситуациях они могут выполнять и функциональные задачи.
В основном виниры ставят с эстетической целью — то есть для красоты. Но в некоторых ситуациях они могут выполнять и функциональные задачи.
Чем виниры отличаются от коронок и композитной реставрации
Винир охватывает лицевую поверхность, боковые поверхности и режущий край зуба. Главная функция виниров — эстетическая, поэтому ставят их в основном на передние зубы.
Коронка охватывает все поверхности зуба. Существует модный тренд — «виниры 360», когда зуб по всей поверхности покрыт безметалловой керамикой. Но это маркетинговый ход. По факту «виниры 360» уже являются коронками.
Композитная реставрация — восстановление анатомической формы зуба при помощи пломбировочного материала. Главная функция композитной реставрации — восстановление любого поврежденного зуба. Это прежде всего лечение зубов.
Врачи-терапевты редко имеют право делать и эстетические реставрации, и работать с непрямыми реставрациями (то есть ставить виниры) — если это не работа на имплантах. Правда, обычно они этого делать не умеют.
Чтобы решать эстетические задачи, работая с керамическими винирами, врачу нужна дополнительная специализация — он должен быть ортопедом. При этом врач-ортопед имеет право и работать с винирами, и делать композитную реставрацию.
Коронка охватывает все поверхности зуба. Существует модный тренд — «виниры 360», когда зуб по всей поверхности покрыт безметалловой керамикой. Но это маркетинговый ход. По факту «виниры 360» уже являются коронками.
Композитная реставрация — восстановление анатомической формы зуба при помощи пломбировочного материала. Главная функция композитной реставрации — восстановление любого поврежденного зуба. Это прежде всего лечение зубов.
Врачи-терапевты редко имеют право делать и эстетические реставрации, и работать с непрямыми реставрациями (то есть ставить виниры) — если это не работа на имплантах. Правда, обычно они этого делать не умеют.
Чтобы решать эстетические задачи, работая с керамическими винирами, врачу нужна дополнительная специализация — он должен быть ортопедом. При этом врач-ортопед имеет право и работать с винирами, и делать композитную реставрацию.
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В чем разница между винирами и брекетами
Виниры прикрепляют к зубам на постоянной основе. Брекеты — временная ортодонтическая конструкция, позволяющая исправить неправильное положение зубов. Иногда пациенты интересуются «композитными брекетами» — но на самом деле это просто виниры.
Действительно, благодаря винирам мы можем исправить внешний вид зубов — например, обработав выступающий кусок зуба и придав ему правильную форму. Но это не совсем правильное лечение, а компромисс, на который соглашаются некоторые пациенты, которые хотят красивую улыбку, но не хотят носить брекеты, позволяющие поставить зубы в прямой ряд.
Если у человека правильный прикус и хорошие здоровые зубы, не всегда имеет смысл заниматься ортодонтическим лечением ради разворота одного зуба на полмиллиметра. Иногда проще поставить винир.
Если у человека неправильный прикус или искривленные, но при этом хорошие и здоровые зубы, то, чтобы это исправить при помощи виниров, зуб придется обрабатывать слишком сильно. В этой ситуации уважающий себя и пациента доктор будет настаивать на ношении брекетов.
Устанавливать брекеты поверх виниров нежелательно. Брекеты клеятся к керамике плохо, так что есть вероятность, что они будут часто отклеиваться. Кроме того, придется использовать клей, следы которого заполировать потом будет невозможно. Если у человека уже стоят виниры, можно попробовать исправить прикус зубов при помощи кап.
Действительно, благодаря винирам мы можем исправить внешний вид зубов — например, обработав выступающий кусок зуба и придав ему правильную форму. Но это не совсем правильное лечение, а компромисс, на который соглашаются некоторые пациенты, которые хотят красивую улыбку, но не хотят носить брекеты, позволяющие поставить зубы в прямой ряд.
Если у человека правильный прикус и хорошие здоровые зубы, не всегда имеет смысл заниматься ортодонтическим лечением ради разворота одного зуба на полмиллиметра. Иногда проще поставить винир.
Если у человека неправильный прикус или искривленные, но при этом хорошие и здоровые зубы, то, чтобы это исправить при помощи виниров, зуб придется обрабатывать слишком сильно. В этой ситуации уважающий себя и пациента доктор будет настаивать на ношении брекетов.
Устанавливать брекеты поверх виниров нежелательно. Брекеты клеятся к керамике плохо, так что есть вероятность, что они будут часто отклеиваться. Кроме того, придется использовать клей, следы которого заполировать потом будет невозможно. Если у человека уже стоят виниры, можно попробовать исправить прикус зубов при помощи кап.
Разновидности виниров по способам установки и материалам
По способу установки виниры можно разделить на два больших типа.
Прямые — их делают прямо во рту пациента, непрямые — их в мастерской делает зубной техник, а врач затем приклеивает к зубам пациента.
