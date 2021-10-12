"Катюша" - любимый аксессуар японок

Рассказываю, почему так назвали и при чем тут Л. Толстой.
В японском языке вряд ли можно встретить много слов, заимствованных из русского языка, но одно из них хорошо известно каждому японцу - это "Катюша" (kachusha).
Кто бы мог подумать, но так называется лента (ободок) для волос, да и сам стиль женской прически с этим аксессуаром, который так любим японками.
Когда я слышу, что ленты и ободки японцы называют русским именем, всегда удивляюсь - звучит как-то необычно, иногда я не сразу понимаю о ком (о чем) идет речь!
И вот, буквально недавно, разговорились с Таро о том, куда бы съездить в выходные, он стал звать в тематический парк Huis Ten Bosch (голландская деревня), говорит:
- Там сейчас начался сезон Хэллоуина, должно быть интересно и весело! А тем, кто будет в красочных костюмах - скидка на билет! Не хочешь нарядиться, например, в привидение?
Конечно я не против и поехать, и нарядиться!
Таро подошел к этому вопросу серьезно, решил все продумать заранее и приготовить костюмы, хотя проблем с этим нет - начиная с сентября, в каждом "стоеннике" продается к Хэллоуину все, что только можно придумать!
Он спросил:
- Какой костюм хочешь? Я вот хочу быть Дракулой!
- Ох... Я и без костюма могу испугать кого угодно, если не высплюсь. Но... Наверное, мне ближе всего Кутисакэ-онна (писала об этом персонаже в одной из статей), ей хочу быть, надо только нарисовать рот до ушей и прихватить с собой большие ножницы, - ответила я.
Тут Таро радостно воскликнул:
- О! Я видел в магазине Катюшу с ножницами!
- Кого-кого ты видел в магазине? - переспросила я.
- Ну "катюшу" - это такое, тут, в волосах! Разве ты не знаешь? - удивился Таро и схватился за голову двумя руками, изображая, что-то вроде кокошника.
Таро: Вот "катюЩа"!
- А! Ободок! - догадалась я!
Мне стало любопытно, почему именно "катюша"?
Многие мои знакомые японки носят ободки и ленты, называя их так, но сами толком не знают откуда произошло название, спрашиваешь, пожимают плечами.
Но в наш век можно докопаться и узнать все, что угодно!
Итак, я выяснила, что этому стилю уже 107 лет!
А обрел он популярность благодаря постановке токийским Художественным театром в марте 1914 года пьесы по роману Льва Толстого "Воскресение ".
Инсценировку романа создал Симамура Хогецу (1871-1918) - известный японский писатель, поэт, режиссер и драматург, один из первопроходцев натуралистического литературного движения и основателей в Японии нового театра по образцу европейского.
А законодательницей моды - носить ленту на голове - стала японская актриса Мацуи Сумако (1886-1919), сыгравшая в спектакле Катюшу Маслову.
Главная героиня стала невероятно популярной у японского зрителя, а аксессуар для волос, в котором Мацуи-сан, якобы, появлялась на сцене, все стали называть "катюша", и этот стиль прически быстро вошел в моду того времени.
Драматург Симамура, несмотря на то, что был женат и имел четверых детей, находился в любовной связи с Мацуи Сумако, и многие тогда считали, что он вложил в постановку все свои переживания и горечь запретной любови.
Об этой актрисе обязательно напишу отдельную статью, интересная личность!
Но вернемся к постановке токийского Художественного театра, которая в то время имела такой грандиозный успех, что 1914 год можно запросто назвать годом Катюши Масловой в Японии.
По свидетельству современников, имя толстовской героини было на устах у всех японцев - от дзинрикися (рикши) до аристократа, так привлекала Катюша Маслова и волновала ее судьба!
В те времена наш великий писатель Лев Толстой, можно сказать, завладел душами и умами жителей Страны восходящего солнца.
Большую роль сыграла и печальная песня Катюши - "Katyusha no Uta", прозвучавшая в пьесе. В исполнении Мацуи Сумако она вызвала просто бурю восторга у публики!
Katyusha no Uta" пели все от мала до велика, она стала всенародным хитом того времени.
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Ну а прическа с лентой или ободком на голове - "как у Катюши", прочно вошла в моду и популярна у японок до сих пор. Надо сказать, им очень идет!
Вот так иногда выглядит современная "kachusha", отвечающая веянию нашего нелегкого времени.
Да! В Японии есть День песни "Катюша", он отмечается 26 марта.
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