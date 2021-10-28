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Сообщество Без кота и жизнь не та 988 постов • 397 подписчиков подписаться
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Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко

Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко (30 фото)

Автор:
28 октября 2021 14:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
488
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Котики - самый действенный подниматель настроения. И чем меньше котики, тем они милее и очаровательнее! На форуме Reddit есть специальное сообщество под названием "Незаконно маленькие коты", которое собирает фото самых маленьких пушистиков. Эти красавчики точно своруют ваше сердце, и не отдадут обратно!
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Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Мявки мурзиковны
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32k
Mamin Sibiriak 20 минут назад
Этому котёнку как минимум три недели.



А вот новорождённый.

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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
Вшивые домики!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Не понял, почему воруют?
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