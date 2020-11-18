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Как поставить виниры и сколько это стоит

Как поставить виниры и сколько это стоит (10 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:09
Сообщество : Факты
Метки: виниры   зубы   интересно   рот   сколько стоит   стоматология   фото   
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Виниры — ортопедические конструкции, закрывающие лицевую (то есть видимую) часть зуба.
В основном виниры ставят с эстетической целью — то есть для красоты. Но в некоторых ситуациях они могут выполнять и функциональные задачи.
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Метки: виниры   зубы   интересно   рот   сколько стоит   стоматология   фото   
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