Виды отбеливания зубов – плюсы и минусы

В современной стоматологии существует множество способов сделать улыбку белоснежной. О преимуществах и недостатках различных видов отбеливания зубов читайте далее.
Виды профессионального отбеливания зубов
Отзывы о видах отбеливания зубов в Интернете заставляют многих пациентов поверить в миф об эффективности перекиси водорода, купленной в аптеке, соды, активированного угля и других незамысловатых способов. Идти на поводу таких сомнительных советов не только бессмысленно, но и чревато опасными последствиями — ожогами ротовой полости, повреждениями эмали и повышенной чувствительностью зубов. На самом деле, существует всего два вида профессионального отбеливания – кабинетное и домашнее.
Кабинетное отбеливание
Под этим термином в стоматологии подразумевается отбеливание зубных рядов под контролем врача с применением гелей на основе пероксида водорода или карбамида, а также катализаторов в виде ультрафиолета или лазерного луча. Химический состав воздействует только на 20% органических веществ, содержащихся в твердой зубной ткани (дентине), и не причиняет никакого вреда зубам. Конечный результат процедуры зависит от первоначального оттенка зубов, определенного по шкале VITA. В большинстве случаев удается достичь осветления на 5 – 10 тонов. Рассмотрим особенности каждого вида отбеливания зубов в клинике.
Фотоотбеливание
При фотоотбеливании отбеливающий гель наносится на зубную поверхность с фронтальной стороны. Действие средства ускоряется при помощи лампы с ультрафиолетовым излучением. Один сеанс длится 15 – 30 минут. Максимальное изменение оттенка зубов возможно на 8 – 10 тонов. Стоимость услуги составляет около 10 000 рублей.
Лазерное отбеливание
Реагент на зубах катализируется лазерным лучом, а не лампой с ультрафиолетом. Каждый зуб обрабатывается отдельно. За одну процедуру лазерного отбеливания можно улучшить оттенок на 12 тонов. Цена эффективной методики пропорционально высока — от 20 000 рублей за сеанс.
Химическое отбеливание
При химическом отбеливании на поверхность зубов наносится отбеливающий гель, а ультрафиолет или лазер не применяются. Способ является щадящим, поэтому зубы становятся белее всего на 5 – 7 тонов. Стоимость процедуры составляет около 12 000 рублей.
Внутриканальное отбеливание
Применяют в случае, когда зуб потемнел из-за пломбирования каналов красящими материалами. Стоматолог просверливает отверстие в зубной полости, закладывает осветляющее средство и ставит временную пломбу. После достижения желаемого результата проводится окончательная реставрация зуба. Стот примерно 1 000 рублей за один зуб.
Вопреки убеждению многих пациентов, в ходе популярной процедуры Air Flow осуществляется механическая чистка, а не отбеливание зубов. Мощный поток воздуха, воды, соды и других компонентов удаляет бактериальный и твердый налет, полируя и выравнивая зубную поверхность. После сеанса зубы визуально становятся белее, потому что их очистили от загрязнений и вернули им естественный природный цвет. То же самое можно сказать об отбеливании ультразвуком.
Домашнее отбеливание
Способ подойдет тем, кто хочет отбелить зубы без риска для здоровья и существенно сэкономить. Однако перед применением отбеливания в домашних условиях рекомендуется проконсультироваться со стоматологом во избежание ошибок при выборе подходящего средства и в процессе его использования.
Системы домашнего отбеливания с капами
Гель с индивидуальными капами для домашнего отбеливания выдается в стоматологиях после консультации с врачом. Более простые наборы со стандартными капами можно купить в аптеке. Из-за низкой концентрации перекиси водорода или карбамида в составе геля зубы осветляются на 5 – 8 тонов. Цена набора варьируется от 2 000 до 7 000 рублей. Затраты на изготовление индивидуальной капы составят около 6 000 рублей.
Полоски
Приспособления содержат гель с небольшим содержанием перекиси водорода. Полоски прикладывают к зубам примерно на 30 минут в течение месяца. Эффект – осветление на 3 – 5 тонов. Стоимость комплекта — от 1 000 до 4 000 рублей. Пожалуй, самыми эффективным средством данного вида будут полоски Crest.
Гели и лаки
Зубы покрываются отбеливающим средством с реминерализующими компонентами при помощи кисточки или щетки. Как правило, раствор не требует смывания и применяется регулярно в течение двух недель. Зубы становится белее на 1 – 2 тона. Затраты на покупку составят от 300 до 1 000 рублей. Один из примеров подобных средств – отбеливающий карандаш Blanx.
Отбеливающие пасты
Зубные пасты, ополаскиватели, щетки и нити с отбеливающим эффектом в редких случаях «усиливают» белизну максимум на 1 тон. Специалисты рекомендуют использовать подобные средства для поддержания результата профессионального отбеливания. Самую простую отбеливающую пасту можно купить по демократичной цене — от 150 рублей. Низкоабразивная зубная паста с осветляющим эффектом Extreme Whitening Swissdent будет стоить дороже.
Плюсы и минусы видов отбеливания зубов
Фотоотбеливание
- Мгновенный результат.
- Равномерное воздействие.
- Длительность сеанса — не более часа.
- Отбеливание на 8 – 10 тонов.
- Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.
Лазерное отбеливание
- Мгновенный результат.
- Отсутствие дискомфорта во время процедуры.
- Сохранение кислотного баланса полости рта.
- Укрепление эмали.
- Отбеливание на 12 тонов.
- Длительность сеанса —более часа.
- Неравномерное отбеливание зубов.
- Высокая стоимость.
Химическое отбеливание
- Мгновенный результат.
- Равномерное воздействие.
- Приемлемая цена.
- Простота процедуры.
- Отбеливание на 5 – 7 тонов.
- Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.
- Необходимость проведения нескольких сеансов.
Внутриканальное отбеливание
- Локальное воздействие на ткани.
- Безболезненность.
- Отбеливание на 5 – 7 тонов.
- Ослабление зубных тканей.
- Запрет на повторное проведение процедуры.
Отбеливание на капах
- Доступная цена.
- Возможность использовать капу в любое время.
- Отбеливание на 5 – 8 тонов.
- Длительность курса — 1 месяц.
Осветляющие полоски
- Видимый эффект уже после третьего применения.
- Доступная цена.
- Отбеливание на 3 – 5 тонов.
- Неудобство в использовании.
- Длительность курса — 1 месяц.
Лак или карандаш
- Простота использования.
- Минимальные затраты.
- Осветление на 1 – 2 тона.
- Слабая эффективность.
Отбеливающие зубные пасты
- Безопасность.
- Низкая цена.
- Отсутствие видимого результата.
Источник:
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