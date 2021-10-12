"Катюша" - любимый аксессуар японок







Но в наш век можно докопаться и узнать все, что угодно!

Итак, я выяснила, что этому стилю уже 107 лет!

А обрел он популярность благодаря постановке токийским Художественным театром в марте 1914 года пьесы по роману Льва Толстого "Воскресение ".

Инсценировку романа создал Симамура Хогецу (1871-1918) - известный японский писатель, поэт, режиссер и драматург, один из первопроходцев натуралистического литературного движения и основателей в Японии нового театра по образцу европейского.

А законодательницей моды - носить ленту на голове - стала японская актриса Мацуи Сумако (1886-1919), сыгравшая в спектакле Катюшу Маслову.

Главная героиня стала невероятно популярной у японского зрителя, а аксессуар для волос, в котором Мацуи-сан, якобы, появлялась на сцене, все стали называть "катюша", и этот стиль прически быстро вошел в моду того времени.