Еще бывают полупрямые виниры, но к медицине они не имеют отношения. Это съемные накладки на зубы из композитного пломбировочного материала, который запекается в специальных печах. Такие виниры продают уже готовыми, а предназначены они исключительно для того, чтобы зубы на фотографии выглядели красивыми. Носить полупрямые виниры постоянно нельзя: накладки на зубы не индивидуальные, так что в них страдает дикция. А еще они очень хрупкие — во время еды могут сломаться и травмировать слизистую.
По материалу изготовления виниры делят на керамические и виниры из пломбировочного материала.
Керамические виниры. Керамические виниры — тонкие накладки на зубы. Их делают зубные техники: на керамический каркас послойно наносят дополнительные слои из прессованной керамики, благодаря которым заготовка становится похожа на зуб с красивым режущим краем. Потом зубной техник обжигает заготовку в печи и получает готовую накладку на зуб.
Прямые — их делают прямо во рту пациента, непрямые — их в мастерской делает зубной техник, а врач затем приклеивает к зубам пациента.
Еще бывают полупрямые виниры, но к медицине они не имеют отношения. Это съемные накладки на зубы из композитного пломбировочного материала, который запекается в специальных печах. Такие виниры продают уже готовыми, а предназначены они исключительно для того, чтобы зубы на фотографии выглядели красивыми. Носить полупрямые виниры постоянно нельзя: накладки на зубы не индивидуальные, так что в них страдает дикция. А еще они очень хрупкие — во время еды могут сломаться и травмировать слизистую.
По материалу изготовления виниры делят на керамические и виниры из пломбировочного материала.
Керамические виниры. Керамические виниры — тонкие накладки на зубы. Их делают зубные техники: на керамический каркас послойно наносят дополнительные слои из прессованной керамики, благодаря которым заготовка становится похожа на зуб с красивым режущим краем. Потом зубной техник обжигает заготовку в печи и получает готовую накладку на зуб.
Керамические виниры делятся на классические и рефракторные. Эти два типа виниров различаются толщиной и способами установки:
Классические виниры толщиной 0,3—0,5 мм по всей поверхности и 1 мм — на режущем крае. При установке классических виниров зубы нужно пришлифовывать, чтобы они не получились слишком крупными.
Рефракторные виниры делаются без каркаса, послойным нанесением обычной полевошпатной керамики. Она мягкая и хрупкая, но в грамотных руках может получиться красивая и эстетичная работа. Ставить такие виниры сложно, поэтому стоят они дорого. В некоторых случаях рефракторные виниры допустимо делать без обработки зубов.
Виниры из пломбировочного материала. Делятся на два типа: накладки на зубы и композитные виниры. Эти два типа виниров отличаются предназначением и способами установки.
Накладки на зубы из композитного пломбировочного материала, которые делает зубной техник. По внешнему виду и функциям они напоминают керамические.
Композитные. Они чем-то напоминают шеллак-маникюр, только для зубов. Стоматолог устанавливает их прямо в кабинете: снимает небольшой слой эмали на передней поверхности зуба, послойно наносит на нее светополимерный композитный пломбировочный материал и «высушивает» его ультрафиолетовой лампой. У таких виниров нет собственного каркаса — это позволяет сделать толщину зуба минимальной, но использовать этот метод можно не всегда.
Классические виниры толщиной 0,3—0,5 мм по всей поверхности и 1 мм — на режущем крае. При установке классических виниров зубы нужно пришлифовывать, чтобы они не получились слишком крупными.
Рефракторные виниры делаются без каркаса, послойным нанесением обычной полевошпатной керамики. Она мягкая и хрупкая, но в грамотных руках может получиться красивая и эстетичная работа. Ставить такие виниры сложно, поэтому стоят они дорого. В некоторых случаях рефракторные виниры допустимо делать без обработки зубов.
Виниры из пломбировочного материала. Делятся на два типа: накладки на зубы и композитные виниры. Эти два типа виниров отличаются предназначением и способами установки.
Накладки на зубы из композитного пломбировочного материала, которые делает зубной техник. По внешнему виду и функциям они напоминают керамические.
Композитные. Они чем-то напоминают шеллак-маникюр, только для зубов. Стоматолог устанавливает их прямо в кабинете: снимает небольшой слой эмали на передней поверхности зуба, послойно наносит на нее светополимерный композитный пломбировочный материал и «высушивает» его ультрафиолетовой лампой. У таких виниров нет собственного каркаса — это позволяет сделать толщину зуба минимальной, но использовать этот метод можно не всегда.
Какие виниры лучше выбрать
Есть задачи, которые могут решить как керамические виниры, так и виниры из пломбировочного материала — поэтому выбор остается за пациентом. Окончательное решение часто зависит от финансовых возможностей и эстетических предпочтений пациента. Керамические виниры долговечнее и красивее — но и стоят дороже.
Преимущества и недостатки
Керамические виниры. Самая эстетичная разновидность виниров. В некоторых случаях керамические виниры могут стоять по 10—20 лет и выглядеть при этом так же хорошо, как и в первый день после установки на зуб. Сроки службы зависят от технологии и от того, насколько качественно доктор и техник сделали свою работу.
