20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны

Всем известно, что коты обожают лазить, исследовать, и залезать в самые неожиданные места. Порой любопытство заводит их в места, где они быть совсем не должны - но зато они дают нам лишний повод посмеяться! Посмотрим на самые эпичные приключения пушистиков и странные места, в которых они оказались.

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Спайдер-кот 0 Источник:

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"Папа установил новый унитаз. Отошел на минутку, и увидел это" 0 Источник:

Утро начинается не с кофе 0 Источник:

Приветики! 0 Источник:

Чудо спряталось на полочке 0 Источник:

Коты - странные товарищи 0 Источник:

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Вторжение в кукольный домик 0 Источник:

Любопытство может завести куда угодно 0 Источник:

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"Я услышала, как мой кот мяукает из ванной. Зашла и увидела это" 0 Источник:

"Помогите, люди добрые!" 0 Источник:

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"Кот моих родителей погрыз решетки в ванной, чтобы следить за всеми" 0 Источник:

Какие же они чудики 0 Источник:

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"Я посмотрю за тем, как ты принимаешь душ, не против?" 0 Источник:

"Если я не буду шевелиться, они меня не заметят" 0 Источник:

"Наш кот упал между двумя перегородками, и мы два часа не могли найти его. Потом услышали его мяуканье и сделали отверстие. Этот дурак даже выходить не хотел" 0 Источник:

Что-то забыл, человек? 0 Источник:

Жидкий кот 0 Источник:

И как они умудряются оказываться в этих местах? 0 Источник:

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Найди кота 0 Источник:

Вот до чего любопытство доводит! 0 Источник: