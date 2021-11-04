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Звезда «Американского пирога» поделилась своими фото и ужаснула фанатов

Звезда «Американского пирога» поделилась своими фото и ужаснула фанатов (3 фото)

Автор:
04 ноября 2021 16:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: американский пирог   болезнь   знаменитости   кино   худоба   
4605
3

В конце 1990-х она была мечтой каждого подростка. Посмотрите, что с ней стало сейчас.


Тара Рид - нежная, сексапильная блондинка из серии фильмов про яблочные пироги приключения озабоченных подростков. После выхода фильма франшизы популярность актрисы буквально зашкаливала: приглашения на главные роли в других проектах, использования для популярных журналов. Все было ок.

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Но со временем появились новые звезды. Сейчас актрисе 45 лет и ее уже нечасто куда-то приглашают - дело тут не в возрасте, а в странном внешнем виде. Выглядит она, как бы сказать помягче…. как героиновая наркоманка. Просто посмотрите:

Хотя сама Тара говорит, что:

«Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем».

Может и так. Время вообще неумолимо - посмотрите хотя бы на нынешние фото звезд «Американского пирога». Но Тара, конечно, «перещеголяла» всех, при взгляде на нее, хочется всплакнуть и немедленно выслать ей ящик макарон.

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Метки: американский пирог   болезнь   знаменитости   кино   худоба   
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822
Bonefacius 2 часа назад
Ну, насчет мечты каждого подростка я бы поспорил)
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8k
Шамсуддин 2 минуты назад
"при взгляде на нее, хочется всплакнуть и немедленно выслать ей ящик макарон"
...
я как то увидел на мамбе худющую и сказал ей, купи булочки, печения и ешь с кока-колой
обиделась
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3k
a_komolow 10 минут назад
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66k
Максим 10 минут назад
Никогда не мой её терпеть.. даже в фильме конченная была.. а выглядит она так потому что.. она долго была наркоманкой.. потому и вылетела из обоймы.. видел её фотки и похуже.
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563
Демьян 11 минут назад
Кукольные бабёнки никогда не нравились. Тащился по флейтистке всегда. Она - рыжая, позитивная, очаровательная и извращенная! Всё как люблю!
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1k
閃光 14 минут назад
Хорошо хоть мужиком не стала

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4k
Виктор Полчаса назад
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1k
Виталий Полчаса назад
На Завтрак кашу с маслом, на Обед картошка с мясом, и на Ужин тоже мясное, и так 2 недели. И округлится сразу.
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62
@photoaQyn 44 минуты назад
в Штатах таких полно на самом деле. от своих Диет выглядят хуже наркоманок, но тут либо это , либо запредельный жир . средних нормальных почти нет
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9k
Сатанеев 45 минут назад
Булимия у неё, а не высокий метаболизм.
Или героиновая зависимость.
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764
Миша 56 минут назад
Твоюжешмать! Как мне теперь это развидеть.
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13k
Кархародон 57 минут назад
А в «Большой Лебовски»?

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827
Четырёхолёсный Самовар 2 часа назад
просто "худая кость". ест как Балоун, но не поправляется.
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
«Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать невозможно весит. Всё, что я делаю, это ем ».

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29k
Fat Lynx 2 часа назад
глистов вывести, откормить... хотя о чем это я? ну нах!
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5k
schmubu 2 часа назад
\ Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать невозможно весит.

а всё почему? да потому, что ТС - тупой безмозглый говнопостер, который нихуа не умеет, но очень хочет плюсиков.
настолько нихуа, что даже не в состоянии перевести одну фразу, и пользуется гугло-переводчиком, а потом ему даже в лом проверить, что он там напереводил.

хотя... так, может, и лучше, потому-что с русским языком у ТС ещё бОльшие проблемы, чем с иностранным...

засрали все фишки, говноеды-лайкодрочеры...
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