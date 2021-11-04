Звезда «Американского пирога» поделилась своими фото и ужаснула фанатов

В конце 1990-х она была мечтой каждого подростка. Посмотрите, что с ней стало сейчас.
Тара Рид - нежная, сексапильная блондинка из серии фильмов про
яблочные пироги приключения озабоченных подростков. После выхода фильма франшизы популярность актрисы буквально зашкаливала: приглашения на главные роли в других проектах, использования для популярных журналов. Все было ок.
Но со временем появились новые звезды. Сейчас актрисе 45 лет и ее уже нечасто куда-то приглашают - дело тут не в возрасте, а в странном внешнем виде. Выглядит она, как бы сказать помягче…. как героиновая наркоманка. Просто посмотрите:
Хотя сама Тара говорит, что:
«Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем».
Может и так. Время вообще неумолимо - посмотрите хотя бы на нынешние фото звезд «Американского пирога». Но Тара, конечно, «перещеголяла» всех, при взгляде на нее, хочется всплакнуть и немедленно выслать ей ящик макарон.
Источник:
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...
я как то увидел на мамбе худющую и сказал ей, купи булочки, печения и ешь с кока-колой
обиделась
Или героиновая зависимость.
а всё почему? да потому, что ТС - тупой безмозглый говнопостер, который нихуа не умеет, но очень хочет плюсиков.
настолько нихуа, что даже не в состоянии перевести одну фразу, и пользуется гугло-переводчиком, а потом ему даже в лом проверить, что он там напереводил.
хотя... так, может, и лучше, потому-что с русским языком у ТС ещё бОльшие проблемы, чем с иностранным...
засрали все фишки, говноеды-лайкодрочеры...