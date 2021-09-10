Виды отбеливания зубов – плюсы и минусы

Виды профессионального отбеливания зубов

Отзывы о видах отбеливания зубов в Интернете заставляют многих пациентов поверить в миф об эффективности перекиси водорода, купленной в аптеке, соды, активированного угля и других незамысловатых способов. Идти на поводу таких сомнительных советов не только бессмысленно, но и чревато опасными последствиями — ожогами ротовой полости, повреждениями эмали и повышенной чувствительностью зубов. На самом деле, существует всего два вида профессионального отбеливания – кабинетное и домашнее.





Кабинетное отбеливание

Под этим термином в стоматологии подразумевается отбеливание зубных рядов под контролем врача с применением гелей на основе пероксида водорода или карбамида, а также катализаторов в виде ультрафиолета или лазерного луча. Химический состав воздействует только на 20% органических веществ, содержащихся в твердой зубной ткани (дентине), и не причиняет никакого вреда зубам. Конечный результат процедуры зависит от первоначального оттенка зубов, определенного по шкале VITA. В большинстве случаев удается достичь осветления на 5 – 10 тонов. Рассмотрим особенности каждого вида отбеливания зубов в клинике.

Фотоотбеливание

При фотоотбеливании отбеливающий гель наносится на зубную поверхность с фронтальной стороны. Действие средства ускоряется при помощи лампы с ультрафиолетовым излучением. Один сеанс длится 15 – 30 минут. Максимальное изменение оттенка зубов возможно на 8 – 10 тонов. Стоимость услуги составляет около 10 000 рублей.





Лазерное отбеливание

Реагент на зубах катализируется лазерным лучом, а не лампой с ультрафиолетом. Каждый зуб обрабатывается отдельно. За одну процедуру лазерного отбеливания можно улучшить оттенок на 12 тонов. Цена эффективной методики пропорционально высока — от 20 000 рублей за сеанс.





Химическое отбеливание

При химическом отбеливании на поверхность зубов наносится отбеливающий гель, а ультрафиолет или лазер не применяются. Способ является щадящим, поэтому зубы становятся белее всего на 5 – 7 тонов. Стоимость процедуры составляет около 12 000 рублей.





Внутриканальное отбеливание

Применяют в случае, когда зуб потемнел из-за пломбирования каналов красящими материалами. Стоматолог просверливает отверстие в зубной полости, закладывает осветляющее средство и ставит временную пломбу. После достижения желаемого результата проводится окончательная реставрация зуба. Стот примерно 1 000 рублей за один зуб.





Вопреки убеждению многих пациентов, в ходе популярной процедуры Air Flow осуществляется механическая чистка, а не отбеливание зубов. Мощный поток воздуха, воды, соды и других компонентов удаляет бактериальный и твердый налет, полируя и выравнивая зубную поверхность. После сеанса зубы визуально становятся белее, потому что их очистили от загрязнений и вернули им естественный природный цвет. То же самое можно сказать об отбеливании ультразвуком.

Домашнее отбеливание

Способ подойдет тем, кто хочет отбелить зубы без риска для здоровья и существенно сэкономить. Однако перед применением отбеливания в домашних условиях рекомендуется проконсультироваться со стоматологом во избежание ошибок при выборе подходящего средства и в процессе его использования.

Системы домашнего отбеливания с капами

Гель с индивидуальными капами для домашнего отбеливания выдается в стоматологиях после консультации с врачом. Более простые наборы со стандартными капами можно купить в аптеке. Из-за низкой концентрации перекиси водорода или карбамида в составе геля зубы осветляются на 5 – 8 тонов. Цена набора варьируется от 2 000 до 7 000 рублей. Затраты на изготовление индивидуальной капы составят около 6 000 рублей.





Полоски

Приспособления содержат гель с небольшим содержанием перекиси водорода. Полоски прикладывают к зубам примерно на 30 минут в течение месяца. Эффект – осветление на 3 – 5 тонов. Стоимость комплекта — от 1 000 до 4 000 рублей. Пожалуй, самыми эффективным средством данного вида будут полоски Crest.





Гели и лаки

Зубы покрываются отбеливающим средством с реминерализующими компонентами при помощи кисточки или щетки. Как правило, раствор не требует смывания и применяется регулярно в течение двух недель. Зубы становится белее на 1 – 2 тона. Затраты на покупку составят от 300 до 1 000 рублей. Один из примеров подобных средств – отбеливающий карандаш Blanx.





Отбеливающие пасты

Зубные пасты, ополаскиватели, щетки и нити с отбеливающим эффектом в редких случаях «усиливают» белизну максимум на 1 тон. Специалисты рекомендуют использовать подобные средства для поддержания результата профессионального отбеливания. Самую простую отбеливающую пасту можно купить по демократичной цене — от 150 рублей. Низкоабразивная зубная паста с осветляющим эффектом Extreme Whitening Swissdent будет стоить дороже.





Плюсы и минусы видов отбеливания зубов

Фотоотбеливание

Мгновенный результат.

Равномерное воздействие.

Длительность сеанса — не более часа.

Отбеливание на 8 – 10 тонов.

Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.

Лазерное отбеливание

Мгновенный результат.

Отсутствие дискомфорта во время процедуры.

Сохранение кислотного баланса полости рта.

Укрепление эмали.

Отбеливание на 12 тонов.

Длительность сеанса —более часа.

Неравномерное отбеливание зубов.

Высокая стоимость.

Химическое отбеливание

Мгновенный результат.

Равномерное воздействие.

Приемлемая цена.

Простота процедуры.

Отбеливание на 5 – 7 тонов.

Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.

Необходимость проведения нескольких сеансов.

Внутриканальное отбеливание

Локальное воздействие на ткани.

Безболезненность.

Отбеливание на 5 – 7 тонов.

Ослабление зубных тканей.

Запрет на повторное проведение процедуры.

Отбеливание на капах

Доступная цена.

Возможность использовать капу в любое время.

Отбеливание на 5 – 8 тонов.

Длительность курса — 1 месяц.

Осветляющие полоски

Видимый эффект уже после третьего применения.

Доступная цена.

Отбеливание на 3 – 5 тонов.

Неудобство в использовании.

Длительность курса — 1 месяц.

Лак или карандаш

Простота использования.

Минимальные затраты.

Осветление на 1 – 2 тона.

Слабая эффективность.

Отбеливающие зубные пасты

Безопасность.

Низкая цена.