Виниры из пломбировочного материала. По внешнему виду уступают керамическим. Со временем пломбировочный материал тускнеет, расслаивается, меняет цвет, может сколоться — в общем, с ним происходит то же самое, что и с любой другой пломбой. Это бюджетный вариант реставрации, который, скорее всего, придется переделать через 3—5 лет.
Виниры из пломбировочного материала. По внешнему виду уступают керамическим. Со временем пломбировочный материал тускнеет, расслаивается, меняет цвет, может сколоться — в общем, с ним происходит то же самое, что и с любой другой пломбой. Это бюджетный вариант реставрации, который, скорее всего, придется переделать через 3—5 лет.
Разница между винирами, которые ставили 15 лет назад и сейчас, огромная
У меня была диастема (щербинка между зубами), и я с детства мечтала, что вырасту, заработаю денег и сделаю себе красивые зубы. Когда я выросла и появились деньги, уже можно было не делать никакие операции, поскольку появились виниры. Это была весна 2006 года.
Я пришла в клинику и сказала, что хочу виниры на два передних зуба. Стоимость и все остальное меня не интересовали. Меня уговорили делать не два винира, а четыре. Обосновали так: передние зубы должны быть чуть длиннее остальных — это выглядит правильнее и здоровее. Поэтому давайте виниры сделаем подлиннее ваших родных зубов. Но тогда будет большой перепад между передними и соседними, а это некрасиво. Поэтому лучше сделать сразу четыре. Эти виниры обошлись мне в 14 тысяч рублей.
Мне порекомендовали не есть ничего такого, что сильно окрашивает: материал немного, но впитывал красители. То есть свеклы я стала избегать. Со временем стык между зубами потемнел, причем довольно сильно. Что с этим делать, я не знала, но ничего особо и не собиралась.
В 2019 я пошла вылечить все зубы перед тем, как купить квартиру. Боялась, что потом не будет на это денег несколько лет. И врач меня уговорил обновить виниры. Сказал, что они уже неэстетично выглядят, материалы старые, и технологии тогда еще были не на уровне. А сейчас все делают намного лучше и красивее.
Прошлые виниры мне делали, как я теперь понимаю, нанося пломбировочный материал слоями. А сейчас предложили сделать керамические виниры. По времени это заняло больше двух недель. Сначала сделали слепки, а потом — временные виниры. Дальше мы очень долго выбирали и согласовывали с врачом параметры основных — цвет, форму и прочее. Пока делали окончательные, я ходила с временными. Их делают одним куском, поэтому ходить с ними сначала не очень приятно, но потом привыкаешь. Когда были готовы основные, их установили по отдельности.
Я не искала клинику долго, а пришла в первую попавшуюся стоматологию. Оказалось, что там недешево. Врач потихоньку выловила меня в коридоре и предложила прийти к ней в другую клинику, где все в два раза дешевле. Поскольку врач мне понравилась, я в итоге сделала все так, как она предложила. На все про все ушло 92 000 Р, но я довольна, поскольку эстетически разница огромная.
Я пришла в клинику и сказала, что хочу виниры на два передних зуба. Стоимость и все остальное меня не интересовали. Меня уговорили делать не два винира, а четыре. Обосновали так: передние зубы должны быть чуть длиннее остальных — это выглядит правильнее и здоровее. Поэтому давайте виниры сделаем подлиннее ваших родных зубов. Но тогда будет большой перепад между передними и соседними, а это некрасиво. Поэтому лучше сделать сразу четыре. Эти виниры обошлись мне в 14 тысяч рублей.
Мне порекомендовали не есть ничего такого, что сильно окрашивает: материал немного, но впитывал красители. То есть свеклы я стала избегать. Со временем стык между зубами потемнел, причем довольно сильно. Что с этим делать, я не знала, но ничего особо и не собиралась.
В 2019 я пошла вылечить все зубы перед тем, как купить квартиру. Боялась, что потом не будет на это денег несколько лет. И врач меня уговорил обновить виниры. Сказал, что они уже неэстетично выглядят, материалы старые, и технологии тогда еще были не на уровне. А сейчас все делают намного лучше и красивее.
Прошлые виниры мне делали, как я теперь понимаю, нанося пломбировочный материал слоями. А сейчас предложили сделать керамические виниры. По времени это заняло больше двух недель. Сначала сделали слепки, а потом — временные виниры. Дальше мы очень долго выбирали и согласовывали с врачом параметры основных — цвет, форму и прочее. Пока делали окончательные, я ходила с временными. Их делают одним куском, поэтому ходить с ними сначала не очень приятно, но потом привыкаешь. Когда были готовы основные, их установили по отдельности.
Я не искала клинику долго, а пришла в первую попавшуюся стоматологию. Оказалось, что там недешево. Врач потихоньку выловила меня в коридоре и предложила прийти к ней в другую клинику, где все в два раза дешевле. Поскольку врач мне понравилась, я в итоге сделала все так, как она предложила. На все про все ушло 92 000 Р, но я довольна, поскольку эстетически разница огромная.
