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Не как у всех: почему в Японии разрешающий сигнал светофора не зеленый, а синий

Не как у всех: почему в Японии разрешающий сигнал светофора не зеленый, а синий (5 фото)

Автор:
05 ноября 2021 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   различие   светофор   факты   фото   цвета   
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Светофор, казалось бы, нельзя назвать той вещью, которая может быть оригинальной. Впрочем, в Японии даже он имеет свою особенность.

Любой турист, впервые посетивший Страну восходящего солнца, наверняка будет сбит с толку светофором на обочине дороги, потому что вместо общепринятого зеленого цвета горит синий.


В 1920 году сначала в США, а затем и во всей Европе начала использоваться привычная для современного общества трехцветная система светофоров с тремя сигналами – красным, желтым и зеленым. Но в японском языке разрешающий цвет звучит как синий сигнал, хотя японцы не используют синий оттенок.

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Так откуда же взялась такая путаница? Чтобы выяснить причину, нам нужно немного углубиться в историю.


Сначала у японцев разрешающий сигнал был синим

Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах вступила в силу 8 ноября 1968 года и установила трехцветную систему сигналов дорожного движения. В то время как все страны мира спокойно приняли это, Япония решила выделиться и объявила, что будет использовать синий, а не зеленый оттенок в качестве разрешающего сигнала.

Спустя пять лет это решение было признано неудачным: синий цвет был плохо виден вдали и стал причиной многих аварий. Японцы также вернулись к зеленому сигналу.


В японском языке синий и зеленый цвета обозначаются одним и тем же знаком или иероглифом

Однако со временем японцы привыкли говорить "ao shingu", что означает "синий сигнал". И даже после того, как они стали "зелеными", они не изменили своих привычек.

Не последнюю роль сыграли и японские культурные нормы, согласно которым зеленый цвет рассматривается как оттенок синего, а не как самостоятельный цвет. Знак "ao" используется не только для синего, но и для голубого, темно-синего и зеленого цветов.


В конце концов, разрешенный цвет светофора в Японии до сих пор называется синим, хотя разрешенный свет на нем – зеленый. Однако это не потому, что японцы дальтоники. Просто они решили выделиться в свое время, и причина тому – сложность японской культуры и языка, с которыми сами жители Страны восходящего солнца порой не могут справиться.


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Метки: Япония   различие   светофор   факты   фото   цвета   
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doker Полчаса назад
Спасибо железным дорогам, мы знали, где найти синий фонарь.
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