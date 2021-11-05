Не как у всех: почему в Японии разрешающий сигнал светофора не зеленый, а синий

Так откуда же взялась такая путаница? Чтобы выяснить причину, нам нужно немного углубиться в историю.

Сначала у японцев разрешающий сигнал был синим

Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах вступила в силу 8 ноября 1968 года и установила трехцветную систему сигналов дорожного движения. В то время как все страны мира спокойно приняли это, Япония решила выделиться и объявила, что будет использовать синий, а не зеленый оттенок в качестве разрешающего сигнала.