Показания и противопоказания к установке
Показания к установке виниров:
Пломбы на лицевой стороне зуба.
Эмаль некрасивого желтушного или серого цвета, которую нельзя осветлить отбеливанием.
Аномалии в строении зубов.
Кривизна зубов.
Сколы или стертые зубы.
Противопоказания к установке виниров:
Недостаток здоровой эмали. Виниры гораздо надежнее крепятся к эмали, чем к дентину. Если эмаль повреждена, виниры установить нельзя — скорее всего, потребуются более объемные реставрации.
Декомпенсированные жевательные нагрузки: стираемость, бруксизм, отсутствие большого количества жевательных зубов, проблемы с резцовой и протрузионной направляющей. Виниры можно ставить, только когда решены другие проблемы.
Можно ли ставить виниры спортсменам. Людям, которые занимаются боевыми искусствами или экстремальными видами спорта, виниры ставить можно — но только при условии, что они всегда будут заниматься в капах.
Пломбы на лицевой стороне зуба.
Эмаль некрасивого желтушного или серого цвета, которую нельзя осветлить отбеливанием.
Аномалии в строении зубов.
Кривизна зубов.
Сколы или стертые зубы.
Противопоказания к установке виниров:
Недостаток здоровой эмали. Виниры гораздо надежнее крепятся к эмали, чем к дентину. Если эмаль повреждена, виниры установить нельзя — скорее всего, потребуются более объемные реставрации.
Декомпенсированные жевательные нагрузки: стираемость, бруксизм, отсутствие большого количества жевательных зубов, проблемы с резцовой и протрузионной направляющей. Виниры можно ставить, только когда решены другие проблемы.
Можно ли ставить виниры спортсменам. Людям, которые занимаются боевыми искусствами или экстремальными видами спорта, виниры ставить можно — но только при условии, что они всегда будут заниматься в капах.
Как ставят виниры
Как подготовиться к установке. Перед тем как поставить виниры, часто нужно отремонтировать зубы — заменить старые пломбы. А если в участке, на который предполагается ставить виниры, есть зубы без нерва, нужно сделать ревизию корневого канала. Иногда по результатам ревизии оказывается, что на зуб нужно было ставить не винир, а коронку. Некоторым пациентам перед установкой виниров требуется провести коррекцию десны. Это значит, что пациенту сначала нужно пройти лечение у хирурга.
Некоторые хирурги-ортопеды могут самостоятельно подготовить пациентов к установке виниров. Тогда к другим врачам обращаться не придется.
Некоторые хирурги-ортопеды могут самостоятельно подготовить пациентов к установке виниров. Тогда к другим врачам обращаться не придется.
Установка виниров проходит в 4—5 этапов.
1 этап — анализ состояния зубов. Для этого врач фотографирует пациента с легкой и с широкой улыбкой. По этим фотографиям врач оценивает состояние зубов и мягких тканей, чтобы понять, нужно ли их корректировать.
2 этап — подготовка слепка и макета зубов. Врач делает силиконовые оттиски зубов или сканирует зубы в специальном сканере. Силиконовый слепок или цифровой скан врач отсылает технику в лабораторию. Ориентируясь на силиконовый слепок, техник отливает модели зубов, поверх которых наносит реальный или «цифровой» воск. Воск помогает придать зубам нужную форму. Получается макет «идеальных» зубов (специалисты называют его wax-up) — причем техник может учесть пожелания пациента. Однако в большинстве случаев медики лучше понимают, какая форма зубов подходит к той или иной форме лица, так что стоит довериться их опыту.
3 этап — примерка макета на зубы. Готовый макет техник отсылает врачу. Врач переносит модель в рот пациента с помощью силиконового слепка, заполненного пластмассой нужного оттенка — этот процесс называется mock-up. В результате зубы принимают такую же форму, как на макете. Если пациенту нравится результат, можно продолжать работу.
Дальнейшие шаги зависят от того, какие виниры выбрал пациент. Если композитные, то врач установит виниры в тот же визит, больше ничего с зубами не делая. Если керамические — то начнется 4 этап.
4 этап — препарирование зубов. Препарирование нужно, чтобы появилось место под керамический винир. Врач препарирует зубы через макет — ровно на ту глубину, которую займет винир. Затем нужно будет сделать слепок или скан с обработанных зубов и отправить его в лабораторию. Изготовление постоянных керамических виниров занимает одну-три недели.
Все это время пациент будет ходить с временными винирами, которые врач изготовит и наклеит в этот же визит. Временные виниры делают из композитной пластмассы по тому же макету, который использовался для примерки.
Пластиковые виниры почти такие же удобные, как и постоянные. Почти — потому что это монолитная конструкция. Отдельные пластиковые виниры на каждый зуб никто не делает, потому что они будут слишком хрупкими.
Единственный минус пластиковых виниров — пластмасса может впитать в себя пищевые остатки и начать слегка пахнуть. Но никаких неприятных последствий для здоровья зубов за такой короткий срок не будет.
