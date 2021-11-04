Звезда «Американского пирога» поделилась своими фото и ужаснула фанатов

Хотя сама Тара говорит, что:

«Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем».

Может и так. Время вообще неумолимо - посмотрите хотя бы на нынешние фото звезд «Американского пирога». Но Тара, конечно, «перещеголяла» всех, при взгляде на нее, хочется всплакнуть и немедленно выслать ей ящик макарон.