Почему пистолетные пули тупые, а винтовочные — острые?

Это различие не является строгим правилом, однако, в большей степени, формы пистолетных и винтовочных патронов именно такие.

С чем же это связано?

Аэродинамический аспект

В первую очередь объяснение кроется в аэродинамических характеристиках патронов. Тактическое назначение винтовочных пуль заключается в дальности поражения объекта.

Заряд пороха у винтовок очень высок, он выталкивает пулю со скоростью, которая превосходит скорость звука. Острая форма патрона в таком случае улучшает скорость полёта и делает его более стабильным предсказуемым. Помимо этого острые винтовочные патроны обладают более тяжёлой массой, нежели пистолетные, и в совокупности с заострённостью это улучшает дальность выстрела.