5 этап — установка постоянных виниров. Когда постоянные керамические виниры готовы, врач приглашает пациента на заключительный визит, снимает временные виниры, примеряет и наклеивает постоянные. Если на примерке пациенту или врачу что-то не понравится, можно отправить виниры обратно технику и внести небольшие корректировки.
1 этап — анализ состояния зубов. Для этого врач фотографирует пациента с легкой и с широкой улыбкой. По этим фотографиям врач оценивает состояние зубов и мягких тканей, чтобы понять, нужно ли их корректировать.
2 этап — подготовка слепка и макета зубов. Врач делает силиконовые оттиски зубов или сканирует зубы в специальном сканере. Силиконовый слепок или цифровой скан врач отсылает технику в лабораторию. Ориентируясь на силиконовый слепок, техник отливает модели зубов, поверх которых наносит реальный или «цифровой» воск. Воск помогает придать зубам нужную форму. Получается макет «идеальных» зубов (специалисты называют его wax-up) — причем техник может учесть пожелания пациента. Однако в большинстве случаев медики лучше понимают, какая форма зубов подходит к той или иной форме лица, так что стоит довериться их опыту.
3 этап — примерка макета на зубы. Готовый макет техник отсылает врачу. Врач переносит модель в рот пациента с помощью силиконового слепка, заполненного пластмассой нужного оттенка — этот процесс называется mock-up. В результате зубы принимают такую же форму, как на макете. Если пациенту нравится результат, можно продолжать работу.
Дальнейшие шаги зависят от того, какие виниры выбрал пациент. Если композитные, то врач установит виниры в тот же визит, больше ничего с зубами не делая. Если керамические — то начнется 4 этап.
4 этап — препарирование зубов. Препарирование нужно, чтобы появилось место под керамический винир. Врач препарирует зубы через макет — ровно на ту глубину, которую займет винир. Затем нужно будет сделать слепок или скан с обработанных зубов и отправить его в лабораторию. Изготовление постоянных керамических виниров занимает одну-три недели.
Все это время пациент будет ходить с временными винирами, которые врач изготовит и наклеит в этот же визит. Временные виниры делают из композитной пластмассы по тому же макету, который использовался для примерки.
Пластиковые виниры почти такие же удобные, как и постоянные. Почти — потому что это монолитная конструкция. Отдельные пластиковые виниры на каждый зуб никто не делает, потому что они будут слишком хрупкими.
Единственный минус пластиковых виниров — пластмасса может впитать в себя пищевые остатки и начать слегка пахнуть. Но никаких неприятных последствий для здоровья зубов за такой короткий срок не будет.
5 этап — установка постоянных виниров. Когда постоянные керамические виниры готовы, врач приглашает пациента на заключительный визит, снимает временные виниры, примеряет и наклеивает постоянные. Если на примерке пациенту или врачу что-то не понравится, можно отправить виниры обратно технику и внести небольшие корректировки.
Обязательно ли спиливать свои зубы, чтобы установить виниры. Если нужно сделать из маленьких зубов более крупные, то на зубах делается только минимальный уступ — след от бора на зубах. Они нужны, чтобы плотно и без наплывов соединить винир с эмалью зуба. Но если зубы пациента обычного размера, их нужно будет уменьшить в размере — иначе макет и итоговый результат не совпадут в пропорциях. Для этого зубы придется обработать чуть значительнее.
После обработки под виниры зубы не болят. Вся обработка (пришлифовка) под виниры идет в пределах эмали. Эмаль — защитный барьер, похожий на скорлупу у яйца, так что чувствительных к боли участков на ней нет. Если же у пациента повреждена эмаль и решить проблему пломбированием нельзя, то перед обработкой зуба под винир пациенту делают небольшую анестезию.
Иногда к врачу приходят пациенты, которые хотели бы исправить форму зубов, но при этом не готовы носить брекеты. Если пациенты согласны сильно спилить зубы, проблему можно решить при помощи виниров. В этой ситуации врачи обрабатывают зубы до глубоких слоев эмали и поверхностных слоев дентина. Чтобы такие зубы не стали слишком чувствительными, сразу же после обработки обнаженный дентин запечатывается десенситайзером — специальным составом, который защищает дентин от повреждений, а зуб — от неприятных ощущений.
Удалять нервы из корней зубов не нужно. Зубы под винирами остаются живыми, и ничего страшного с ними не происходит. Между виниром и эмалью все герметично, сухо, микробы и остатки пищи туда не проникают. Зуб работает как здоровый, но при этом выглядит более привлекательно.
Сколько времени занимает установка. Многое зависит от усидчивости пациента, сложности работы и количества виниров. Работа занимает от трех до шести часов.
Иногда установку виниров разбивают на несколько этапов — например, в первый визит их ставят на верхнюю, а во второй — на нижнюю челюсть. Несколько визитов может потребоваться, если виниров предполагается ставить много, а человек нуждается в анестезии — увеличивать дозировку обезболивающих свыше определенного предела нельзя.
