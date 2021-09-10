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Виды отбеливания зубов – плюсы и минусы

Виды отбеливания зубов – плюсы и минусы (11 фото)

Автор:
10 сентября 2021 21:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: зубы   отбеливание   стоматология   факты   фото   
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В современной стоматологии существует множество способов сделать улыбку белоснежной. О преимуществах и недостатках различных видов отбеливания зубов читайте далее.

Виды профессионального отбеливания зубов

Отзывы о видах отбеливания зубов в Интернете заставляют многих пациентов поверить в миф об эффективности перекиси водорода, купленной в аптеке, соды, активированного угля и других незамысловатых способов. Идти на поводу таких сомнительных советов не только бессмысленно, но и чревато опасными последствиями — ожогами ротовой полости, повреждениями эмали и повышенной чувствительностью зубов. На самом деле, существует всего два вида профессионального отбеливания – кабинетное и домашнее.

Фото пациента до и после отбеливания

Кабинетное отбеливание

Под этим термином в стоматологии подразумевается отбеливание зубных рядов под контролем врача с применением гелей на основе пероксида водорода или карбамида, а также катализаторов в виде ультрафиолета или лазерного луча. Химический состав воздействует только на 20% органических веществ, содержащихся в твердой зубной ткани (дентине), и не причиняет никакого вреда зубам. Конечный результат процедуры зависит от первоначального оттенка зубов, определенного по шкале VITA. В большинстве случаев удается достичь осветления на 5 – 10 тонов. Рассмотрим особенности каждого вида отбеливания зубов в клинике.

Фотоотбеливание

При фотоотбеливании отбеливающий гель наносится на зубную поверхность с фронтальной стороны. Действие средства ускоряется при помощи лампы с ультрафиолетовым излучением. Один сеанс длится 15 – 30 минут. Максимальное изменение оттенка зубов возможно на 8 – 10 тонов. Стоимость услуги составляет около 10 000 рублей.

Фото процедуры фотоотбеливания зубов

Лазерное отбеливание

Реагент на зубах катализируется лазерным лучом, а не лампой с ультрафиолетом. Каждый зуб обрабатывается отдельно. За одну процедуру лазерного отбеливания можно улучшить оттенок на 12 тонов. Цена эффективной методики пропорционально высока — от 20 000 рублей за сеанс.

Фото процедуры лазерного отбеливания зубов

Химическое отбеливание

При химическом отбеливании на поверхность зубов наносится отбеливающий гель, а ультрафиолет или лазер не применяются. Способ является щадящим, поэтому зубы становятся белее всего на 5 – 7 тонов. Стоимость процедуры составляет около 12 000 рублей.

Фото препаратов системы Opalescence для химического отбеливания

Внутриканальное отбеливание

Применяют в случае, когда зуб потемнел из-за пломбирования каналов красящими материалами. Стоматолог просверливает отверстие в зубной полости, закладывает осветляющее средство и ставит временную пломбу. После достижения желаемого результата проводится окончательная реставрация зуба. Стот примерно 1 000 рублей за один зуб.

Фото процедуры внутриканального отбеливания

Вопреки убеждению многих пациентов, в ходе популярной процедуры Air Flow осуществляется механическая чистка, а не отбеливание зубов. Мощный поток воздуха, воды, соды и других компонентов удаляет бактериальный и твердый налет, полируя и выравнивая зубную поверхность. После сеанса зубы визуально становятся белее, потому что их очистили от загрязнений и вернули им естественный природный цвет. То же самое можно сказать об отбеливании ультразвуком.


Домашнее отбеливание

Способ подойдет тем, кто хочет отбелить зубы без риска для здоровья и существенно сэкономить. Однако перед применением отбеливания в домашних условиях рекомендуется проконсультироваться со стоматологом во избежание ошибок при выборе подходящего средства и в процессе его использования.

