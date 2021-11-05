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Почему пистолетные пули тупые, а винтовочные — острые?

Почему пистолетные пули тупые, а винтовочные — острые? (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 09:33
Сообщество : Факты
Метки: Пули   интересно   оружие   различие   факты   фото   
562
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Боеприпасы, предназначенные для разных типов оружия, отличаются друг от друга внешним видом и прочими техническими характеристиками. Так, например, пистолетные пули преимущественно "тупые", а винтовочные напротив заострённые.

Это различие не является строгим правилом, однако, в большей степени, формы пистолетных и винтовочных патронов именно такие.


С чем же это связано?


Аэродинамический аспект

В первую очередь объяснение кроется в аэродинамических характеристиках патронов. Тактическое назначение винтовочных пуль заключается в дальности поражения объекта.

Заряд пороха у винтовок очень высок, он выталкивает пулю со скоростью, которая превосходит скорость звука. Острая форма патрона в таком случае улучшает скорость полёта и делает его более стабильным предсказуемым. Помимо этого острые винтовочные патроны обладают более тяжёлой массой, нежели пистолетные, и в совокупности с заострённостью это улучшает дальность выстрела.

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Пули подобной формы и габаритов будут не актуальны для пистолета, поскольку его пороховой заряд и начальная скорость выстрела гораздо ниже. В такой ситуации острый патрон не будет показывать такой эффективности, как в случае с винтовкой. Однако этого и не нужно, поскольку пистолет предназначен для иных тактических ситуаций.


Особенности поражения объекта винтовочной пули

Если не углубляться в физический аспект, то можно кратко обозначить следующее: чем больше количество энергии затрачено в начале полёта, тем дальше летит пуля, и тем больше энергии она передаст объекту, в которого попадёт. Следовательно, урона будет нанесено больше.

Однако на деле с винтовочными пулями всё обстоит несколько иначе. Да, пуля летит и дальше, и быстрее, однако из-за скорости энергия израсходуется очень стремительно. Острая форма как раз предназначена для того, чтобы по возможности максимально сократить расход энергии.

Энергия сохраняется, но не в таких больших количествах, как в начале выстрела. Поэтому винтовочные острые пули часто пролетают насквозь или рикошетят. Такие патроны будут эффективными во время военных действий, когда сквозные и рикошеты могут нанести больший урон врагу.


Поражение пистолетными пулями

Как уже было сказано, скорость полёта пистолетного патрона и порохового заряда этого оружия гораздо ниже, чем у винтовки. Следовательно, количество энергии, передающееся боеприпасу в самом начале выстрела, меньше. Однако из-за скорости и мощности энергия теряется гораздо медленнее.

Округлая форма пули не будет вызывать таких негативных последствий, как в случае с винтовочной, и всю свою энергию передаст объекту. Помимо этого тупой наконечник пистолетного патрона усиливает его останавливающее действие.

Следовательно, поражающий эффект будет более сильным и мощным — ни о каких рикошетах и сквозных ранениях здесь уже речи не будет идти. Это необходимо во время специальных полицейских операциях, когда рикошеты совершенно не нужны и объект необходимо поразить наверняка. Поэтому в полицейской практике используются именно пистолеты и закруглённые патроны.

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Метки: Пули   интересно   оружие   различие   факты   фото   
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240
Киса Кацман 16 минут назад
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Sanar Минуту назад
Вот не нужно было в школе физику прогуливать, теперь открытия делаешь)))
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