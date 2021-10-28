Незаконно милые: 20+ котеек, которые своруют ваше сердечко

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Котики - самый действенный подниматель настроения. И чем меньше котики, тем они милее и очаровательнее! На форуме Reddit есть специальное сообщество под названием "Незаконно маленькие коты", которое собирает фото самых маленьких пушистиков. Эти красавчики точно своруют ваше сердце, и не отдадут обратно!
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"Это Джордж. Мама-кошка оставила его, и мы нашли его одного, покрытого блохами и печального. Взгляните на этого плюшевого котейку сейчас"
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