Системы домашнего отбеливания с капами

Гель с индивидуальными капами для домашнего отбеливания выдается в стоматологиях после консультации с врачом. Более простые наборы со стандартными капами можно купить в аптеке. Из-за низкой концентрации перекиси водорода или карбамида в составе геля зубы осветляются на 5 – 8 тонов. Цена набора варьируется от 2 000 до 7 000 рублей. Затраты на изготовление индивидуальной капы составят около 6 000 рублей.

Фото геля и кап для домашнего отбеливания

Полоски

Приспособления содержат гель с небольшим содержанием перекиси водорода. Полоски прикладывают к зубам примерно на 30 минут в течение месяца. Эффект – осветление на 3 – 5 тонов. Стоимость комплекта — от 1 000 до 4 000 рублей. Пожалуй, самыми эффективным средством данного вида будут полоски Crest.

Фото отбеливающих полосок Crest 3D White

Гели и лаки

Зубы покрываются отбеливающим средством с реминерализующими компонентами при помощи кисточки или щетки. Как правило, раствор не требует смывания и применяется регулярно в течение двух недель. Зубы становится белее на 1 – 2 тона. Затраты на покупку составят от 300 до 1 000 рублей. Один из примеров подобных средств – отбеливающий карандаш Blanx.

Фото отбеливающего карандаша BLANX

Отбеливающие пасты

Зубные пасты, ополаскиватели, щетки и нити с отбеливающим эффектом в редких случаях «усиливают» белизну максимум на 1 тон. Специалисты рекомендуют использовать подобные средства для поддержания результата профессионального отбеливания. Самую простую отбеливающую пасту можно купить по демократичной цене — от 150 рублей. Низкоабразивная зубная паста с осветляющим эффектом Extreme Whitening Swissdent будет стоить дороже.

Фото зубной пасты для отбеливания EXTREME Whitening от SWISSDENT

Плюсы и минусы видов отбеливания зубов

Фотоотбеливание

  • Мгновенный результат.
  • Равномерное воздействие.
  • Длительность сеанса — не более часа.
  • Отбеливание на 8 – 10 тонов.
  • Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.

Лазерное отбеливание

  • Мгновенный результат.
  • Отсутствие дискомфорта во время процедуры.
  • Сохранение кислотного баланса полости рта.
  • Укрепление эмали.
  • Отбеливание на 12 тонов.
  • Длительность сеанса —более часа.
  • Неравномерное отбеливание зубов.
  • Высокая стоимость.

Химическое отбеливание

  • Мгновенный результат.
  • Равномерное воздействие.
  • Приемлемая цена.
  • Простота процедуры.
  • Отбеливание на 5 – 7 тонов.
  • Возникновение чувствительности зубов во время и после процедуры.
  • Необходимость проведения нескольких сеансов.

Внутриканальное отбеливание

  • Локальное воздействие на ткани.
  • Безболезненность.
  • Отбеливание на 5 – 7 тонов.
  • Ослабление зубных тканей.
  • Запрет на повторное проведение процедуры.

Отбеливание на капах

  • Доступная цена.
  • Возможность использовать капу в любое время.
  • Отбеливание на 5 – 8 тонов.
  • Длительность курса — 1 месяц.

Осветляющие полоски

  • Видимый эффект уже после третьего применения.
  • Доступная цена.
  • Отбеливание на 3 – 5 тонов.
  • Неудобство в использовании.
  • Длительность курса — 1 месяц.

Лак или карандаш

  • Простота использования.
  • Минимальные затраты.
  • Осветление на 1 – 2 тона.
  • Слабая эффективность.

Отбеливающие зубные пасты

  • Безопасность.
  • Низкая цена.
  • Отсутствие видимого результата.

Как ставят виниры на зубы

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Метки: зубы   отбеливание   стоматология   факты   фото   
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Шурман 2 часа назад
16 числа иду на отбеливание , 2 импланта оказались слегка белей чем мои зубы :)
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