После обработки под виниры зубы не болят. Вся обработка (пришлифовка) под виниры идет в пределах эмали. Эмаль — защитный барьер, похожий на скорлупу у яйца, так что чувствительных к боли участков на ней нет. Если же у пациента повреждена эмаль и решить проблему пломбированием нельзя, то перед обработкой зуба под винир пациенту делают небольшую анестезию.
Иногда к врачу приходят пациенты, которые хотели бы исправить форму зубов, но при этом не готовы носить брекеты. Если пациенты согласны сильно спилить зубы, проблему можно решить при помощи виниров. В этой ситуации врачи обрабатывают зубы до глубоких слоев эмали и поверхностных слоев дентина. Чтобы такие зубы не стали слишком чувствительными, сразу же после обработки обнаженный дентин запечатывается десенситайзером — специальным составом, который защищает дентин от повреждений, а зуб — от неприятных ощущений.
Удалять нервы из корней зубов не нужно. Зубы под винирами остаются живыми, и ничего страшного с ними не происходит. Между виниром и эмалью все герметично, сухо, микробы и остатки пищи туда не проникают. Зуб работает как здоровый, но при этом выглядит более привлекательно.
Сколько времени занимает установка. Многое зависит от усидчивости пациента, сложности работы и количества виниров. Работа занимает от трех до шести часов.
Иногда установку виниров разбивают на несколько этапов — например, в первый визит их ставят на верхнюю, а во второй — на нижнюю челюсть. Несколько визитов может потребоваться, если виниров предполагается ставить много, а человек нуждается в анестезии — увеличивать дозировку обезболивающих свыше определенного предела нельзя.
Что нужно знать перед установкой
На какое количество зубов можно установить виниры. Ограничений на количество виниров нет. Чаще всего выбор пациента зависит от степени открытости улыбки. Большинству людей достаточно 6 виниров, но у некоторых улыбка настолько открытая, что нужно 10—12 виниров. При этом некоторым пациентам хочется, чтобы все зубы во рту были одного цвета — тогда виниры можно поставить на все зубы.
Нужно ли привыкать к винирам. После установки виниров зубы могут немного увеличиться в объеме, так что может быть слегка непривычно. При этом классические виниры закрывают только переднюю поверхность зуба и не причиняют неудобств. Привыкать придется разве что к красоте — а есть будет можно, как только вы встанете с зубоврачебного кресла.
Насколько естественными будут выглядеть зубы после установки. Если все сделать правильно, то зубы с установленными на них винирами будут выглядеть естественно и красиво.
Нужно ли привыкать к винирам. После установки виниров зубы могут немного увеличиться в объеме, так что может быть слегка непривычно. При этом классические виниры закрывают только переднюю поверхность зуба и не причиняют неудобств. Привыкать придется разве что к красоте — а есть будет можно, как только вы встанете с зубоврачебного кресла.
Насколько естественными будут выглядеть зубы после установки. Если все сделать правильно, то зубы с установленными на них винирами будут выглядеть естественно и красиво.
Порой пациенты не совсем адекватно понимают задачу установки виниров. Иногда человек смотрит на «отфотошопленную» фотографию, на которой зубы безумно белые, приходит к врачу и говорит, что хочет такие же. Однако не всем идет такая белизна.
Расцветки зубов называются bleach. Bleach 1 — «кислотно-белый» цвет, который смотрится вызывающе и подходит только людям с очень белой кожей. Большинству людей подходит менее броский оттенок Bleach 4 — это смотрится красиво и естественно.
С выбором цвета есть тонкость. Пациент принимает решение на третьем этапе — то есть на этапе примерки макета. Но мерят на зубы не готовые керамические коронки, а временный пластик, который выглядит гораздо тусклее. Если на этом этапе пациенты выберут более яркие зубы, постоянные коронки окажутся гораздо белее, чем они ожидали. Исправить это будет уже невозможно. Чтобы не разочароваться по итогам процедуры и не переплатить за переделку, лучше по поводу выбора цвета зубов посоветоваться с врачом.
Расцветки зубов называются bleach. Bleach 1 — «кислотно-белый» цвет, который смотрится вызывающе и подходит только людям с очень белой кожей. Большинству людей подходит менее броский оттенок Bleach 4 — это смотрится красиво и естественно.
С выбором цвета есть тонкость. Пациент принимает решение на третьем этапе — то есть на этапе примерки макета. Но мерят на зубы не готовые керамические коронки, а временный пластик, который выглядит гораздо тусклее. Если на этом этапе пациенты выберут более яркие зубы, постоянные коронки окажутся гораздо белее, чем они ожидали. Исправить это будет уже невозможно. Чтобы не разочароваться по итогам процедуры и не переплатить за переделку, лучше по поводу выбора цвета зубов посоветоваться с врачом.
Правда ли, что у всех звезд Голливуда стоят виниры. Виниры среди звезд действительно очень популярны, но не факт, что они стоят у всех. То, что мы видим на экране, может быть оптическим обманом. К тому же многие доктора замечают, что у некоторых звезд явные проблемы с зубами и улыбкой — но их, кажется, все устраивает.
