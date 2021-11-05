Не как у всех: почему в Японии разрешающий сигнал светофора не зеленый, а синий

Светофор, казалось бы, нельзя назвать той вещью, которая может быть оригинальной. Впрочем, в Японии даже он имеет свою особенность.
Любой турист, впервые посетивший Страну восходящего солнца, наверняка будет сбит с толку светофором на обочине дороги, потому что вместо общепринятого зеленого цвета горит синий.
В 1920 году сначала в США, а затем и во всей Европе начала использоваться привычная для современного общества трехцветная система светофоров с тремя сигналами – красным, желтым и зеленым. Но в японском языке разрешающий цвет звучит как синий сигнал, хотя японцы не используют синий оттенок.
Так откуда же взялась такая путаница? Чтобы выяснить причину, нам нужно немного углубиться в историю.
Сначала у японцев разрешающий сигнал был синим
Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах вступила в силу 8 ноября 1968 года и установила трехцветную систему сигналов дорожного движения. В то время как все страны мира спокойно приняли это, Япония решила выделиться и объявила, что будет использовать синий, а не зеленый оттенок в качестве разрешающего сигнала.
Спустя пять лет это решение было признано неудачным: синий цвет был плохо виден вдали и стал причиной многих аварий. Японцы также вернулись к зеленому сигналу.
В японском языке синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же знаком или иероглифом
Однако со временем японцы привыкли говорить "ao shingu", что означает "синий сигнал". И даже после того, как они стали "зелеными", они не изменили своих привычек.
Не последнюю роль сыграли и японские культурные нормы, согласно которым зеленый цвет рассматривается как оттенок синего, а не как самостоятельный цвет. Знак "ao" используется не только для синего, но и для голубого, темно-синего и зеленого цветов.
В конце концов, разрешенный цвет светофора в Японии до сих пор называется синим, хотя разрешенный свет на нем – зеленый. Однако это не потому, что японцы дальтоники. Просто они решили выделиться в свое время, и причина тому – сложность японской культуры и языка, с которыми сами жители Страны восходящего солнца порой не могут справиться.
Источник:
- "Катюша" - любимый аксессуар японок
- Что на Сахалине осталось японского?
- 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается
- Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
- Как СССР помог Японии победить смертельный вирус
Понравилось15