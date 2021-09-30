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20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны

20+ любопытных котов, которых обнаружили там, где они быть не должны (30 фото)

Автор:
30 сентября 2021 19:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Всем известно, что коты обожают лазить, исследовать, и залезать в самые неожиданные места. Порой любопытство заводит их в места, где они быть совсем не должны - но зато они дают нам лишний повод посмеяться! Посмотрим на самые эпичные приключения пушистиков и странные места, в которых они оказались.
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Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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1  комментарий
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ПаганецЪ 5 минут назад
Что значит "там, где они быть не должны"? Нормальный кот должен быть везде.
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