Могут ли виниры отвалиться или выпасть. Выпасть — нет, а вот отклеиться, к сожалению, могут. Это происходит редко, в основном в случае нарушения протокола процедуры — например, если винир неправильно высушили.
В некоторых случаях винир может отклеиться, если у пациента есть какие-нибудь особенности зубов — но тогда врач должен предупредить, что подобное в принципе возможно. Если винир отклеится, работу придется переделать — чаще всего это делается бесплатно. От клея, который использует врач, ничего не зависит. Каждый врач работает с тем клеем, пользоваться которым удобнее лично ему — для пациента никакой разницы нет.
Насколько сложно повредить виниры. Винир можно сломать и сколоть — точно так же, как и собственный зуб. Керамика — не противоударная конструкция, так что от травм не защищает. Поэтому у людей, поставивших себе виниры, появляются определенные ограничения.
Придется отказаться от некоторых вредных привычек. Не стоит лузгать семечки, перекусывать мясные кости и оценивать прочность предметов «на зубок» — из-за этого виниры и зубы под ними могут сколоться. «Прикусывать» монетки и вилки, грызть нитки, открывать пиво зубами и кусать яблоки «на отрыв» тоже нельзя — заодно можно оторвать себе и виниры. Яблоки и другие твердые фрукты и овощи придется резать ножом. Других ограничений нет.
Бывает ли гарантия на виниры. В разных клиниках гарантия дается на разный срок, чаще всего — в пределах 6—12 месяцев. Этого времени хватает, чтобы оценить качество работы врача и гигиенические навыки пациента. Если за этот срок пациент сколол, сломал или отклеил винир, врачи исправляют это бесплатно.
В некоторых клиниках предлагают пожизненную гарантию на виниры. На практике это означает, что цена гарантии заложена в изначально завышенную цену на установку виниров. Однако чаще всего такая «продленная» гарантия — просто маркетинговый ход, призванный оправдать высокую цену. Большая часть дефектов выявляется за первые полгода. Если за этот срок с винирами ничего плохого не произошло, скорее всего, стоять они будут долго и надежно.
Через какой срок виниры придется заменить. Виниры нужно менять, если они скололись, сломались, отклеились — или если у пациента поменялось настроение. Если ему захочется поменять цвет или форму виниров, это тоже можно сделать в любой момент — за свой счет.
Если виниры выглядят хорошо, а с другой стороны зуба нет ни кариеса, ни сколов, и если виниры устраивают пациента, менять их смысла нет — даже если с момента установки прошли десятилетия.
Могут ли виниры отвалиться или выпасть. Выпасть — нет, а вот отклеиться, к сожалению, могут. Это происходит редко, в основном в случае нарушения протокола процедуры — например, если винир неправильно высушили.
В некоторых случаях винир может отклеиться, если у пациента есть какие-нибудь особенности зубов — но тогда врач должен предупредить, что подобное в принципе возможно. Если винир отклеится, работу придется переделать — чаще всего это делается бесплатно. От клея, который использует врач, ничего не зависит. Каждый врач работает с тем клеем, пользоваться которым удобнее лично ему — для пациента никакой разницы нет.
Насколько сложно повредить виниры. Винир можно сломать и сколоть — точно так же, как и собственный зуб. Керамика — не противоударная конструкция, так что от травм не защищает. Поэтому у людей, поставивших себе виниры, появляются определенные ограничения.
Придется отказаться от некоторых вредных привычек. Не стоит лузгать семечки, перекусывать мясные кости и оценивать прочность предметов «на зубок» — из-за этого виниры и зубы под ними могут сколоться. «Прикусывать» монетки и вилки, грызть нитки, открывать пиво зубами и кусать яблоки «на отрыв» тоже нельзя — заодно можно оторвать себе и виниры. Яблоки и другие твердые фрукты и овощи придется резать ножом. Других ограничений нет.
Бывает ли гарантия на виниры. В разных клиниках гарантия дается на разный срок, чаще всего — в пределах 6—12 месяцев. Этого времени хватает, чтобы оценить качество работы врача и гигиенические навыки пациента. Если за этот срок пациент сколол, сломал или отклеил винир, врачи исправляют это бесплатно.
В некоторых клиниках предлагают пожизненную гарантию на виниры. На практике это означает, что цена гарантии заложена в изначально завышенную цену на установку виниров. Однако чаще всего такая «продленная» гарантия — просто маркетинговый ход, призванный оправдать высокую цену. Большая часть дефектов выявляется за первые полгода. Если за этот срок с винирами ничего плохого не произошло, скорее всего, стоять они будут долго и надежно.
Через какой срок виниры придется заменить. Виниры нужно менять, если они скололись, сломались, отклеились — или если у пациента поменялось настроение. Если ему захочется поменять цвет или форму виниров, это тоже можно сделать в любой момент — за свой счет.
Если виниры выглядят хорошо, а с другой стороны зуба нет ни кариеса, ни сколов, и если виниры устраивают пациента, менять их смысла нет — даже если с момента установки прошли десятилетия.
Как ухаживать за винирами
Уход за винирами такой же, как и за своими собственными зубами. Пользуйтесь зубной щеткой, ирригатором и зубной нитью.
