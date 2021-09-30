20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны

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Всем известно, что коты обожают лазить, исследовать, и залезать в самые неожиданные места. Порой любопытство заводит их в места, где они быть совсем не должны - но зато они дают нам лишний повод посмеяться! Посмотрим на самые эпичные приключения пушистиков и странные места, в которых они оказались.
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"Наш кот упал между двумя перегородками, и мы два часа не могли найти его. Потом услышали его мяуканье и сделали отверстие. Этот дурак даже выходить не хотел"
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