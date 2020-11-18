Как поставить виниры и сколько это стоит

У меня была диастема (щербинка между зубами), и я с детства мечтала, что вырасту, заработаю денег и сделаю себе красивые зубы. Когда я выросла и появились деньги, уже можно было не делать никакие операции, поскольку появились виниры. Это была весна 2006 года.



Я пришла в клинику и сказала, что хочу виниры на два передних зуба. Стоимость и все остальное меня не интересовали. Меня уговорили делать не два винира, а четыре. Обосновали так: передние зубы должны быть чуть длиннее остальных — это выглядит правильнее и здоровее. Поэтому давайте виниры сделаем подлиннее ваших родных зубов. Но тогда будет большой перепад между передними и соседними, а это некрасиво. Поэтому лучше сделать сразу четыре. Эти виниры обошлись мне в 14 тысяч рублей.



Мне порекомендовали не есть ничего такого, что сильно окрашивает: материал немного, но впитывал красители. То есть свеклы я стала избегать. Со временем стык между зубами потемнел, причем довольно сильно. Что с этим делать, я не знала, но ничего особо и не собиралась.



В 2019 я пошла вылечить все зубы перед тем, как купить квартиру. Боялась, что потом не будет на это денег несколько лет. И врач меня уговорил обновить виниры. Сказал, что они уже неэстетично выглядят, материалы старые, и технологии тогда еще были не на уровне. А сейчас все делают намного лучше и красивее.



Прошлые виниры мне делали, как я теперь понимаю, нанося пломбировочный материал слоями. А сейчас предложили сделать керамические виниры. По времени это заняло больше двух недель. Сначала сделали слепки, а потом — временные виниры. Дальше мы очень долго выбирали и согласовывали с врачом параметры основных — цвет, форму и прочее. Пока делали окончательные, я ходила с временными. Их делают одним куском, поэтому ходить с ними сначала не очень приятно, но потом привыкаешь. Когда были готовы основные, их установили по отдельности.



Я не искала клинику долго, а пришла в первую попавшуюся стоматологию. Оказалось, что там недешево. Врач потихоньку выловила меня в коридоре и предложила прийти к ней в другую клинику, где все в два раза дешевле. Поскольку врач мне понравилась, я в итоге сделала все так, как она предложила. На все про все ушло 92 000 Р, но я довольна, поскольку эстетически разница огромная.