Можно ли отбеливать виниры. Отбеливать виниры нельзя, но делать профессиональную чистку зубов можно. В пространство между винирами может попадать кофейный и чайный налет, так что их можно очищать. Правда, если вы делаете профессиональную чистку не у того доктора, который ставил вам виниры, нужно предупредить его о винирах, чтобы он выбрал более деликатный инструмент.
Можно ли отбеливать виниры. Отбеливать виниры нельзя, но делать профессиональную чистку зубов можно. В пространство между винирами может попадать кофейный и чайный налет, так что их можно очищать. Правда, если вы делаете профессиональную чистку не у того доктора, который ставил вам виниры, нужно предупредить его о винирах, чтобы он выбрал более деликатный инструмент.
Сколько стоит установка одного винира
Цена варьируется от 16 000 до 100 000 Р за винир. Если клиника зарубежная, то может быть еще больше.
Отличается ли цена за передние и задние зубы. На задние зубы (4, 5, 6 и 7 зубы), как правило, ставят не виниры, а коронки, установка которых требует большей обточки зуба. Некоторым людям можно поставить виниры на 4 и 5 зубы — но только в том случае, если на них нет кариеса. Если объем пломбы больше половины от объема зуба, то на зуб можно ставить только коронку.
Если на задние зубы ставят виниры — они будут стоить столько же, сколько и передние. Как правило, устанавливать винир сложнее, чем коронку. Однако в некоторых случаях установка коронки требует дополнительной подготовки, поэтому может обойтись дороже винира — порядка 25 000 Р.
Отличается ли цена за передние и задние зубы. На задние зубы (4, 5, 6 и 7 зубы), как правило, ставят не виниры, а коронки, установка которых требует большей обточки зуба. Некоторым людям можно поставить виниры на 4 и 5 зубы — но только в том случае, если на них нет кариеса. Если объем пломбы больше половины от объема зуба, то на зуб можно ставить только коронку.
Если на задние зубы ставят виниры — они будут стоить столько же, сколько и передние. Как правило, устанавливать винир сложнее, чем коронку. Однако в некоторых случаях установка коронки требует дополнительной подготовки, поэтому может обойтись дороже винира — порядка 25 000 Р.
Что влияет на стоимость виниров
Способ, которым работает зубной техник. Техники могут работать как с микроскопом, так и без, могут делать как «живую» красивую керамику, так и более стандартные модели.
Все керамические виниры делают из одних и тех же материалов. Но некоторые техники делают виниры стандартного среднего качества, а другие изготавливают очень красивые виниры, но делают их дольше, и стоят они дороже. Один и тот же врач работает сразу с несколькими техниками, так что пациент может выбрать как типовую работу, так и более дорогой эксклюзив. Все это оговаривается заранее.
Уровень клиники. В более раскрученных клиниках работают более дорогие доктора — но по факту у них будут те же самые виниры и зубные техники. Результаты, полученные в «раскрученной» и более скромной клинике, иногда одинаковые.
Все керамические виниры делают из одних и тех же материалов. Но некоторые техники делают виниры стандартного среднего качества, а другие изготавливают очень красивые виниры, но делают их дольше, и стоят они дороже. Один и тот же врач работает сразу с несколькими техниками, так что пациент может выбрать как типовую работу, так и более дорогой эксклюзив. Все это оговаривается заранее.
Уровень клиники. В более раскрученных клиниках работают более дорогие доктора — но по факту у них будут те же самые виниры и зубные техники. Результаты, полученные в «раскрученной» и более скромной клинике, иногда одинаковые.
О чем нужно знать, если собираетесь ставить виниры
Все виниры можно разделить на два типа: керамические и из пломбировочного материала. Керамические красивее и долговечнее, но стоят дороже.
Установка керамических виниров проходит в два визита и занимает 3—6 часов.
Керамические виниры выглядят максимально естественно — кажется, что зубы красивые от природы. Но при выборе цвета стоит довериться врачу — если сделать зубы слишком белыми, это будет выглядеть некрасиво.
Чтобы поставить виниры, зубы придется пришлифовывать. Так что людям с нормальными красивыми зубами естественного оттенка без кариеса и пломб виниры лучше не ставить.
Стоимость установки одного винира — от 16 000 до 100 000 Р за винир. Если клиника зарубежная, то может быть еще дороже.
Установка керамических виниров проходит в два визита и занимает 3—6 часов.
Керамические виниры выглядят максимально естественно — кажется, что зубы красивые от природы. Но при выборе цвета стоит довериться врачу — если сделать зубы слишком белыми, это будет выглядеть некрасиво.
Чтобы поставить виниры, зубы придется пришлифовывать. Так что людям с нормальными красивыми зубами естественного оттенка без кариеса и пломб виниры лучше не ставить.
Стоимость установки одного винира — от 16 000 до 100 000 Р за винир. Если клиника зарубежная, то может быть еще дороже.
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Метки: виниры зубы интересно рот сколько стоит стоматология фото
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